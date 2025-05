Spojené státy odmítají prohlášení zemí G7 o pokračující podpoře Ukrajiny a nezákonnosti ruské agrese

23. 5. 2025 / Boris Cvek

V Guardianu si můžete přečíst analýzu shrnující, jak skvěle to funguje ten náš boj proti Rusku. Citují tam odhad nejmenovaného unijního diplomata: před dvěma lety mělo Rusko ve stínové flotile asi sto lodí, dnes je to asi osm set.

Panují navíc obavy, podle analýzy v Guardianu, že Spojené státy začnou zmírňovat sankce vůči Rusku. Ano, zmírňovat. To je přece jasné, za odměnu. Čekal někdo nějaký tvrdý postup? Mediální pěna, lži. Dívejte se na realitu.





Trump nikdy od svého nástupu k moci nic proti Rusku neudělal, právě naopak. Pořád je ten cirkus jenom o matení veřejnosti, aby neviděla pravdu. Zdá se, míní článek v Guardianu, že pokud Trump Rusku vyjde naproti, přidá se k němu Orbán a jednota Unie se začne drolit.





A stále se nemluví o tom, zda Spojené státy budou podporovat Ukrajinu i v létě a na podzim. Zajímá to někoho? Zeptá se na to někdo? Co bude pak? Server Ukrajinská pravda cituje Politico, podle něhož USA blokují společné komuniké zemí G7.





O co jde? Spojené státy odmítají, aby součástí vyjádření zemí G7 bylo potvrzení pokračující podpory Ukrajině a aby ruská agrese byla označena za nelegální. Už to chápete? Ještě ne?





