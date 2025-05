V Gaze bylo letos léčeno více než 9 000 dětí trpících podvýživou, uvádí UNICEF

22. 5. 2025

Humanitární organizace OSN pro děti UNICEF uvádí, že v Gaze bylo letos léčeno více než 9 000 dětí trpících podvýživou a odborníci na potravinovou bezpečnost očekávají v příštím roce desítky tisíc dalších případů.



Odborníci také varují, že pokud Izrael nezastaví vojenskou kampaň a zcela nezruší blokádu, může území upadnout do hladomoru – Světová zdravotnická organizace však minulý týden uvedla, že lidé již hladoví.



„Kamkoli se podíváte, lidé mají hlad... Ukazují prstem na ústa, aby dali najevo, že potřebují něco k jídlu,“ řekl Nestor Owomuhangi, zástupce Fondu OSN pro obyvatelstvo pro palestinská území. „To nejhorší už v Gaze nastalo.“



„Děti již umírají na podvýživu a v Gaze je nyní více kojenců, kteří budou v ohrožení života, pokud se jim rychle nedostane potravin potřebných k záchraně života,“ uvedla Tess Ingram z UNICEF.





Al Jazeera informuje, že od úsvitu bylo v Gaze při izraelských leteckých útocích a útocích zabito nejméně 51 lidí. (Pozoruhodné je, že se svět může zbláznit nad smrtí dvou Izraelců ve Washingtonu, ale Izraelem jako každý den vyvražděné další desítky lidi jej nevzrušují)



Palestinský ministr zdravotnictví uvádí, že v Gaze zemřelo 29 lidí „v důsledku hladovění“



Palestinský ministr zdravotnictví ve čtvrtek uvedl, že v posledních dnech zemřelo v Gaze 29 dětí a starších lidí v důsledku hladovění a že další tisíce jsou v ohrožení.



„V posledních několika dnech jsme ztratili 29 dětí,“ řekl novinářům palestinský ministr zdravotnictví Majed Abu Ramadan a popsal tyto úmrtí jako „úmrtí související s hladověním“. Agentura Reuters uvádí, že později upřesnil, že tento počet zahrnuje jak děti, tak seniory.



Majed Abu Ramadan je ministrem palestinské samosprávy se sídlem v Ramalláhu, není členem zdravotnického úřadu v Gaze vedeného hnutím Hamás.



Na otázku, jak reaguje na dřívější vyjádření šéfa humanitární pomoci OSN pro BBC, že bez pomoci může zemřít 14 000 dětí, odpověděl: „Číslo 14 000 je velmi realistické... možná dokonce podhodnocené.“

Šéf palestinského Červeného půlměsíce ve čtvrtek uvedl, že pokud nebudou dodány nové zásoby, jeho operace v Gaze mohou být během několika dní zastaveny a jeho flotila sanitek jezdí kvůli nedostatku paliva pouze na třetinu kapacity.



Mouka a další pomoc začaly ve čtvrtek přicházet do některých nejzranitelnějších oblastí Gazy poté, co Izrael propustil několik nákladních vozidel, ale podle palestinských představitelů to zdaleka nestačí k vyrovnání nedostatku způsobeného 11týdenní izraelskou blokádou.



Izrael uvedl, že ve středu, dva dny po oznámení prvního uvolnění blokády pod rostoucím mezinárodním tlakem a varováními před hladomorem v Gaze, vpustil 100 nákladních vozidel s dětskou výživou a zdravotnickým vybavením, informovala agentura Reuters.



Na otázku, jak dlouho může jeho organizace pokračovat v činnosti v Gaze, odpověděl prezident Palestinské společnosti Červeného půlměsíce Younis Al-Khatib novinářům v Ženevě: "Je to otázka času. Mohou to být jen dny. Dochází nám palivo. Kapacita sanitek, se kterými nyní pracujeme, je třetinová," dodal s tím, že sanitky poháněné benzínem již přestaly jezdit, ale některé z nich jsou poháněny solární energií dodávanou Organizací spojených národů.



PRCS je součástí největší humanitární sítě na světě, Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a poskytuje lékařskou péči v pásmu Gazy a na Izraelem okupovaném Západním břehu.





Francie odmítá izraelské obvinění některých evropských představitelů z antisemitské agitace, řekl novinářům na týdenní tiskové konferenci mluvčí ministerstva zahraničí Christophe Lemoine a dodal, že tato obvinění jsou „neopodstatněná“ a ‚pobuřující‘.



„Francie odsoudila, odsuzuje a bude vždy a jednoznačně odsuzovat všechny antisemitské činy,“ řekl.





