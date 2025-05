Třináct lidí zahynulo po největším ruském leteckém útoku od začátku války proti Ukrajině

25. 5. 2025

čas čtení 4 minuty





Tři děti zahynuly v Kyjevské oblasti po několika vlnách útoků 298 dronů a 69 raket



Rusko zahájilo největší letecký útok za tři roky války proti Ukrajině. Druhou noc po sobě došlo k masivním útokům dronů a balistických raket, při nichž se hlavní město Kyjev opět stalo terčem těžkých útoků.



Podle úředních zdrojů bylo po celé zemi zabito nejméně 13 lidí, včetně tří dětí v Kyjevské oblasti, a desítky dalších byly zraněny. Úřady zveřejnily první odhady obětí a škod v neděli ráno.



Ukrajinští představitelé později potvrdili, že Rusko vyslalo v několika vlnách 298 dronů a 69 raket. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho protivzdušná obrana během noci sestřelila 110 ukrajinských dronů.



Volodymyr Zelenskyj vyzval Spojené státy, aby se proti ruským útokům jasně vyjádřily. Rusko zahájilo největší letecký útok za tři roky války proti Ukrajině. Druhou noc po sobě došlo k masivním útokům dronů a balistických raket, při nichž se hlavní město Kyjev opět stalo terčem těžkých útoků.Podle úředních zdrojů bylo po celé zemi zabito nejméně 13 lidí, včetně tří dětí v Kyjevské oblasti, a desítky dalších byly zraněny. Úřady zveřejnily první odhady obětí a škod v neděli ráno.Ukrajinští představitelé později potvrdili, že Rusko vyslalo v několika vlnách 298 dronů a 69 raket. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho protivzdušná obrana během noci sestřelila 110 ukrajinských dronů.Volodymyr Zelenskyj vyzval Spojené státy, aby se proti ruským útokům jasně vyjádřily.





„Mlčení Ameriky a ostatních zemí světa Putina jen povzbuzuje,“ napsal ukrajinský prezident na Telegramu. „Každý takový teroristický útok Ruska je dostatečným důvodem pro nové sankce proti Rusku.“





Zároveň však uvedl, že očekává, že představitelé budou pokračovat v jednání o rozsáhlé výměně vězňů, na které se dohodli minulý týden v Istanbulu. Výměna, při které Rusko a Ukrajina v sobotu vymění stovky dalších vězňů, představuje vzácný moment spolupráce uprostřed jinak neúspěšných snah o dosažení příměří.



Ruské útoky zasáhly v sobotu v noci a v neděli místa po celé Ukrajině, od jižního pobřeží na východ až na západ. Čtyři lidé byli podle zpráv zabiti v západní oblasti Chmelnyckyj, čtyři v oblasti Kyjeva a jeden v Mykolajivu na jihu.



Sergij Tyurin, zástupce vedoucího vojenské správy v Chmelnyckyj, uvedl v příspěvku na Telegramu: „Včera v noci byla oblast Chmelnyckyj vystavena nepřátelské ruské palbě, která vedla ke zničení civilní infrastruktury... Bohužel byli zabiti čtyři lidé.“



Záchranné služby uvedly, že při „masivním nočním útoku“ v Kyjevské oblasti zahynuly čtyři osoby a 16 bylo zraněno, včetně tří dětí.



Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že v neděli v 3:00 ráno bylo v hlavním městě „již 10 zraněných“ a dodal, že studentská kolej v Holosiivském okrese byla zasažena dronem a jedna z jejích vnějších stěn hořela.





Intenzita a četnost útoků o tomto víkendu ostře kontrastovaly s tvrzením Donalda Trumpa, že Vladimir Putin má zájem o mír. Trump, který se chlubí svými mírovými snahami, se k víkendovým těžkým útokům zatím nevyjádřil.





“Moskva bude bojovat, dokud bude schopna vyrábět zbraně."





Zdroj v angličtině ZDE

0

264

Útoky znamenaly, že Kyjevský den – slavený poslední neděli v květnu – začal vyčerpanými obyvateli ukrytými v bunkrech, stanicích metra a sklepech.Podle místních médií byly zasaženy také Oděsa, Dněpropetrovsk, Mykolajiv, Sumy, Konotop, Černihiv, Ternopil a Charkov.V sobotu kolem půlnoci začaly vlny dronů, doprovázené varováními před odpálením balistických raket, tři drony se dostaly do centra města, a ozývaly se hlasité výbuchy.Ruské úřady oznámily, že bylo sestřeleno tucet dronů letících směrem na Moskvu.Útok na Kyjev začal varováním Tymura Tkačenka, šéfa vojenské správy města, že „noc nebude snadná“, zatímco obyvatelé sledovali vlny startů na aplikacích pro varování před leteckými útoky.V jednu chvíli Tkačenko oznámil, že kolem hlavního města létá více než tucet ruských dronů."Některé drony nad Kyjevem a okolím již byly zneškodněny. Ale nové stále přilétají do hlavního města," napsal.Ukrajina a její evropští spojenci se snaží přimět Moskvu k podpisu 30denního příměří jako prvního kroku k vyjednání ukončení války.Jako rána pro jejich úsilí Trump tento týden odmítl uvalit další sankce na Moskvu za to, že nesouhlasila s okamžitým zastavením bojů, jak si Kyjev přál.Šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak napsal na Telegramu: „Bez tlaku se nic nezmění a Rusko a jeho spojenci budou jen shromažďovat síly pro podobné vraždy v západních zemích.