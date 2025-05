Osvěžující realismus pana Teličky a fata morgana Grahamových sankcí

25. 5. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

Pozn. JČ: Vraždění žen a dětí Izraelem v Gaze Českou televizi nezajímá, pokud o tom vyloženě nelže. Šokující je, že toto hlavní mezinárodní téma nezajímá ani české politiky. Pokud ho vyloženě nepodporují a nebratří se s válečnými zločinci, jako Jan Lipavský a jako město Praha



Myslím, že vystoupení eurosposlankyně Bartůšek a poslance Kotena v první hodině dnešních Otázek V. Moravce můžeme pominout. Šlo jen o mlžení, plácání. Ti lidé nemají co říci. Nějak se jim ten jejich svět hroutí. Tématem první hodiny debaty byla hrozba cly ve výši 50 procent ze strany prezidenta Trumpa vůči EU a situace na Ukrajině, kde Putin právě provedl největší útok od začátku ruské agrese na Ukrajině.

Pokud jde o cla, vypíchl bych dva výroky jiných diskutérů. Ministr zahraničí Lipavský řekl, že je paradoxní, že globální kapitalismus hájí proti Spojeným státům komunistická Čína. Myslel jsem, že pan Lipavský je více ideolog než pozorovatel paradoxů, takže mi udělal radost. Když pak tvrdil, že EU je připravena okamžitě reagovat na Trumpovy sankce, ex-komisař Telička reagoval dalším výborným vyjádřením: počkejme dva dny, jestli si to Trump nerozmyslí.





Telička upozornil na to, že není pravda, že Trump prosazuje zájmy USA. Naopak, jak si myslím, lze to říci zcela tvrdě: jde proti nim ve jménu nějakých svých politických fantasmagoriích. Telička to tak jasně neřekl, ale zjevně si to myslí. Je to osvěžující.





Ještě více mi udělal radost, když upozornil na to, že je dlouhodobě pro omezování regulací v EU, ale že to znamená, že podporuje green deal a regulace ze strany Evropské komise, protože hlavní problém – a to zejména v Česku, které je v tom podle něj jednou z nejhorších zemí – jsou regulace na úrovni národních států, a ty mohou být ze strany Bruselu omezovány. Telička také řekl, že pokud se dusíme, dusíme se nikoli regulacemi, ale klimatickou změnou, a že odpůrci green dealu nemají žádnou realistickou aktivitu.





Pokud jde o Ukrajinu, velmi mě překvapilo tvrzení pana Lipavského, že pokud v USA Senát schválí Grahamovy sankce – a senátor Graham se tak podle Lipavského stává tvůrcem americké zahraniční politiky – Trump už s tím nic nenadělá, protože ta většina v Senátu je zdrcující (80 ze 100). Moc si neumím představit, že by Senát šel proti Trumpovi. A dokonce si neumím představit, že by USA vyhlásily tak brutální sankce proti Indii a Číně. Ale třeba se mýlím.





Ministr Lipavský i ex-komisař Telička stále opakují, že sankce fungují, ale vlastně řekli také to, že Rusko nebude účinně zasaženo, dokud nebudou sankce tak tvrdé, jak je navrhuje senátor Graham. Co si z toho vzít? Faktem je, že Rusko právě provedlo největší útok na Ukrajinu od začátku války. A zřejmě se chystá na velkou válku s NATO.





Ministr Lipavský zmínil, že hledat další sankce do osmnáctého balíčku v reakci na čerstvý ruský útok je obtížné, ale zároveň že by bylo záhodno odpojit desítky ruských bank od mezinárodního bankovního systému. To se ještě nestalo? Telička zdůraznil, že bychom měli mít na mysli ruské vraždění na Ukrajině. Dokonce vraždění dětí. Ale prý se toho už stalo hodně strašného a ty reakce vypadaly tak, jak vypadaly.





Podle Lipavského by Grahamovy sankce znamenaly mimo jiné také konec ruského plynu v EU a mohl by to být prý velký problém pro Maďarsko, protože západoevropské země, které stále kupují ruský plyn, mají lepší přístup k alternativám. Znovu se mi tedy zdá, že Graham by svými sankcemi Trumpa mohl opravdu naštvat. Ostatně Lipavský zároveň zmínil, že hledat další sankce