Izraelský velvyslanec v Paříži byl ve čtvrtek odpoledne předvolán na francouzské ministerstvo zahraničí poté, co izraelští vojáci předchozí den vystřelili varovné výstřely na delegaci diplomatů



Diplomaté, včetně jednoho z Francie, se ve středu dostali pod palbu při návštěvě Dženinu, města na Izraelem okupovaném Západním břehu. Izraelská armáda uvedla, že návštěva byla schválena, ale vojáci vystřelili varovné výstřely, když se delegace údajně odchýlila od schválené trasy.



Mluvčí francouzského ministerstva zahraničí Christophe Lemoine uvedl, že výstřely ohrozily diplomaty a byly „neomluvitelné a nepřijatelné“. Izraelský velvyslanec byl předvolán, „aby vysvětlil tento mimořádně závažný incident“, uvedlo francouzské ministerstvo zahraničí.



Ministr zahraničí Abbas Araghchi uvedl, že Írán bude považovat Spojené státy za odpovědné za jakýkoli izraelský útok na jeho jaderná zařízení, poté co americká média informovala, že Izrael se připravuje na úder.



Zpráva přišla v době, kdy se Írán a USA měly v pátek setkat v Římě k pátému kolu jaderných rozhovorů zprostředkovaných Ománem.



„Jsme přesvědčeni, že v případě jakéhokoli útoku sionistického režimu na jaderná zařízení Íránské islámské republiky bude zapojena také vláda USA, která ponese právní odpovědnost,“ uvedl Araghchi v dopise adresovaném OSN, který zveřejnila agentura Agence France-Presse (AFP).



„Írán důrazně varuje před jakýmkoli dobrodružstvím sionistického režimu a bude rozhodným způsobem reagovat na jakoukoli hrozbu nebo protiprávní jednání tohoto režimu,“ dodal Araghchi. Írán Izrael neuznává a obecně o něm hovoří jako o „sionistickém režimu“.



V úterý CNN informovala, že Izrael připravuje útok na íránská jaderná zařízení.



Jaderná jednání, která začala 12. dubna, jsou nejvyšší úrovní kontaktů mezi dlouholetými nepřáteli od roku 2018, kdy USA během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa odstoupily od historické dohody mezi Íránem a světovými mocnostmi.



Izrael od začátku jednání hrozí použitím síly proti íránským jaderným zařízením.



Ve čtvrtek Ali Mohammad Naini, mluvčí Íránských revolučních gard (IRGC), varoval před „ničivou“ reakcí v případě izraelského útoku.



„Pokud bláznivý sionistický režim spáchá hloupý čin a zahájí útok, určitě se dočká ničivé a rozhodující reakce ve své malé a zranitelné geografické oblasti,“ uvedl Naini podle agentury ISNA.



Také ve čtvrtek se poblíž jaderné obohacovací továrny Fordow jižně od Teheránu shromáždila skupina demonstrantů, aby vyjádřila podporu jaderným aktivitám země.



Dav mával íránskými vlajkami a skandoval slogany jako „jaderná energie je naše nezadatelné právo“ a „žádné kompromisy, žádná kapitulace, pouze konfrontace s Amerikou“.





Prezident Palestinské společnosti Červeného půlměsíce uvedl, že dnes zatím nebyla do Gazy distribuována žádná pomoc. Většina nákladních vozidel, která měla dnes vjet do Gazy, byla zkontrolována na izraelském kontrolním stanovišti Kerem Shalom, ale zatím nepřekročila hranici.





Francouzská vláda nařídila policii a armádě, aby po zabití dvou zaměstnanců izraelského velvyslanectví ve Washingtonu DC zajistila „viditelnou a odstrašující“ bezpečnost kolem židovských objektů.



Dnes ráno izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar naznačil, že rétorika francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je „krvavá pomluva“ a že existuje „přímá souvislost mezi antisemitským a protiizraelským podněcováním a touto vraždou“ ze strany evropských lídrů a představitelů.





Britští politici Starmer a Lammy odsoudili střelbu ve Washingtonu



Britský premiér Keir Starmer odsoudil zabití dvou zaměstnanců izraelské ambasády ve Washingtonu DC.





Japonsko podalo Izraeli „ostrou protestní nótu“ kvůli varovným výstřelům na Západním břehu



Japonské ministerstvo zahraničí uvedlo, že podalo Izraeli „ostrou protestní nótu“ kvůli varovným výstřelům, které izraelská armáda ve středu vypálila na diplomatickou delegaci včetně japonských diplomatů, kteří navštívili uprchlický tábor na Západním břehu okupovaném Izraelem.



