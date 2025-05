Channel 4 News: Britský politik lord Levy: Je antisemitské kritizovat Netanjahuovu vládu?

22. 5. 2025

čas čtení 5 minut

Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 22. května 2025, 19 hodin: Mluvil jsem s labouristickým lordem Levym, předním představitelem britské židovské komunity. Jeho sestřenice Emily Damari byla 7. října unesena hnutím Hamás a propuštěna letos v lednu. Lord Levy odsoudil útok izraelské vlády na Gazu a vyjádřil podporu rozhodnutí britské vlády pozastavit obchodní jednání s Izraelem. Zeptal jsem se ho, zda se jako člen židovské komunity po vraždě dvou izraelských diplomatů ve Washingtionu cítí v tomto světě stále méně bezpečně.

Lord Levy: Když jsem se dnes ráno probudil a viděl tragédii dvou úžasných mladých životů, které byly tak strašlivým způsobem zlikvidovány ve Washingtonu, člověk se musí štípnout, aby uvěřil, co se to ve světě děje. Je to naprosto strašné pro nevinné životy. Prostě takhle chladnokrevně zabít.. A vy se ptáte na bezpečnost a jistotu. Žijeme ve velmi nebezpečném světě a bezpečnost musí být zájmem nás všech, bez ohledu na to, kdo jsme, ale zejména pokud jsme židovského vyznání, pokud se k židovství otevřeně hlásíme a je o nás známo, že jsme židé.

Moderátor: Různí členové izraelské vlády reagovali na události ve Washingtonu různými způsoby, ale v podstatě se všichni snaží, a za chvíli přečtu několik citátů, spojit kritiku Izraele a izraelské politiky ve válce proti Hamásu v Gaze s tímto útokem. Izraelský ministr pro otázky diaspory přímo jmenoval Keira Starmera, Emmanuela Macrona a Marka Carneyho, tedy jejich kritiku Izraele, a řekl, že kdyby Izrael více či méně nekritizovali, kdyby Izrael takto nekritizovali, k těmto útokům by možná nedošlo. Myslíte si, že je to spravedlivý argument izraelské vlády? Různí členové izraelské vlády reagovali na události ve Washingtonu různými způsoby, ale v podstatě se všichni snaží, a za chvíli přečtu několik citátů, spojit kritiku Izraele a izraelské politiky ve válce proti Hamásu v Gaze s tímto útokem. Izraelský ministr pro otázky diaspory přímo jmenoval Keira Starmera, Emmanuela Macrona a Marka Carneyho, tedy jejich kritiku Izraele, a řekl, že kdyby Izrael více či méně nekritizovali, kdyby Izrael takto nekritizovali, k těmto útokům by možná nedošlo. Myslíte si, že je to spravedlivý argument izraelské vlády?



Lord Levy: Upřímně řečeno, to, co řekl, je naprosto pobuřující. Je naprosto pobuřující obviňovat premiéra Starmera, prezidenta Macrona a premiéra Carneyho. Tyto tři osoby, které naprosto chtějí mír. Ale pak se podíváte na druhou stranu mince a Yoav Gallant řekl že to, co dělá Netanjahu a jeho vláda, právě oni jsou kvůli tomu, co se děje v Gaze, bohužel katalyzátorem toho, co se stalo a co se děje.







Moderátor: Benjamin Netanjahua, aniž by jmenoval Keira Starmera nebo Emmanuela Macrona, v podstatě řekl, že kritika Izraele v tuto chvíli je rovnocenná krvavé pomluvě, která vede k tomuto druhu útoků. Toto říká hlava vlády.





Lord Levy: Netanjahuova hra je vždy útočit. Nezáleží na tom, koho útoč, hlavně se snaží dokázat, že má pravdu. A to, že takto kritizuje a používá takovéhoto slovníku, to mi připadá extrémní a je mi líto, že jsme v takové situaci, že premiér může říkat takové věci. Premiér Izraele by se měl podívat do zrcadla, podívat se na to, co za poslední dobu udělal, a možná se zamyslet.





Moderátor: Myslím, že podstatnější je, že od 7. října a masakru, který spáchal Hamas a do kterého se dostala vaše sestřenice, byla rukojmí, nedávno byla propuštěna, Emily Damari, ale od té doby izraelská vláda jasně dává najevo, že kritika její politiky, kritika samotné vlády, je rovnocenná antisemitismu nebo antisionismu. Myslíte si, že je možné kritizovat izraelskou vládu, aniž by to bylo antisemitské?





Lord Levy: Samozřejmě, že lze být kritický vůči vládě. Samozřejmě, že lze být kritický vůči Izraeli. Izraelci sami jsou kritičtí vůči své vládě. Izraelci jsou kritičtí vůči tomu, co se děje v Izraeli. Znamená to, že někdo, kdo je kritický vůči něčemu, co se děje v Izraeli, je antisemita? Rozhodně ne. A pokud jste kritický vůči vládě v této zemi, znamená to, že jste proti Britům nebo proti této zemi? Ne. Znamená to, že jste kritický vůči postoji, který vláda zaujímá.





Moderátor Vy velmi úzce spolupracujete s Blairovou vládou. Pracujete velmi úzce s neuvěřitelnou spletí politiky na Blízkém východě, abyste se pokusili najít nějaké řešení. Myslíte si, že je čas, aby tato vláda, nyní vláda sira Keira Starmera, uznala palestinský stát?





Lord Levy: Měl by nakonec palestinský stát existovat? Ano, měl by. Za jakých podmínek? Na jakém základě? To je velmi složitá otázka, ale když jsem pracoval jako Blairův vyslanec, vedly se velmi vážné rozhovory o možnosti řešení ve formě dvou států. Já jsem pro vznik palestinského státu. A pokud existuje cesta vpřed, kdy Izrael může žít vedle palestinského státu, ale se všemi bezpečnostními zárukami nezbytnými pro Izrael, a zároveň Palestinci mohou žít svůj život s nadějí a touhou po budoucnosti v celém regionu, musí v tomto regionu být mír. Je to nádherná část světa, člověče, a jedinou cestou vpřed je mír pro všechny ostatní národy v tomto regionu.





Zdroj v angličtině ZDE , od minuty 6

