Izraelský letecký útok zabil devět z deseti dětí lékařky z Gazy

24. 5. 2025

čas čtení 6 minut

Foto: Jediné přeživší dítě z deseti dětí palestinské lékařky

Dr. Alaa al-Najjar byla ve službě v Násirově nemocnici v Khan Younis, když jí byly předány mrtvoly jejích dětí





Izraelský letecký útok na Gazu zasáhl dům lékařky a zabil devět z jejích deseti dětí, zatímco byla ve službě v nemocnici, uvádějí různé mediální zdroje.



Dr. Alaa al-Najjar, pediatr v nemocnici al-Tahrir v lékařském komplexu Násir, v pátek ošetřovala oběti pokračujících izraelských útoků na palestinském území, když obdržela mrtvoly devíti svých dětí zabitých při útoku v Khan Younis. Nejstaršímu z dětí bylo 12 let. Izraelský letecký útok na Gazu zasáhl dům lékařky a zabil devět z jejích deseti dětí, zatímco byla ve službě v nemocnici, uvádějí různé mediální zdroje.Dr. Alaa al-Najjar, pediatr v nemocnici al-Tahrir v lékařském komplexu Násir, v pátek ošetřovala oběti pokračujících izraelských útoků na palestinském území, když obdržela mrtvoly devíti svých dětí zabitých při útoku v Khan Younis. Nejstaršímu z dětí bylo 12 let.





Násirova nemocnice oznámila, že jedno z dětí Dr. Najjar a její manžel byli zraněni, ale přežili.



Graeme Groom, britský chirurg pracující v nemocnici, řekl BBC, že operoval jejího přeživšího 11letého syna.



Groom uvedl, že mu bylo řečeno, že otec, který je také lékař, „nemá žádné politické ani vojenské konexe a nezdá se, že by byl prominentní na sociálních médiích“.



Záběry sdílené ředitelem ministerstva zdravotnictví řízeného hnutím Hamás – a ověřené BBC – ukazují těla dětí vytahovaná z trosek budovy poblíž čerpací stanice v Khan Younis.



Zprávu potvrdila nemocnice v Khan Younis, kde Najjarová pracuje, podle BBC. Její manžel se právě vrátil domů poté, co ji doprovodil do práce, když budovu zasáhly izraelské letecké údery.



„Dost! Smilujte se nad námi! Prosíme všechny země, mezinárodní společenství, lidi, Hamás a všechny frakce, aby se nad námi smilovaly,“ řekl agentuře Agence France-Presse Youssef al-Najjar, příbuzný oběti. „Jsme vyčerpaní z vysídlení a hladu, dost!“



Mohammed Saqer, vedoucí ošetřovatel v Násirově nemocnici Nasser v Khan Younis, řekl: "Dr. Alaa al-Najjarová viděla na vlastní oči, jak z trosek vytahují ohořelá těla jejích sedmi dětí – dvě jsou stále pohřešované – a to vše během své služby v nemocničním komplexu Násir.



„Děsivé podrobnosti, které popsal Ali al-Najjar, vykreslují jednu z nejstrašnějších tragédií, která mohla potkat pediatričku, která zasvětila svůj život záchraně dětí, aby jí v okamžiku ohně a ohlušujícího ticha bylo ukradeno její mateřství.“



Později bylo oznámeno, že zemřelo devět dětí.



Groom, který v Násirově nemocnici pracuje jako dobrovolník, se staral o al-Najjarovo přeživší dítě, Adama.



„Posledním pacientem na mém dnešním seznamu byl jedenáctiletý chlapec, který vypadal mnohem mladší, když jsme ho zvedali na operační stůl,“ řekl Groom deníku Guardian.



„Jeho zranění byla dost vážná, ale podle mě byla ještě horší okolnosti. Jeho otec byl velmi těžce zraněn a devět jeho sourozenců zahynulo.“



„Je to nepředstavitelné,“ řekl Groom. „Otec [manžel al-Najjarové] je lékařem v Násirově nemocnici . Ptali jsme se na něj a nemá žádné politické ani vojenské kontakty... Je to obzvláště smutný den.“



Dr. Victoria Rose, která spolu s Groomem pracuje jako dobrovolnice, obdržela video z místa útoku.



„Video ukazuje všechny děti vytahované z ohně, které jsou úplně uhořelé. Je to strašné,“ řekla.



V sobotu izraelská armáda (IDF) uvedla: "Včera izraelské letadlo zasáhlo několik podezřelých osob, které byly identifikovány při činnosti v budově sousedící s jednotkami IDF v oblasti Khan Younis.



Oblast Khan Younis je nebezpečná válečná zóna. Před zahájením operací IDF evakuovala civilisty z této oblasti pro jejich vlastní bezpečnost. Tvrzení o zranění nezúčastněných civilistů je předmětem šetření."



IDF uvedla, že v průběhu dne zasáhla více než 100 cílů v pásmu Gazy, protože zintenzivňuje vojenskou ofenzivu navzdory varování humanitárních organizací, že palestinské obyvatelstvo se propadá do ještě větší podvýživy a hladomoru.



Podle ministra zdravotnictví palestinské samosprávy bylo během 24 hodin do sobotního večera při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 79 lidí a počet obětí se kvůli pokračujícím útokům pravděpodobně ještě zvýší.



V pátek bylo při leteckých útocích zabito 30 lidí, včetně velmi malých dětí, z nichž většina patřila k rodině Dardouna. Jedna z fotografií, kterou sdílel nově oceněný novinář Mosab Abu Toha, zachycuje tělo necelý rok staré holčičky vytažené z trosek, stále oblečené v pyžamu.



Hamas popsal letecký útok na dům Najjara jako „hrozivý masakr“ a dodal: „Tento ohavný zločin jasně vyjadřuje sadistickou povahu okupace a hloubku zakořeněné pomstychtivosti, která pohání Netanjahua a jeho bandu vrahů a lidských monster.“



Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území, uvedla, že útok představuje „rozpoznatelný sadistický vzorec nové fáze genocidy“.



Izrael možná začne umožňovat humanitárním organizacím působícím v Gaze, aby se ujaly distribuce nepotravinové pomoci, protože roste tlak na zvýšení pomoci do tohoto zdevastovaného území, vyplývá z dopisu, který získala agentura Associated Press.



V dopise se uvádí, že distribuce potravin bude svěřena nově zřízené skupině Gaza Humanitarian Foundation, kterou podporují USA a Izrael, ale která dosud nezačala fungovat. Izrael obviňuje Hamás z odklánění pomoci, ale OSN a humanitární organizace popírají, že by docházelo k významnému zneužívání.



Izrael téměř tři měsíce blokoval dodávky potravin, paliva, léků a všech dalších zásob do Gazy, čímž se zhoršila humanitární krize 2,3 milionu Palestinců. Odborníci varují před vysokým rizikem hladomoru a mezinárodní kritika a pobouření nad izraelskou ofenzivou eskalují.







Zdroj v angličtině ZDE

0