Podle agentury Associated Press (AP) povolal náměstek ministra zahraničních věcí Takehiro Funakoshi izraelského velvyslance v Japonsku Gilada Cohena, aby požadoval úplné vysvětlení a preventivní opatření. Fukakoshi Giladovi řekl, že incident je „hluboce politováníhodný a neměl se stát“.



Funakoshi také zopakoval silné znepokojení Japonska nad pokusem Izraele o opětovné obsazení pásma Gazy a rozšíření vojenských operací a vyzval Izrael, aby umožnil okamžité a úplné obnovení pomoci do Gazy, uvedlo ministerstvo zahraničí.



Funakoshi také vyjádřil soustrast nad zabitím dvou zaměstnanců izraelského velvyslanectví ve Washingtonu DC a uvedl, že „terorismus není tolerován nikde na světě“.





Tánaiste Simon Harris rovněž odsoudil střelbu v blízkosti delegace EU na Západním břehu ve středu. Mezi přítomnými byli dva irští úředníci, když izraelská armáda vypálila v blízkosti delegátů „varovné výstřely“.



„Jedná se o naprosto, naprosto nevhodný a skutečně nelegální čin,“ uvedl irský vicepremiér a dodal:



Řada diplomatů, včetně irského velvyslance v Palestině a jeho zástupce, navštívila Jenin, region na Západním břehu. Navštívili v podstatě oblast, která je uprchlickým táborem. Stáli u bran tohoto uprchlického tábora a guvernér Jeninu, člen Palestinské samosprávy, jim podával aktuální informace.

Když jeho projev skončil a diplomaté se začali rozcházet, podle informací od našich lidí na místě několik členů izraelských obranných sil vystoupilo a vystřelilo varovné výstřely nad jejich hlavy, nebo to, co je popisováno jako varovné výstřely – ať už to byly varovné výstřely nebo ne, byly to výstřely – a střelba na diplomaty je absolutním a jasným porušením mezinárodního práva.

Netanjahu uvedl, že izraelské síly „pravděpodobně“ zabily vůdce Hamásu Mohammeda Sinwara, mladšího bratra bývalého vůdce Hamásu v Gaze Yahya Sinwara. Řekl, že Izrael dosáhl ‚hodně‘ ve svém „jasném a oprávněném“ cíli porazit Hamás, ale dodal, že „naše práce ještě neskončila“.









Prokurátoři Mezinárodního trestního soudu (ICC) vyzvali soudce, aby zamítli žádost Izraele o zrušení zatykačů na Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany, zatímco soud přehodnocuje svou jurisdikci nad Gazou a Západním břehem. V 10stránkovém písemném podání zveřejněném ve středu večer na webových stránkách ICC prokurátoři argumentují, že „neexistuje žádný důvod pro zrušení nebo zrušení“ zatykačů na Netanjahua a Yoava Gallanta.

Irský vicepremiér obvinil izraelskou vládu z „genocidních aktivit“ v Gaze. Tánaiste Simon Harris uvedl, že je ‚jasné‘, že Izrael chce Palestince z pásma Gazy odstranit v rámci toho, co označil za „důsledný vzorec válečných zločinů“.





Generální tajemník OSN odsoudil izraelskou střelbu na diplomaty, kterou označil za „nepřijatelnou“. Incident odsoudily země včetně Nizozemska, Turecka, Německa, Portugalska, Španělska, Irska a Francie. Britští, francouzští a další evropští ministři si předvolali izraelské velvyslance ve svých hlavních městech, aby jim vysvětlili „nepřijatelný“ incident.





