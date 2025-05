Harvard žaluje Trumpovu administrativu za blokování zápisu zahraničních studentů

23. 5. 2025

čas čtení 10 minut



Harvardská univerzita zažalovala Trumpovu administrativu kvůli rozhodnutí Donalda Trumpa odejmout této prestižní univerzitě možnost přijímat zahraniční studenty



Agentura Reuters informovala, že v žalobě podané u federálního soudu v Bostonu Harvard označil toto rozhodnutí za „flagrantní porušení“ prvního dodatku americké ústavy a dalších federálních zákonů.



Uvedla také, že zrušení má „okamžitý a devastující dopad“ na univerzitu a více než 7 000 držitelů víz.



Podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti by výrazné vyhrocení několik týdnů trvajícího sporu s Harvardem donutilo více než 6 000 zahraničních studentů, kteří jsou v současné době na této univerzitě zapsáni, přestoupit na jiné univerzity nebo ztratit svůj právní status.





Agentura Reuters informovala, že v žalobě podané u federálního soudu v Bostonu Harvard označil toto rozhodnutí za „flagrantní porušení“ prvního dodatku americké ústavy a dalších federálních zákonů.Uvedla také, že zrušení má „okamžitý a devastující dopad“ na univerzitu a více než 7 000 držitelů víz.Podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti by výrazné vyhrocení několik týdnů trvajícího sporu s Harvardem donutilo více než 6 000 zahraničních studentů, kteří jsou v současné době na této univerzitě zapsáni, přestoupit na jiné univerzity nebo ztratit svůj právní status.





Harvard v pátek ráno oznámil, že se odvolá proti rozhodnutí Trumpovy administrativy zakázat této prestižní univerzitě přijímat zahraniční studenty, a označil jej za protiústavní odvetu za to, že se škola vzepřela politickým požadavkům Bílého domu.



Instituce dodala, že plánuje podat žádost o předběžné opatření, které by ministerstvu vnitřní bezpečnosti zabránilo v provedení tohoto kroku.



Dramatický vývoj na Harvardu nastal týden předtím, než má mnoho studentů této univerzity absolvovat.



Studentské noviny Harvard Crimson uvedly, že Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) dalo Harvardu 72 hodin na předání všech dokumentů o disciplinárních záznamech všech zahraničních studentů a písemných, zvukových nebo obrazových záznamů o protestních akcích za posledních pět let, aby mělo „příležitost“ obnovit jeho oprávnění přijímat zahraniční studenty.



„Postup vlády je protiprávní,“ uvedla včera Harvardská univerzita v prohlášení k postupu DHS. „Toto odvetné opatření vážně ohrožuje harvardskou komunitu a naši zemi a podkopává akademické a výzkumné poslání Harvardské univerzity.“



Zahraniční vlády mezitím vyjádřily znepokojení nad postupem Trumpovy administrativy vůči Harvardské univerzitě, který je součástí jejího nejnovějšího útoku na elitní vysoké školství v USA.



Ještě před podáním žaloby Harvardu čínská vláda v pátek ráno uvedla, že krok, který znemožní zahraničním studentům studium na této škole a donutí současné studenty k odchodu, poškodí pouze mezinárodní postavení USA. Hongkongská univerzita vědy a technologie v reakci na opatření proti Harvardu rozšířila otevřenou pozvánku pro zahraniční studenty Harvardu a studenty, kteří byli přijati.



Bývalý německý ministr zdravotnictví a absolvent Harvardu Karl Lauterbach označil kroky proti Harvardu za „sebevraždu výzkumné politiky“. Německá ministryně pro výzkum Dorothee Baerová rovněž před podáním žaloby Harvardu vyzvala Trumpovu administrativu, aby své rozhodnutí zrušila, a označila jej za „fatální“.





Harvard, který je prozatím jedinou univerzitou, jíž byl zakázán příjem zahraničních studentů, takový krok ze strany Trumpovy administrativy očekával



Minulý měsíc univerzita informovala přijaté zahraniční studenty, že mohou přijmout nabídky jak na Harvardu, tak na zahraničních univerzitách – což dosud nikdy nedovolovala. V e-mailu přijímací komise uvedla „nedávné události ve Spojených státech a na Harvardu“ a uznala, že zahraniční studenti mohou chtít „záložní plán“.



Ale nejen současní a budoucí zahraniční studenti Harvardu jsou ohroženi svým studiem v USA. Zastánci již varovali před poklesem počtu přihlášek v souvislosti s nedávným zrušením víz a zadržováním a deportací některých pro-palestinských studentů. To jen přispívá k již existujícím byrokratickým překážkám, včetně rostoucího počtu zamítnutých víz – z 15 % před deseti lety na 41 % v loňském roce – a pomalého vyřizování víz.



Úplný přehled dopadů Trumpovy politiky bude možné získat až na podzim, kdy univerzity musí nahlásit údaje o zápisech studentů. Globální průzkum univerzit zveřejněný na začátku tohoto měsíce však ukazuje některé první známky, včetně poklesu počtu zapsaných studentů magisterského studia o 13 % na jaře, zatímco samostatná analýza studentských víz ukázala 14% pokles počtu víz vydaných v letošním roce.



Tyto trendy budou podle analytiků ještě umocněny miliardovými škrty v financování, které již destabilizovaly výzkumné instituce a hrozí odchod talentovaných studentů do jiných zemí.



