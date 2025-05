Bývalý velitel NATO navrhuje oživit největší vojenské cvičení studené války k odstrašení Ruska

23. 5. 2025

čas čtení 3 minuty

Agresivní politika Vladimira Putina a předpovědi západních vojenských a zpravodajských představitelů, že by mohl zaútočit na země NATO za 3-5 let, vyžadují odpovídající reakci. Konkrétně by to mohlo být obnovení aliančních cvičení, která během studené války ukázala Sovětskému svazu marnost ozbrojené eskalace v Evropě, tvrdí James Stavridis, bývalý vrchní velitel spojeneckých sil NATO.