Channel 4: Izraelci za poslední den vyvraždili dalších 60 Palestinců

23. 5. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pátek 23. května 2025, 19 hodin: Izraelští disidenti se připojili k mezinárodnímu pobouření a protestují proti zabíjení a vyhladovění palestinských dětí. Podle posledních zpráv bylo během posledních 24 hodin izraelského bombardování v Gaze zabito dalších 60 Palestinců.

Dobrý večer. Izrael zintenzivňuje své akce s cílem získat kontrolu nad Gazou a nadále se vzpírá západnímu odsouzení toho, jak palestinské obyvatelstvo vyhladověl odříznutím humanitární pomoci.

Podle izraelských úředníků dnes vjelo do Gazy asi 100 nákladních vozů, ale to je stále jen zlomek toho, co je potřeba, a malá skupina izraelských protestujících proti válce držela nad hlavami fotografie mrtvých palestinských dětí.

Šéf OSN Antonio Guterres říká, že do Gazy se zatím dostala jen lžička pomoci, zatímco je potřeba obrovská pomoc.

Izraelské útoky neustávají, přes noc bylo hlášeno 75 leteckých úderů, zatímco mezinárodní protesty sílí, stejně jako nesouhlasné hlasy uvnitř samotného Izraele. Více informací nám poskytne naše zahraniční redaktorka Lindsey Hilsum, která je v Jeruzalémě.







Reportérka:

Krishnane, je tu spousta problémů s dodávkami pomoci do Gazy, která zdaleka nestačí. Světový potravinový program navíc uvádí, že část pomoci byla uloupena, což není překvapivé. Lidé jsou zoufalí a hladoví, a když jsou tak zoufalí, posílají mladé muže a rodiny, aby sehnali, co se dá, aby měli alespoň co jíst. Na nákladních vozech jsou stráže, ale izraelské letecké útoky údajně zabily některé z nich, pravděpodobně proto, že je obvinily z příslušnosti k Hamásu. Situace je tedy nyní velmi složitá.

Podle průzkumů veřejného mínění si mnoho Izraelců myslí, že tato válka musí pokračovat, aby byl Hamás jednou provždy poražen. Mnozí chtějí znovu dobýt Gazu. Jiní říkají, že válka by měla skončit, protože to je nejlepší způsob, jak zachránit 58 rukojmích, z nichž podle posledních informací je naživu pouze dvacet.





Ale roste hlasitá menšina, která říká, že válka by měla skončit kvůli utrpení Palestinců, jak jsem se dnes dozvěděla na cestě do Gazy. Policie jim zabránila dostat se k hraničnímu přechodu Kerem Shalom, takže protestovali na kraji silnice.





"Fotografie dětí, chlapců a dívek, které zabila naše armáda."





"Jak se cítíte?"





" Jsem rozzuřený. Jsme tady, abychom řekli dost."





V Izraeli se konalo mnoho demonstrací proti zadržování rukojmích v Gaze, ale je docela neobvyklé vidět lidi, kteří drží fotografie palestinských dětí. Samozřejmě, tito lidé jsou levicově orientovaní, ale přesto celkově roste znepokojení nad tím, co se děje ve jménu Izraele. Někteří izraelští levicoví politici původně považovali válku za oprávněnou kvůli útokům Hamásu ze 7. října, ale nyní v ní vidí jen krutost.





"I když nejsme v většině, realita je stále stejná – genocida, vyhlazování, hladomor. Plány na přesun a expanzi."





Mezi řečníky byl i kapitán Ron Finer, který v pondělí nastupuje na 20 dní vězení za neuposlechnutí rozkazu a odmítnutí sloužit v Gaze.





“Ty rozkazy nejsou morální. Neslouží bezpečnostním zájmům Izraele. Jediným výsledkem budou další mrtví vojáci, další civilisté z Gazy a naši rukojmí. Raději bych nebyl potrestán, ale pokud je to cena, kterou musím zaplatit za své morální rozhodnutí, tak ať."





