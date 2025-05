Je naprostá lež tvrdit, že v Gaze může být mír, pokud se Hamás vzdá

26. 5. 2025

čas čtení 5 minut

Kdokoli tvrdí, že v Gaze bude mír, pokud se Hamás vzdá a propustí rukojmí, buď vědomě šíří dezinformace, nebo z neznalosti šíří nepravdivé informace. Musíme se ujistit, že je to všem jasné, aby nikdo nemohl tvrdit, že to nevěděl, až vše historie jednou odhalí. Netanjahu dal zcela jasně a jednoznačně najevo, že i kdyby se Hamás dnes vzdal a propustil všechny rukojmí, Trumpův plán etnických čistek bude muset být realizován jako podmínka pro ukončení masového vyvražďování. Aby bylo naprosto jasno, Trumpův plán pro Gazu spočívá v tom, že „všichni“ Palestinci budou „trvale“ odstraněni a nikdy se nebudou moci vrátit, připomíná australská novinářka Caitlin Johnstone. Překlad: Jiří Zemánek

Není možné trvale odstranit všechny Palestince z palestinského území bez materiálního nátlaku, což znamená další masové násilí a obléhání. Nelze také tvrdit, že toto masové vysídlení by bylo dobrovolné a bez dalšího násilí, protože Izrael záměrně a systematicky činí pásmo Gazy, aby neobyvatelné. Nutit Palestince volit mezi hladověním v neobyvatelné pustině nebo podrobením se etnické čistce je totéž jako vyhánět je s pistolí u hlavy.

Bylo zřejmé, že to byl plán Izraele pro Gazu už v říjnu 2023; plány na přesun civilního obyvatelstva z enklávy se šířily už během několika dní po útoku. Avšak až do nástupu Trumpovy administrativy to nebyla oficiální a otevřeně deklarovaná politika Izraele; nyní, když Izrael jasně a výslovně veřejně prohlašuje tento záměr, neexistuje absolutně žádná omluva pro to, aby kdokoli dál šířil lež, že utrpení obyvatel Gazy skončí, pokud se Hamás vzdá. Ve skutečnosti jim bude jejich domovina navždy odňata a oni budou odvezeni do cizí země a Gaza přestane existovat jako palestinské území.

To není mír. Nebo pokud ano, je to mír prázdné místnosti; mír místnosti plné mrtvol. Tvrdit, že jste dosáhli míru tím, že jste vyhnali Palestince z Palestiny, je jako tvrdit, že jste urovnali spor tím, že jste jednoho z účastníků sporu popravili.

To je jediný „mír“, který palestinský lid zažije, pokud Hamás složí zbraně. Palestinci navždy ztratí vše, co kdy znali a to pod hrozbou smrti. To je nepohodlná pravda, kterou se lidé snaží skrýt, když říkají: „Všechno skončí, až se Hamás vzdá a propustí rukojmí.“ To je podvod, který Izrael šíří.

Izrael bombardoval dům manželského páru - lékařů - v Gaze, zabil devět jejich dětí a těžce zranil jejich jediného přeživšího syna. Otec dětí byl při útoku také těžce zraněn, zatímco jejich matka, která stále pracovala v nedaleké nemocnici, převzala ohořelá těla svých dětí. Ta těla byla tak popálená, že matka své děti nemohla vůbec poznat.

Tento jediný incident si sám o sobě zaslouží větší pozornost než smrt dvou zaměstnanců izraelské ambasády ve Washingtonu. Nicméně západní zpravodajství to neodráží, protože Palestinci nejsou v mainstreamových západních médiích považováni za lidské bytosti.

Guardian zveřejnil názorový článek Rhiannon Lucy Cosslettové s názvem „Zatímco jsou děti v Gaze bombardovány a hladovějí, my bezmocně přihlížíme. Co to dělá s naší společností?“, který je pozoruhodný tím, že v celém článku se ani jednou nezmiňuje slovo ‚Izrael‘ nebo „Izraelec“. Nezmiňuje ani Netanjahua.

Jde o obzvláště do očí bijící příklad toho, jak západní tisk diskutuje o holokaustu v Gaze jako o nějaké nešťastné tragédii, která se pasivně děje palestinskému lidu, jako by šlo o přírodní katastrofu nebo něco podobného. Jako by bomby a obléhání byly tamní běžnou součástí počasí. Jako „Dnes je v Gaze trochu bombardování a hladovění, je mi z toho smutno!“

Tato genocida odhaluje povahu masmédií jako nic jiného v mém životě.

Stoupenci Izraele mají pro každou ideologickou skupinu jiné argumenty, které vysvětlují, proč jsou izraelské zločiny ospravedlnitelné, a to jazykem, který je navržen tak, aby oslovil každou takovou frakci.

Jste progresivní humanista? Izraelští apologetové mají argumenty, které jsou navrženy tak, aby oslovily vaši podporu židovskému národu a odpor, který cítíte k jejich historickému pronásledování.

Jste konzervativec, který se bojí muslimů a terorismu? Izraelští apologetové mají zcela odlišný balíček narativů, který je navržen tak, aby apeloval na vaše obavy a vysvětlil, proč je nutné porazit islámský extremismus, aby byla ochráněna západní civilizace.

Jste fundamentalistický křesťan? Existuje celý další balíček narativů, který je navržen tak, aby vysvětlil, proč je podpora Izraele ve skutečnosti přikázána Bohem v Bibli.

Jste fašista, který si myslí, že Arabové by měli být vymazáni z povrchu zemského? Izraelští apologetové pro vás mají spoustu příběhů.

Izraelští apologetové chápou, že různé politické frakce reagují na různé typy sdělení, takže každá politická frakce dostává svůj vlastní balíček sdělení.

Jediní, na koho nemohou účinně cílit pečlivě konstruovanými příběhy, jsou skupiny, které již jsou silně pro-palestinské, převážně na nejlevějším konci politického spektra. Místo toho se tedy snaží tyto skupiny umlčet, stigmatizovat a marginalizovat.

Všechno je to o kontrole narativu. Izraelští apologeti rozumí síle kontroly narativu možná lépe než jakákoli jiná významná ideologická frakce na světě, a je to vidět ve všech aspektech naší společnosti. To je jeden z mnoha důvodů, proč byli tak úspěšní v získávání podpory pro Izrael na Západě, dokud jim první živě vysílaná genocida v historii nezpůsobila, že konečně začali ztrácet kontrolu nad svým příběhem.

