Izraelští vojáci obviněni z rozsáhlého používání lidských štítů v Gaze

24. 5. 2025

čas čtení 15 minut



Izraelská armáda tvrdí, že zakazuje používání civilistů jako štítů, což je praxe, z níž dlouhodobě obviňuje Hamás



Izraelští vojáci a bývalí vězni řekli agentuře AP, že Izrael v Gaze rozsáhle používá lidské štíty



Několik Palestinců a izraelských vojáků sdělilo agentuře Associated Press (AP), že izraelští vojáci systematicky nutí Palestince, aby v Gaze sloužili jako lidské štíty, a posílají je do budov a tunelů, aby tam hledali bomby a ozbrojence. AP sdělili, že tato praxe se během 19 měsíců války stala běžnou.



AP hovořila se sedmi Palestinci, kteří popsali, jak byli použiti jako štíty v Gaze a na okupovaném Západním břehu, a se dvěma členy izraelské armády, kteří uvedli, že se této praxe, zakázané mezinárodním právem, účastnili.



V reakci na tato obvinění izraelská armáda tvrdí, že přísně zakazuje používání civilistů jako štítů – což je praxe, z níž dlouhodobě obviňuje Hamás v Gaze.



Agentura uvedla, že izraelská armáda neodpověděla na otázky týkající se rozsahu této praxe ani na otázky ohledně rozkazů velitelů.



Organizace na ochranu lidských práv konstatují, že Izrael používá Palestince jako živé štíty v Gaze a na Západním břehu již desítky let. Nejvyšší soud tuto praxi zakázal v roce 2005, ale organizace nadále dokumentují její porušování, uvádí AP.



Odborníci poukazují na to, že tato válka je první za několik desetiletí, kdy je tato praxe – a debata kolem ní – tak rozšířená. Několik Palestinců a izraelských vojáků sdělilo agentuře Associated Press (AP), že izraelští vojáci systematicky nutí Palestince, aby v Gaze sloužili jako lidské štíty, a posílají je do budov a tunelů, aby tam hledali bomby a ozbrojence. AP sdělili, že tato praxe se během 19 měsíců války stala běžnou.AP hovořila se sedmi Palestinci, kteří popsali, jak byli použiti jako štíty v Gaze a na okupovaném Západním břehu, a se dvěma členy izraelské armády, kteří uvedli, že se této praxe, zakázané mezinárodním právem, účastnili.V reakci na tato obvinění izraelská armáda tvrdí, že přísně zakazuje používání civilistů jako štítů – což je praxe, z níž dlouhodobě obviňuje Hamás v Gaze.Agentura uvedla, že izraelská armáda neodpověděla na otázky týkající se rozsahu této praxe ani na otázky ohledně rozkazů velitelů.Organizace na ochranu lidských práv konstatují, že Izrael používá Palestince jako živé štíty v Gaze a na Západním břehu již desítky let. Nejvyšší soud tuto praxi zakázal v roce 2005, ale organizace nadále dokumentují její porušování, uvádí AP.Odborníci poukazují na to, že tato válka je první za několik desetiletí, kdy je tato praxe – a debata kolem ní – tak rozšířená.



Izraelská armáda oznámila, že v pátek po bezpečnostních kontrolách vjelo do Gazy přes hraniční přechod Kerem Shalom 83 nákladních vozidel s humanitární pomocí. Pomoc zahrnovala potraviny, zdravotnické vybavení a léky.



OSN vyzvala k poskytnutí další pomoci Gaze, aby byly uspokojeny „masivní potřeby“ tohoto území. Ve své nejnovější humanitární zprávě Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedl, že „opět zdůraznil, že malé množství zásob, které je do pásma Gazy povoleno, zdaleka nestačí k zmírnění extrémní nouze, které obyvatelstvo Gazy čelí“.



Generální tajemník OSN António Guterres v pátek uvedl, že Palestinci prožívají „nejkrutější fázi“ války v Gaze, kde bylo po částečném uvolnění dlouhotrvající izraelské blokády vypleněno více než tucet nákladních vozů s potravinami.



Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že izraelské útoky zabily v sobotu nejméně šest lidí na palestinském území, kde Izrael v posledních dnech zesílil vojenskou ofenzivu. „Naše týmy našly nejméně šest mrtvých,“ řekl mluvčí agentury civilní obrany Mahmud Bassal agentuře Agence France-Presse (AFP).