Vystoupila protidemonstrantka a zeptala se, proč drží fotografie palestinských dětí, když zemřely i izraelské děti. "Obojí děti oplakáváme," řekli jí, než ji policie odvedla.





Na druhé straně silnice stojí malá skupina lidí, kteří tvrdí, že Izrael musí pokračovat v útocích na Gazu.





"Modlíme se a proklínáme naše nepřátele, zlí zahynou. Ti, kdo vás nenávidí, budou zničení."





Někteří byli připraveni se pohádat s každým levicovým demonstrantem, který se odvážil přiblížit.





“Pokud zabíjíte děti a schováváte je ve svých sklepech, jste teroristé. Nemyslete si, že vás nezastřelíme. Jsou to velmi, velmi konkrétní rozkazy. Arabové šíří teror a teror. Nesouhlasíte?"





“Samozřejmě, že nesouhlasím, protože v Egyptě jsme uzavřeli dohodu se stejnými muslimy. V Jordánsku je mír, máme mírové dohody, zajišťujeme bezpečnost, ne vojensky. A když říkáte, že děti, ženy, oni je bombardují."





"Myslím, že to bude dlouhá válka. A někdo se vzdá. My se nevzdáme, protože tohle je země židovského národa. Myslím, že ta země, ta země je zemí Boží. Ta země je Boží zemí."





Reportérka: "Nechám vás dva, abyste pokračovali ve své diskusi."





O pár kilometrů dál v Gaze se lidé nesešli, aby protestovali, ale aby vykopali mrtvé a zraněné z trosek domu v Džabalii, který byl zničen nočním izraelským leteckým útokem. Ukrývalo se tam asi 50 lidí, mezi mrtvými bylo i miminko a dítě.





Lidé v Gaze si nemohou dovolit hádky, musí se prostě snažit přežít.





***





Moderátor: Nyní se k nám živě z Tel Avivu připojuje bývalý izraelský premiér Ehud Olmert, který kdysi patřil do stejné strany jako Benjamin Netanjahu, ale nyní je jedním z jeho největších kritiků. Když vidíme Izraelce obviňovat svou vládu z válečných zločinů a genocidy, je to pozoruhodná věc. Souhlasíte s těmi lidmi, že se to děje?





Ehud Olmert: Nemusím nutně používat stejný termín genocida, budu velmi opatrný, ale jedna věc je jasná. To, co se nyní děje v Gaze, je naprosto nepřijatelné, netolerovatelné a neodpustitelné. Musíme okamžitě zastavit válku. Rozšířením vojenské operace nemůžeme dosáhnout ničeho, co by mělo pro zemi nějakou hodnotu. Pravděpodobně přijdeme o rukojmí, ztratíme vojáky a zabijeme mnoho nevinných Palestinců v Gaze. Tuto vojenskou operaci musíme zastavit a pokusit se dosáhnout nějakého kompromisu, který přivede všechny rukojmí zpět.





Moderátor: Viděli jsme, jak Netanjahu a jeho ministři útočili na britského premiéra a francouzského prezidenta, obviňovali je z antisemitismu a z podněcování antisemitismu svými výroky. Co se to děje s mezinárodními vztahy Izraele?





Ehud Olmert: S touto řečí, která je naprosto odporná a pobuřující, rozhodně nesouhlasíme. Britský premiér Starmer, francouzský prezident Macron, kanadský premiér Carney, všichni jsou přátelé židovského národa. Nemusí být přáteli izraelské vlády. Já nejsem přítelem izraelské vlády a věřím, že většina Izraelců dnes není přítelem izraelské vlády. Takže ano, jsme všichni oběťmi této velmi, velmi agresivní vlády. Premiér Netanjahu je zajatcem této mesiášské skupiny extrémní pravice. Fundamentalistů a jejich příznivců. A myslím si, že to Izrael bude stát hodně v mezinárodních vztazích. Nemohu však kritizovat prezidenta Macrona, premiéra Starmera, premiéra Carneyho, premiérku Meloniovou ani premiéry jiných evropských zemí, protože jsem za stejné věci i já kritizoval i izraelskou vládu. A myslím si, že většina Izraelců to cítí stejně jako já. Myslí si, že jejich válka by měla skončit dnes a že bychom měli přivést všechny rukojmí domů. Není žádný důvod, žádná moudrost a žádný důvod pro zabíjení tolika nevinných, nezúčastněných lidí v Gaze. Musí to skončit.





