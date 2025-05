„Autoimunitní porucha“: jak Trump obrací americkou demokracii proti sobě samé

Kroky Donalda Trumpa, který se snaží rozebrat mnoho ceněných principů americké historie a kultury vládnutí, obestírá jistá záhada: jeho popírání globalizace, jeho románek s Ruskem, jeho ničení univerzit, jeho pohrdání evropskými hodnotami a historií, jeho kampaň za ponížení Kanady. To jsou vše známé příklady, ale může být těžké v nich rozpoznat něco jako jednotnou teorii trumpismu.



Existují dvě možnosti. Jedna je, že Trumpovy činy nemají žádnou logiku. Je prostě náhodným generátorem chaosu. Druhá je, že existuje nějaká metoda.



Já se přikláním k druhé možnosti. Myslím si, že Trump – a jeho poradci – vědí, co dělají, argumentuje profesor Arjun Appadurai.

[Trump] přišel s originálním receptem: reverzní inženýrství liberálních institucí, které byly vytvořeny jako ochrana před lidmi, jako je on.





Trump tak dospívá ke své fantazii o diktatuře – o čemž svědčí jeho nutkavá netrpělivost vůči poradcům, mediálním kritikům, politickým oponentům nebo obyčejným občanům, kteří ho zpochybňují, a jeho neukojitelná touha po chvále a oddanosti – tváří v tvář globálně bezkonkurenčnímu souboru institucionálních pravomocí, které by mu teoreticky mohly stát v cestě. Aby je porazil, přišel s originálním receptem: reverzní inženýrství liberálních institucí, které byly navrženy jako ochrana před lidmi, jako je on.









V tradici západních společenských věd byl velkým myslitelem, který celou svou sociologii postavil na charakteristických silných stránkách západního vládního aparátu, Max Weber.

Velkou část tohoto útoku lze vysvětlit Trumpovým špatným vzděláním, pohrdáním liberály, megalomanií, osobní chamtivostí a jeho bezostyšnou vulgárností a absencí jakéhokoli morálního kompasu. Ale útoky sahají hlouběji. Trump chce vytvořit nový společenský řád, který bude co nejdál od liberálně demokratického řádu





Právě proto se Trumpova celní válka jeví jako velmi agresivní. Má složitou logiku smlouvání, kde neexistují obecné zákony poptávky a nabídky ani externí zdroj obecných informací o cenách. Závisí na osobních vztazích, často mezi stranami, které mohou mít předchozí nepřátelství, velké kulturní rozdíly a nemají žádný společný měnový mechanismus, který by sloužil jako prostředník hodnoty. V tomto případě je při smlouvání vždy přítomna nedůvěra a nedorozumění a jakékoli selhání komunikace může vést ke konfliktu, dokonce k válce. Současné vztahy Trumpa s mnoha zeměmi jsou provázeny napětím, které může kdykoli vyústit v otevřený konflikt.

