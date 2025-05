Trumpův jihoafrický průšvih: když se Kongo změnilo v Kapské Město a památníky ve hroby

23. 5. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty

V diplomatickém vystoupení hodném mimobroadwayské frašky (nebo možná dokumentu na Netflixu s názvem Zmatený, ale sebevědomý) Donald Trump tento týden ohromil účastníky setkání s jihoafrickým prezidentem Cyrilem Ramaphosou, když předložil "důkazy" o genocidě bělochů v Jižní Africe. Důkazy?

Pokladnice nesprávně označených fotografií z Demokratické republiky Kongo, dochucená špetkou dramatického přehánění a pořádnou dávkou ignorování faktů. „Tohle vám falešná média neukážou,“ prohlásil Trump a mával výtiskem článku s fotografií, která podle něj zachycovala bělošské farmáře pohřbené po stovkách. Bohužel, snímek ve skutečnosti pocházel z videa agentury Reuters z roku 2023 a zobrazoval humanitární pracovníky v Goma, Kongo - po střetu s povstalci M23.



Zatímco Trump tvrdil, že obrázek ukazuje „bělošské farmáře pohřbené po stovkách“, agentura Reuters rychle upřesnila, že se jedná o snímek z Konžské republiky, a to nikoli z pohřbu, ale ze zásahu humanitárních pracovníků. Nutno dodat, že Trump měl s africkou geografií potíže už dříve - například když kdysi zmínil zemi „Nambii“, což je patrně kdesi vedle Wakandy. Trump’s evidence of South Africa ‘white genocide’ contains images from Democratic Republic of Congo | South Africa | The Guardian





Trump pokračoval promítáním videa, které mělo ukazovat „hroby více než 1 000 bělošských farmářů“. Ve skutečnosti šlo o památník u silnice nedaleko města Newcastle v Jižní Africe - tedy o pietní místo, které ani jeho tvůrce nikdy neoznačil jako hřbitov. „Byl to dočasný památník, ne žádné pohřebiště,“ vysvětlil Rob Hoatson, autor instalace. „Museli jsme ho dokonce zbourat, aby ho krávy neshodily.“



Ve videu se objevil i Julius Malema, známý radikál a vůdce strany EFF, jak pronáší své kontroverzní slogany. Trump ho označil za „vládního představitele“, přičemž Malema je ve skutečnosti opozičník. Na Trumpův dotaz, zda Ramaphosa podporuje Malemovu rétoriku, prezident Jihoafrické republiky údajně dvakrát zamrkal, naklonil se k mikrofonu a řekl: „Snažíme se ho právě nezvolit.“ Ministr zemědělství John Steenhuisen k tomu dodal: „Připojili jsme se ke koalici právě proto, abychom tyto lidi udrželi mimo vládu. A ne, zpívat revoluční písně v parlamentu nepovažujeme za seriózní pozemkovou reformu.“



Bílý dům se za Trumpovu prezentaci postavil s tím, že video „symbolicky odráží nebezpečí“, kterým údajně bělošští farmáři čelí. Kritici však namítají, že pokud musíte dovážet záběry z jiné země, abyste podpořili svůj argument, možná je čas si ho ověřit a otevřít atlas.



Ramaphosa si zachoval klid po celou dobu schůzky. Po odchodu z Bílého domu byl údajně slyšet, jak si v afrikánštině mumlá něco o tom, že si musí najmout tým překladatelů, terapeutů a geografů, aby tu zkušenost zpracoval.



A zatímco v Jižní Africe se snaží napravit diplomatické škody, Kongo mezitím spustilo novou kampaň na podporu turismu s heslem: Nejsme Jižní Afrika, ale zdá se, že ji hrajeme v televizi.