Zdroj v angličtině ZDE

Na otázku ohledně vysvětlení izraelských úřadů, že výstřely byly vypáleny, protože diplomaté se odchýlili od dohodnuté trasy, Harris odpověděl:Myslí si, že jsme hloupí? Věděli, že diplomaté navštěvují region, a diplomaté o tom izraelské obranné síly předem informovali.V žádném případě nepřijímám vysvětlení izraelských obranných sil v této věci. Ve skutečnosti ho považuji za naprosto urážlivé. Jak jsme již uvedli na úrovni EU, je nutné provést důkladné vyšetřování této události a ti, kdo stříleli, nebo ti, kdo vydali rozkaz ke střelbě, musí být hnáni k odpovědnosti.Harris také odsoudil zastřelení dvou zaměstnanců izraelského velvyslanectví při akci v Capital Jewish Museum ve Washingtonu DC jako „ohavnou antisemitskou vraždu“.Uvedl, že na akci v muzeu byla přítomna také mladá žena z irského velvyslanectví. Harris řekl:Jedná se o ohavnou antisemitskou vraždu dvou mladých členů izraelského velvyslanectví – mladého páru, který se podle mých informací měl brzy zasnoubit.Je to opovrženíhodný čin. Je to ohavný zločin. Je to antisemitské a ohavné.Tánaiste Simon Harris uvedl, že je ‚jasné‘, že Izrael chce vyhnat Palestince z pásma Gazy v rámci toho, co označil za „důsledný vzorec válečných zločinů“.Uvedl, že svět „neudělal dost“ pro to, aby na Izrael vyvinul tlak, aby změnil kurz, a řekl, že se bude snažit vypracovat návrh zákona, který by zakázal obchod s nelegálními izraelskými osadami na palestinském území.Na otázku rozhlasové stanice Newstalk, zda se v Gaze jedná o etnické čistky, Harris odpověděl:Vzhledem k velmi jasným komentářům, které jsme v posledních dnech slyšeli od izraelské vlády, se nyní nacházíme v situaci genocidních aktivit. Myslím, že je to pouze konstatování faktu. Jsme svědky soustavného páchání válečných zločinů a izraelská vláda nyní velmi otevřeně hovoří o tom, co hodlá v Gaze provést, a upřímně řečeno přestala předstírat, čeho chce ve skutečnosti dosáhnout.Ministr zahraničních věcí také řekl, že „spletitý“ plán izraelské vlády ‚předstírat‘, že poskytuje nejzákladnější pomoc tisícům hladovějících Palestinců, je „odporný“. Harris řekl:Myšlenka, že izraelská vláda vymyslí nějaký spletitý plán, aby účinně předstírala, že poskytuje nejzákladnější pomoc, je odporná. Benjamin Netanjahu to v posledních dnech vyjádřil velmi jasně, když v podstatě řekl, že jediným důvodem, proč to dělají, je umožnit pokračování toho, co on sám popisuje jako „politické cíle“, a jejich politické cíle jsou nyní velmi jasné.Chtějí vyčistit pásmo Gazy, chtějí vyčistit Gazu od palestinského obyvatelstva, a to je válečný zločin a násilné vysídlení lidí, jak říkáte, s nabídkou jídla někde jinde, je to opravdu opovrženíhodné.Uvedl, že řešení spočívající ve dvou státech se jeví „vzdálenější než kdykoli předtím“ a že dohoda o přidružení mezi EU a Izraelem by měla být pozastavena, protože je v současné době přezkoumávána.Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar ve čtvrtek obvinil nejmenované evropské úředníky z „toxického antisemitského podněcování“, které podle něj zavinilo nepřátelské klima, v němž došlo ke smrtelné střelbě na dva zaměstnance izraelské ambasády ve Washingtonu.Organizace spojených národů (OSN) ve středu oznámila, že „vyslala“ do Gazy asi 90 nákladních vozidel s humanitární pomocí, zatímco se zintenzivnil mezinárodní tlak na Izrael kvůli obnovené ofenzivě a blokádě válkou zpustošeného palestinského území.První distribuce humanitární pomoci v Gaze od začátku března přišla poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že je otevřen „dočasnému příměří“, ale znovu potvrdil, že cílem armády je dostat celé území pod svou kontrolu.Tři dny poté, co Izrael oznámil, že povolí omezenou pomoc, OSN „shromáždila asi 90 nákladních vozů s humanitární pomocí na hraničním přechodu Kerem Shalom a vyslala je do Gazy“, uvedl Stéphane Dujarric, mluvčí generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.K tomuto kroku došlo několik hodin poté, co izraelské jednotky vypálily v blízkosti delegace zahraničních diplomatů navštěvujících okupované Západní břehy „varovné výstřely“, což vyvolalo celosvětové odsouzení.V Gaze informovala tisková kancelář vlády Hamásu o příjezdu 87 nákladních vozů s humanitární pomocí, které byly podle jejích údajů přiděleny mezinárodním a místním organizacím k uspokojení „naléhavých humanitárních potřeb“.Netanjahu uvedl, že je nutné „zabránit humanitární krizi, aby byla zachována naše svoboda operativního jednání“ v Gaze.Palestinci se po týdnech téměř úplné izolace snaží sehnat základní zásoby, protože izraelská blokáda vedla k kritickému nedostatku potravin a léků.. Podle washingtonské policie a federálních úřadů podezřelý po zatčení křičel „Svobodu Palestině, svobodu Palestině“.Netanjahu řekl, že je „připraven“ ukončit válku „za jasných podmínek, které zajistí bezpečnost Izraele“, což by zahrnovalo „úplné odzbrojení“ palestinského území a „maximální využití Trumpova plánu“ ze strany Izraele.