Mezi instituce, které je třeba přetvořit, patří nejmocnější soudní a zákonodárný aparát na světě, který byl navržen tak, aby omezoval výkonnou moc; rozsáhlý soubor zákonů a předpisů; obrovská federální byrokracie, která zajišťuje důsledné dodržování federálních politik; a největší kombinace vojenských a policejních sil na světě, která pomáhá státu zajistit vnitřní pořádek a občanskou poslušnost. Trump z těchto strážců pořádku dělá své osobní mazlíčky.Trumpův přístup „spálené země“ k těmto institucím, jejich normám a pravomocím není zaměřen na zlepšení původního stavu, ale na jejich zničení, částečně tím, že jejich pravomoci obrací proti nim samotným.Pokročilou občanskou infrastrukturu USA není lehké obrátit proti sobě. Vyžadovalo to pečlivé plánování ze strany stratégů, think tanků, politických expertů a plánovačů spojených s Trumpem. Během vlády Joea Bidena byl každý ideologický výpad Trumpa byl těmito pomocnými hráči přeměněn na seznam podrobných výkonných opatření.Trump a jeho příznivci, rozprostření v rozsáhlé síti pravicových think tanků, od intelektuálních jako Heritage Foundation po populistické jako Breitbart, byli nejméně deset let zaneprázdněni budováním základů největší likvidace demokracie v historii USA. Tato forma jiu-jitsu staví zákon proti zákonu, policejní síly proti jiným policejním silám, soudy proti soudům, mediální kampaně proti jiným mediálním kampaním, vědu proti vědě, náboženství proti náboženství a dohody proti trhům.Tak je ICE, imigrantský úřad, postaven proti konvenčnějším policejním útvarům, FBI je vnitřně polarizována, proizraelští evangelikální křesťané jsou poštváni proti liberálnějším křesťanům, správci univerzit jsou poštváni proti fakultám, šílená "věda" Roberta F. Kennedyho je poštvána proti vědeckému mainstreamu a Nejvyšší soud je poštván proti nižším soudům, které jsou ochotny omezovat Trumpovu moc.A samozřejmě je tu Trumpův útok na americké vysoké školství, který byl široce rozebrán a který proměnil univerzity v rukojmí federální vlády a zákony o občanských právech v nástroj k útoku na občanská práva. Právě závazek univerzit k diskusi jako cestě k novým poznatkům motivuje Trumpovo úsilí o jejich rozbití.Velmi charakteristické pilíře americké demokracie se mění v pátou kolonu. Trump a jeho spojenci vytvořili masivní autoimunitní poruchu, v níž se rysy americké demokracie obrací proti sobě a přetvářejí demokracii tak, aby ji zničily.Weber úspěšně dokázal, že vytvoření složité sítě ekonomických, politických a vědeckých uspořádání, která dodnes přetrvávají v liberálních demokraciích, trvalo mnoho století.Západ však není výjimkou z obecně známé pravdy, že je mnohem snazší instituce zničit než vybudovat. Vzestup nejmocnějších diktátorů 20. století, jako byli Adolf Hitler, Josif Stalin, Mao Ce-tung, Benito Mussolini a Pol Pot, nám ukazuje, že masivní propaganda v kombinaci s brutálním násilím může zničit demokratické instituce.Trumpova verze tohoto příběhu je postavena na 260 letech budování složitých liberálních institucí. Jistě, v tomto příběhu jsou i závažné odchylky: zničující občanská válka, přetrvávající otroctví a zbavení práv afroamerických občanů, rasové kampaně proti migrantům všech druhů a původu, záchvaty vzteku proti organizovaným odborům a virulentní antikomunismus v průběhu celého 20. století. Neměli bychom zapomínat ani na decimaci původních Američanů, rozdrcení organizovaných odborů, nemilosrdnou energii otevřené hranice, vzestup lupičských baronů a cynické zneužívání „práva nosit zbraně“.Přesto si americká liberální demokracie zachovala pozoruhodný závazek k zastupitelské vládě a oddělení moci. Došlo také k řadě ústavních změn, které posunuly hranice v oblasti volebního práva, rasové rovnosti, práv žen a dalších oblastí. Ani Evropa s monarchiemi od Británie po Řecko a tyrany 20. století se nemůže pochlubit tak silným liberálním institucionálním aparátem jako USA.Dnes však Trump a jeho armáda stoupenců obrací sílu americké demokracie proti ní samotné.Vezměme si například nedávnou sérii výkonných nařízení, která jasně omezují rozsah příslušných ústavních ustanovení, která dávají Kongresu pravomoc přijímat zákony. Jsou však pouze prvními kostkami v dominovém efektu. Využití všech druhů právních zbraní, všech forem právních mezer, zdržování a obcházení ze strany Trumpovy armády právníků bere energii z tohoto prvního domina a nahlodává principy právního státu, přičemž zákon používá jako autoimunitní zbraň proti všem formám řádného procesu. Trump je připraven použít pochybné výklady zákona.To mě přivádí k Immanuelovi Kantovi, na kterého se odvolávám, přestože vím, že Trump nečte prakticky nic.. Kant je klíčovou postavou, která propojila universalismus osvícenství a raný evropský liberalismus, založený na jeho ideách rozumu, autonomie a individuality. Základní Kantův argument je, že každý racionální člověk, který jako svobodná osoba vynáší soudy, může vidět, že všichni lidé si zaslouží stejnou autonomii, aby byl celkový systém spravedlivý a spravedlivý. To, co z Kanta činí nepostradatelného postkřesťanského filozofa, je jeho idea kategorického imperativu, kterou vysvětlil takto: „Jednej pouze podle takové zásady, kterou můžeš zároveň chtít, aby se stala všeobecným zákonem.