Britští konzervativní poslanci podle agentury PA v soukromí podporují výzvy premiéra Keira Starmera a spojenců Velké Británie, aby Izrael zastavil válku v Gaze, konstatuje jeden z konzervativců.



Mark Pritchard, konzervativní poslanec za Wrekin, v rozhovoru pro rozhlasovou stanici LBC rovněž uvedl, že podle něj stojí premiér na „správné straně historie“ a lidskosti.



Pritchard se nechtěl zapojit do útoků na předsedkyni své strany Kemi Badenoch, která kritizovala sankce premiéra vůči izraelským osadníkům i jeho společné prohlášení k konfliktu v Gaze, které vydal počátkem tohoto týdne spolu s francouzským a kanadským premiérem.



V rozhovoru pro LBC Pritchard řekl:



Polovinu obyvatel Gazy tvoří děti. Jsou doslova každý den bombardovány na kusy. Jsou pomalu vyhladověny.



Je naprosto správné, že britský premiér, který je shodou okolností právě premiérem za labouristy, se postavil na správnou stranu.



Vracím to zpět izraelskému premiérovi. Myslím si, že Keir Starmer a ti, kteří se zastávají dětí v Gaze, stojí na správné straně historie, na správné straně lidskosti a činí správné morální rozhodnutí.



Podle agentury PA Pritchard, který se sám označuje za silného zastánce Izraele, uvedl, že „změnil svůj postoj a nyní si myslí, že je třeba okamžitě uznat palestinský stát“, přičemž dříve se domníval, že před tímto krokem je třeba provést podrobné přípravy.



Možná je to symbolické, ale myslím si, že to bude obrovský symbol podpory jak pro Izraelce, kteří to chtějí, tak i pro Palestince. Klíčovým bodem v tuto chvíli však je, že izraelská vláda musí být hnána k odpovědnosti.



Podporuji britského premiéra a mnoho dalších členů britské Konzervativní strany, kteří se mi v tuto chvíli svěřují v soukromí.





Podle deníku Times of Israel se dnes večer po celé zemi budou konat demonstrace, které budou požadovat dohodu o propuštění rukojmích zadržovaných hnutím Hamás v Gaze.



Protivládní demonstrace začne v 19:00 místního času na náměstí Habima v Tel Avivu. Před vojenským velitelstvím Kirya se očekává protest vedený Fórem rodin rukojmích a pohřešovaných osob.



Dnes ráno se v Kiryat Bialik sešly tisíce lidí, kteří požadovali propuštění Matana Angresta, vojáka IDF a obyvatele předměstí Haify, který byl 7. října 2023 unesen Hamásem a zůstává v zajetí.



IDF tvrdí, že dnes odpoledne zabila Palestince, který se údajně pokoušel bodnout vojáky na vojenské kontrolní stanici poblíž Hebronu na Západním břehu.



Mezi vojáky IDF nebyly hlášeny žádné oběti. Podle izraelského deníku Maariv se incident odehrál v okolí kontrolní stanice Tamar.



Při útoku, za který je odpovědné Spojené státy, bylo v jižním Jemenu zabito pět členů al-Káidy, sdělily v sobotu agentuře AFP dva jemenské bezpečnostní zdroje.



„O útoku USA nás informovali obyvatelé oblasti... bylo zabito pět členů al-Káidy,“ uvedl bezpečnostní zdroj v provincii Abyan, která hraničí s sídlem mezinárodně uznávané jemenské vlády v Adenu.



„Při americkém útoku v pátek večer severně od Khabar al-Maraqsha bylo zabito pět lidí,“ sdělil AFP druhý zdroj s odkazem na horskou oblast, o které je známo, že ji využívá al-Káida.



Druhý bezpečnostní zdroj dodal, že ačkoli jména zabitých při útoku nejsou známa, předpokládá se, že mezi mrtvými je jeden z místních vůdců al-Káidy.



Civilní obrana v Gaze uvádí 15 mrtvých při izraelských útocích



Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že při izraelských útocích v sobotu na palestinském území zahynulo nejméně 15 lidí.



Mluvčí agentury civilní obrany Mahmud Bassal řekl agentuře Agence France-Presse (AFP), že mezi mrtvými je i pár, který byl zabit spolu se svými dvěma malými dětmi při útoku před svítáním na dům v čtvrti Amal v jižním městě Khan Younis.