Moderátor: A průzkumy veřejného mínění stále naznačují, jak říkáte, že většina je proti tomu, aby to pokračovalo. Izraelský politický proces však v současné době nic takového nepřináší a nevypadá to, že by se to v dohledné budoucnosti změnilo.





Ehud Olmert: Víte, že někdy má vláda většinu, i když všichni vědí, že většina hlasů v parlamentu nemusí nutně odrážet názor většiny obyvatel. V loňském roce jste byli v podobné situaci ve Velké Británii, kdy po většinu roku 2024 byla u moci vláda a všichni věděli, že volby s velkým náskokem vyhraje Labouristická strana. Ale dokud měla většinu v parlamentu, mohla dělat určité věci. Takže se snažíme. Denně se bouříme v ulicích, statisíce Izraelců, a podnikáme nejrůznější protestní akce proti této vládě, abychom ji svrhli. Demokratickým způsobem, samozřejmě přidáním akcí proti této vládě a možná také mezinárodním tlakem a postojem zemí, které jsou tradičně velmi přátelské vůči státu Izrael, Britové, Francouzi, Kanaďané, jejich vedení. Nikdy nebyli proti státu Izrael. Jsou proti vládě a pokud budou i nadále vyjadřovat své postoje, může to být velmi užitečné pro představitele veřejného mínění.





Moderátor: No, myslím tím, měli by jít ještě dál? Zaznívají hlasy volající po sankcích proti členům izraelské vlády. Myslíte si, že takový tlak ze strany zemí jako Británie a dalších zemí Evropské unie je dobrý nápad?





Ehud Olmert: Jsem v pokušení říct něco, co může znít hloupě. Pokud Británie uvalí sankce na Ben Gvira a Smotricha, nebudou smět do Británie vstoupit. A někteří lidé v Izraeli by řekli, že by měli raději odejít do Británie a nevracet se. Takže nevím, zda tyto sankce mají smysl. Stát Izrael a izraelský lid budou ekonomickými sankcemi trpět. Evropané hrozí sankcemi a Velká Británie mluví o obchodních dohodách s Izraelem, které mohou být zrušeny, což se dotkne izraelského lidu. Velmi doufáme, že k tomu nedojde. Ale pokud k tomu dojde, myslím, že bude jasné, že vina za to leží výhradně na bedrech izraelské vlády.





Moderátor: A pokud máte pravdu, že se Izrael v budoucnu může změnit jako vláda, chtěli byste, aby tato vláda dodržovala mezinárodní právo a účinně vydala Netanjahua, aby čelil trestnímu stíhání?





Ehud Olmert: No, mým přáním a přáním mnoha Izraelců je, aby Netanjahu navždy zmizel z politické a veřejné scény. Takže si myslím, že v tuto chvíli nás zajímá politická změna, která svrhne tuto vládu. A umožní, aby se k moci dostali slušnější, zodpovědnější a humánnější lidé, kteří se budou věnovat tomu, co považuji za hlavní cíl Izraele, a to jednou provždy ukončit historický konflikt mezi námi a Palestinci a rychle přistoupit k jednání o dvoustátním řešení mezi námi a Palestinci, což je jediný možný způsob, jak tento konflikt vyřešit. To jsem se snažil udělat, když jsem byl premiérem. Bohužel v té době palestinské vedení nemělo dostatek odvahy se k tomu připojit, ale neexistuje žádná alternativa a to je to, co bude muset udělat nová izraelská vláda, a doufám, že palestinské vedení bude v té době ochotné se k tomuto úsilí připojit, a jaký bude osobní osud Netanjahua, je méně důležité, pokud úplně zmizí z politické a veřejné scény.