„To jistě zvyšuje stres potenciálních nebo současných zahraničních studentů, kteří se kromě obav o imigrační politiku musí starat také o to, zda budou mít nepřetržité financování, pokud studují doktorát,“ uvedla Julia Kent, viceprezidentka pro osvědčené postupy a strategické iniciativy v Radě postgraduálních škol, skupině podporující postgraduální vzdělávání a výzkum. Poznamenala, že někteří zahraniční studenti byli tak znepokojeni kampaní vlády proti zahraničním studentům, že se báli řídit auto.



Vytváří to atmosféru chaosu a nejistoty.



Zatím se univerzity snažily zmírnit dopad Trumpovy politiky tím, že odrazovaly zahraniční studenty od cestování do zahraničí během prázdnin a nabízely jim pomoc s kontaktováním imigračních právníků. To však není moc v porovnání s administrativou, která je ochotná jít do bezprecedentních délek ve snaze podrobit univerzity své vůli.





„Harvard bez zahraničních studentů není Harvardem,“ píše univerzita v právní žalobě



Ve své žalobě Harvard uvedl, že zrušení ho donutí zrušit přijetí tisíců lidí a jen několik dní před promocí uvrhne do chaosu „nespočet“ akademických programů, klinik, kurzů a výzkumných laboratoří.



„Bez zahraničních studentů není Harvard Harvardem,“ uvedla 389 let stará škola.



Nejnovější rozhodnutí ministerstva vnitřní bezpečnosti zablokovat Harvardu možnost přijímat zahraniční studenty a následná (druhá) žaloba univerzity proti Trumpově administrativě přicházejí uprostřed eskalujícího napětí mezi federálními úředníky a Harvardem kvůli tvrzení administrativy, že univerzita nedostatečně reagovala na antisemitismus na svém kampusu, a odmítnutí Harvardu kapitulovat před politickými požadavky Donalda Trumpa.



Trumpova administrativa na začátku tohoto měsíce zrušila další dotace pro univerzitu ve výši 450 milionů dolarů, poté co v dubnu zrušila federální financování ve výši 2,2 miliardy dolarů, kvůli čemuž Harvard poprvé zažaloval administrativu. Je to první a zatím jediná univerzita, která tak učinila.



Trumpem jmenovaná pracovní skupina pro boj proti antisemitismu poukázala na „radikalizaci Harvardu“ v souvislosti s celostátními protiválečnými demonstracemi – včetně studentů – proti izraelskému vojenskému útoku na Gazu, při kterém za posledních 18 měsíců zahynulo nejméně 53 000 Palestinců.



Trumpova administrativa také nařídila univerzitě zrušit programy na podporu diverzity, rovnosti a inkluze, omezit studentské protesty a zveřejnit podrobnosti o přijímacím řízení federálním úředníkům.



Harvard se odmítl těmto požadavkům podřídit a jeho rektor Alan Garber v dubnu prohlásil, že „žádná vláda – bez ohledu na to, která strana je u moci – by neměla diktovat soukromým univerzitám, co mohou učit, koho mohou přijímat a zaměstnávat a jaké oblasti studia a výzkumu mohou sledovat“. Dále uvedl:



Univerzita se nevzdá své nezávislosti ani svých ústavních práv... Nařízení vlády překračuje pravomoci federální vlády. Porušuje práva Harvardu vyplývající z prvního dodatku a překračuje zákonné meze pravomocí vlády podle hlavy VI. A ohrožuje naše hodnoty jako soukromé instituce věnované hledání, tvorbě a šíření znalostí.



Výňatek z žaloby Harvardu zní:



Jedním tahem pera se vláda pokusila vymazat čtvrtinu studentů Harvardu, mezinárodních studentů, kteří významně přispívají k univerzitě a jejímu poslání.



Jedná se o nejnovější krok vlády, který je jasnou odvetou za to, že Harvard uplatnil svá práva vyplývající z prvního dodatku a odmítl požadavky vlády na kontrolu nad správou Harvardu, jeho učebními osnovami a „ideologií“ jeho profesorů a studentů.



Ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová včera nařídila zrušení certifikace programu Harvard Student and Exchange Visitor Program s účinností od akademického roku 2025–2026 a obvinila univerzitu z „podněcování násilí, antisemitismu a koordinace s Komunistickou stranou Číny“.







Trumpova administrativa obvinila Kolumbijskou univerzitu z porušování zákonů o občanských právech „nepřátelským prostředím“ vůči židovským studentům







Ministerstvo pro záležitosti veteránů, největší integrovaný systém zdravotní péče v zemi, se ocitlo v krizi kvůli zrušeným smlouvám, zmrazení náboru, rezignacím, propouštění a dalším krokům Trumpovy administrativy a takzvaného „ministerstva pro efektivitu vlády“ (Doge) Elona Muska, jak vyplývá z interních dokumentů agentury.





0

292

Trumpova administrativa obvinila Kolumbijskou univerzitu z porušování zákonů o občanských právech „nepřátelským prostředím“ pro židovské studenty, informuje ABC.Dokumenty vykreslují ponurý obraz chaosu v rozsáhlé síti 170 nemocnic pro veterány (VA) a více než 1 300 ambulantních klinik, které slouží 9 milionům amerických vojenských veteránů.V lékařském centru VA v Danville, ve venkovské oblasti Illinois poblíž hranic s Indianou, odešlo tolik zdravotních sester, že správci nemocnice byli nuceni uzavřít jednotku akutní péče pro nové pacienty.Mezi další dysfunkce patří 2 298 neprovedených radiologických vyšetření v Orlandu na Floridě a zrušení desítek revmatologických vyšetření v Montrose v New Yorku. V Battle Creek v Michiganu vedla vlna rezignací, nabídek předčasného odchodu a zmrazení náboru k „kritickému“ nedostatku policistů odpovědných za ochranu pacientů VA.Zdroj v angličtině ZDE