Na západ od města bylo podle něj nejméně pět lidí zabito při útoku bezpilotního letounu na dav lidí, kteří se shromáždili, aby čekali na nákladní vozy s humanitární pomocí.



„Najednou raketa z letounu F-16 zničila celý dům a všichni byli civilisté – moje sestra, její manžel a jejich děti,“ řekl agentuře Wissam Al-Madhoun. "Našli jsme je ležet na ulici. Co udělalo toto dítě [izraelskému premiérovi Benjaminovi] Netanjahuovi?"



Izraelská armáda uvedla, že není schopna komentovat jednotlivé údery bez jejich “přesných geografických souřadnic„, informuje agentura AFP.



OSN vyzývá k větší pomoci pro uspokojení „masivních potřeb“ v Gaze



Ve své nejnovější humanitární zprávě z pátku vyzval Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) k větší pomoci v Gaze, aby byly uspokojeny „masivní potřeby“ tohoto území.



OCHA uvedl, že „malé množství zásob, které je povoleno do pásma Gazy, zdaleka nestačí k tomu, aby se zmírnila extrémní nouze, které čelí obyvatelstvo Gazy“.



Odkázala také na čtvrteční prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO), která varovala, že zintenzivnění nepřátelských akcí „dovedlo již tak oslabený zdravotnický systém v Gaze na pokraj kolapsu“.



OCHA uvedla, že varování WHO následovalo po útoku na nemocnici al-Awda v severní Gaze, kde vzplanuly stany pro třídění pacientů, včetně jednoho poskytnutého WHO. Ve skladu shořely všechny zdravotnické potřeby a vozidla v suterénu byla zničena, dodala.



Uvedla čtyři velké nemocnice – Kamal Adwan, Indonesia, Hamad a European Gaza –, které musely kvůli nepřátelským akcím, útokům nebo příkazům k evakuaci v jejich okolí přerušit lékařskou péči.





Generální tajemník OSN v pátek uvedl, že Palestinci prožívají „nejkrutější fázi“ války v Gaze, kde bylo po částečném uvolnění dlouhotrvající izraelské blokády vypleněno více než tucet nákladních vozů s potravinami.



Úředník civilní obrany v Gaze Mohammed al-Mughayyir řekl agentuře Agence France-Presse (AFP), že v pátek bylo zabito nejméně 71 lidí, zatímco „desítky zraněných a velký počet pohřešovaných osob pod troskami byly hlášeny v důsledku izraelských leteckých útoků“.



António Guterres z OSN uvedl, že „Palestinci v Gaze prožívají možná nejkrutější fázi tohoto krutého konfliktu“, a dodal, že Izrael „musí souhlasit s povolením a usnadněním“ dodávek humanitární pomoci.



Podle AFP Guterres poznamenal, že z téměř 400 nákladních vozů, kterým bylo v posledních dnech povoleno vjet do Gazy, jich bylo možné vyzvednout pouze 115. Ve svém prohlášení dodal:



V každém případě je veškerá dosud schválená pomoc jen kapkou v moři, když je zapotřebí obrovská pomoc.



„Izraelská vojenská ofenzíva mezitím zesiluje a přináší strašlivé ztráty na životech a ničení,“ uvedl.



Světový potravinový program v pátek oznámil, že 15 jeho „kamionů bylo včera v noci vypleněno v jižní Gaze, když byly na cestě do pekáren podporovaných WFP“.



„Hlad, zoufalství a obavy, zda dorazí další potravinová pomoc, přispívají k rostoucí nejistotě,“ uvedla organizace OSN ve svém prohlášení a vyzvala izraelské úřady, „aby do Gazy rychle dodaly mnohem větší množství potravinové pomoci“.





Izraelské ozbrojené síly provedly letecký útok na město Toul v jižním Libanonu, při kterém zahynul jeden člověk a další byl zraněn.



Útoky začaly ve čtvrtek odpoledne a izraelská armáda vydala varování k evakuaci obyvatel města Toul, ležícího nedaleko města Nabatieh, než tam provedla letecký útok.





Britští ministři čelí tlaku zevnitř i vně Labouristické strany, aby na konferenci OSN příští měsíc uznali palestinskou státnost. Vysocí představitelé strany argumentují, že by to posílilo vyhlídky na mír a prokázalo morální vedení v době eskalujícího napětí.