“ Jinými slovy, dodržujte pravidla, která podle vás platí pro všechny a pro každého.Od Kanta v 18. století po Johna Rawlse v 70. letech 20. století se myšlenka, že spravedlnost i etika vyžadují to, co Rawls nazval „závojem nevědomosti“ – princip, že spravedlivá společnost vyžaduje, aby si lidé představili spravedlivé sociální uspořádání bez jakékoli zvláštní znalosti svých individuálních okolností –, stala široce přijímaným základem liberální politiky, ekonomie a etiky, protože zakazuje jakémukoli jednotlivci, aby své osobní preference učinil základem kolektivní sociální politiky.Trumpova etika (pokud můžeme použít takový výraz) je diametrálně odlišná od tohoto principu. Celý jeho pohled na společenskou smlouvu je založen na jeho představě „dohody“. Jeho dlouholetá oddanost vlastnímu obrazu jako obchodníka s dohodami vedla mnoho pozorovatelů k tomu, že ho považovali za hrubého kapitalistu, spekulanta nebo podvodníka. Ale jako obchodník s dohodami je Trump spíše jako proslulý americký prodejce aut.V našem kapitalistickém chápání je uzavírání obchodů považováno za přímý projev tržní ideologie, za případ, kdy finanční aktéři uzavírají transakci na základě vnímané hodnoty svých produktů, přičemž dohodnutá cena vytváří momentální rovnováhu mezi oběma stranami. Ve skutečnosti se však jedná spíše o smlouvání, které je evolučním předchůdcem trhu. Jedná se o primitivní formu obchodu, a když v dřívějších společnostech smlouvání selhalo, často to vedlo k válce. Směnný obchod nevyžaduje žádnou společenskou smlouvu mezi stranami, a ještě méně vyžaduje nabídku a poptávku, stanovení ceny nebo neviditelnou ruku. Jedná se o přímou transakci tváří v tvář, podobnou pokeru. Trhy jsou naopak neosobní, abstraktní a nemilosrdné. Nejde v nich o vítěze a poražené.Trump miluje bohatství, okázalost a dohody, ale nenávidí trhy, a to ne kvůli jejich nedokonalostem, ale proto, že v zásadě spočívají na náboženských mystériích – „neviditelné ruce“, nabídce a poptávce, racionalitě cen, které jsou všechny zárukami proti politickým rozhodnutím, osobní chamtivosti a snahám o manipulování makroekonomických výsledků z mikroekonomických důvodů.Tato nenávist k trhům spojuje všechny dnešní autokraty, protože trhy destabilizují jejich oligarchie a jejich nacionalistickou fiskální politiku, která je citlivá na globální finance.Trumpovi nejde o to, že kapitalismus prohlubuje nerovnost, že je nepřítelem udržitelnosti planety a nejtvrdším odpůrcem jakéhokoli druhu ekonomického nacionalismu. Pohrdá trhem, protože ten se nepodřizuje žádnému pánu kromě vlastních pravidel ceny, objemu a rozsahu. Jeho zbraní proti trhu jsou cla, která používá v naději, že ho tak dostane pod svou kontrolu.Trh se opírá o společenskou smlouvu, dohodu mezi jednotlivci a vládou založenou na důvěře a předvídatelnosti. Jelikož Trump trhem pohrdá, musí rozbít společenskou smlouvu ve všech jejích podobách a formách.Jakýkoli útok na společenskou smlouvu vyvolává atavistické fantazie. Nebo vyvolává nacistickou verzi předsmluvního světa, postaveného na rasové čistotě, naturismu a divoké územní expanzi. Nebo Stalinovu zvláštní formu paranoidního plánování, diktované vědy a socialistického realismu v umění a kultuře. Nebo Pol Potovu šílenou doslovnost při pokusech zničit města, peníze a intelektuály. Nebo Maoův ohromující Velký skok vpřed s pecemi na výrobu oceli v každé zahradě a mládežnickými milicemi ničícími všechny formy třídního nepřítele. Každý z těchto režimů nenáviděl sociální smlouvu v jakékoli z jejích mnoha euroamerických verzí.Žádný tento diktátor však nedokázal plně využít sílu existujících liberálních institucí k rozdrcení společenské smlouvy, jak to dnes dělá Trump v USA. Důvodem je, že v Německu, Sovětském svazu, Kambodži a Číně v době, kdy se v těchto zemích formovaly diktatury, prostě neexistovala rozsáhlá a propojená síla práva, byrokracie, ekonomiky a státu. To platilo ještě více pro Latinskou Ameriku, Blízký východ a Afriku, kde mladé národy sotva dosáhly základů trvalé liberální demokracie, když je ovládli autokraté.Trumpova zvrácená genialita umožnila reorganizaci základních mechanismů americké liberální společnosti a proměnu jejích největších ochranných prvků proti neliberálním silám v největší zbraně neliberalismu. Jeho totální demolice amerického společenského řádu je založena na pozoruhodném přetvoření pravomocí zákonodárné moci, nepříjemné nezávislosti soudů a vychvalovaných ochranných mechanismů prosazovaných médii. Snaží se přimět mnoho Američanů, aby souhlasili s neliberalismem.O úspěchu soudní moci v odporu proti Trumpovu podplácení právních institucí se zatím nedá rozhodnout, protože Nejvyšší soud hraje velmi opatrně. Prozatím kombinace Trumpových instinktů a jeho poradců pokračuje v podněcování velkého útoku na americký liberálně demokratický řád tím, že narušuje jeho základní prvky. Konečným cílem je přeměnit je na nositele masivní autoimunitní poruchy, která vede k sebezničení demokracie.Uspěje Trump? Jsme odsouzeni k autokracii v demokratickém hávu? Ne nutně. Abychom Trumpovi odolali, musíme demokracii přeprogramovat, abychom ji oživili. To vyžaduje odklon od morálních abstrakcí a liberálního handrkování k lokálním politickým kampaním, nenásilné občanské neposlušnosti a aktivní sociální mobilizaci. Čas běží a nesmíme dovolit, aby jako poslední zůstal vládnout tento nesprávný člověk.