Alf Dubs, veterán labouristické strany a přeživší holocaustu, řekl, že symbolické uznání palestinského státu by Palestincům poskytlo „sebeúctu, kterou by měli, kdyby měli vlastní stát“, a zajistilo by jim silnější pozici v jakýchkoli budoucích mírových jednáních.



„I když to hned k ničemu nepovede, Palestincům by to přinejmenším zajistilo lepší postavení,“ řekl lord Dubs. „Symboly mají význam.“



Bývalý ministr vlády Peter Hain se k výzvě připojil a varoval, že „odkládání uznání až do skončení jednání pouze umožní, aby se nelegální okupace Izraele stala trvalou“. Lord Hain argumentoval, že formální uznání by mělo být „katalyzátorem, nikoli důsledkem“ mírových jednání.



Na první přípravné schůzce v New Yorku před konferencí OSN o dvoustátním řešení, která se má konat ve dnech 17. až 20. června, Saúdská Arábie vyzvala země, aby uznali Palestinu jako stát, s tím, že „uznání by mělo být považováno za předpoklad míru, nikoli za jeho výsledek“.



Konference je považována za potenciální okamžik, kdy státy jako Francie a Velká Británie, které dosud Palestinu neuznaly, učiní významný diplomatický krok.



Dva izraelští vojáci, kteří hovořili s agenturou AP, a třetí, který poskytl svědectví izraelské nevládní organizaci Breaking the Silence, uvedli, že velitelé věděli o používání lidských štítů a tolerovali to, přičemž někteří dokonce vydávali rozkazy k jejich použití. Někteří uvedli, že se tomu říkalo „komáří protokol“ a že Palestinci byli také označováni jako „vosy“ a jinými dehumanizujícími výrazy.



Vojáci uvedli, že si poprvé uvědomili, že jsou používány lidské štíty, krátce po 7. říjnu 2023, kdy Hamás zaútočil na Izrael, a že se to rozšířilo v polovině roku 2024. Rozkazy „přivést komára“ často přicházely přes rádio, řekli – zkratka, kterou všichni rozuměli. Podle důstojníka, který hovořil s AP, vojáci jednali na rozkaz velících důstojníků.



Řekl, že na konci svých devíti měsíců v Gaze každá pěchotní jednotka používala Palestince k vyklízení domů před vstupem. „Jakmile se tento nápad uchytil, rozšířil se jako požár v poli,“ řekl 26letý muž. „Lidé viděli, jak je to účinné a snadné.“



Popisoval plánovací schůzku v roce 2024, na které velitel brigády předložil veliteli divize snímek s nápisem „sežeňte komára“ a návrhem, že by mohli „prostě jednoho chytit na ulici“.



Důstojník napsal veliteli brigády dvě zprávy o incidentu, ve kterých podrobně popsal použití lidských štítů. Tyto zprávy měly být podle jeho slov postoupeny veliteli divize. Izraelská armáda se k tomu, zda je obdržela, nevyjádřila.



Jedna zpráva dokumentovala náhodné zabití Palestince, řekl – vojáci si neuvědomili, že ho jiná jednotka používá jako štít, a zastřelili ho, když vběhl do domu. Důstojník doporučil, aby byli Palestinci oblečeni do armádních oděvů, aby nedocházelo k záměně.



Řekl, že ví o alespoň jednom dalším Palestinci, který zemřel, když byl použit jako štít – omdlel v tunelu.



V prohlášení pro AP armáda uvedla, že zakazuje i jiné formy nucení civilistů k účasti na operacích a „všechny takové rozkazy jsou jednotkám pravidelně zdůrazňovány“. Armáda uvedla, že vyšetřuje několik případů, v nichž jsou Palestinci obviněni z účasti na misích, ale podrobnosti neposkytla.



Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že izraelské útoky zabily v sobotu nejméně šest lidí na palestinském území, kde Izrael v posledních dnech zesílil vojenskou ofenzivu.



„Naše týmy našly nejméně šest mrtvých,“ řekl mluvčí civilní obrany Mahmud Bassal agentuře Agence France-Presse (AFP).



Uvedl, že při úderu před svítáním na dům v čtvrti Amal v jižním městě Khan Younis zahynul pár se svými dvěma malými dětmi. Další dva lidé byli zabiti při úderu na uprchlický tábor Nuseirat v centru území, dodal.



Zdroj v angličtině ZDE

1