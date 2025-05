Úředníci EU obviňují tento blok z „malé až žádné smysluplné akce“ v Gaze

26. 5. 2025

Dopis zaměstnanců skupiny EU za mír obviňuje šéfy institucí, že nevyužili svého vlivu na pomoc Palestincům



Skupina úředníků EU napsala dopis vedoucím představitelům evropských institucí, v němž kritizuje blok za „malou až žádnou smysluplnou akci“ v reakci na zoufalou humanitární krizi v Gaze.



Skupina EU Staff for Peace uvedla, že více než 2 000 úředníků pracujících pro Evropskou komisi, Evropský parlament a agentury EU podepsalo dopis sepsaný v květnu 2024, který obvinil EU z lhostejnosti k utrpení Palestinců.

K prvnímu výročí tohoto dopisu skupina znovu napsala vedoucím představitelům EU a uvedla: „Instituce EU nedokázaly využít politický, diplomatický a ekonomický vliv Evropské unie k zlepšení situace v Gaze.“

‚Nečinnost‘ EU „přispěla k prostředí, v němž nikdo nenese odpovědnost, což vedlo k rozsáhlé invazi do pásma Gazy, k níž právě dochází“, pokračuje dopis zaslaný předsedům Evropské komise, Evropské rady a Evropského parlamentu.



Dopis byl zaslán méně než týden poté, co šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová oznámila na žádost velké většiny členských států přezkum obchodní dohody EU s Izraelem. Skupina zaměstnanců EU tento krok uvítala, ale uvedla, že je „pro tisíce zabitých v Gaze katastrofálně pozdě“.



Komise dosud nezveřejnila harmonogram přezkumu obchodní dohody, která byla podepsána v roce 2000. Ačkoli dohodu mezi EU a Izraelem lze pozastavit pouze na základě jednomyslného souhlasu všech 27 členských států, klíčová ustanovení, včetně obchodu a účasti Izraele v evropském programu financování výzkumu Horizont, lze zmrazit na základě hlasování váženou většinou.



„Nedávné oznámení přezkumu dohody o přidružení mezi EU a Izraelem – 20 měsíců po začátku konfliktu a v době, kdy tisíce dětí čelí hladomoru kvůli obnovené blokádě humanitární pomoci – vyvolává vážné obavy o adekvátnosti a načasování reakce EU,“ uvedl Zeno Benetti, jeden ze spoluautorů dopisu.



EU Staff for Peace loni vyzvala k pozastavení dohody mezi EU a Izraelem, k ukončení vývozu zbraní do Izraele ze strany členských států a k „konkrétním snahám“ o podporu práce Mezinárodního trestního soudu a Mezinárodního soudního dvora. Skupina nyní obvinila instituce, pro které pracuje, z „zjevného dvojího metru“, protože neodsoudily evropské lídry, kteří diskutovali o přijetí Benjamina Netanjahua, izraelského premiéra hledaného Mezinárodním trestním soudem pro údajné válečné zločiny.



Maďarsko hostilo Netanjahua v dubnu na čtyřdenní státní návštěvě. Polsko zvažovalo možnost jeho účasti na 80. výročí osvobození Osvětimi a tehdejší německý kancléř Friedrich Merz slíbil, že najde způsob, jak Netanjahuovi umožnit návštěvu Německa bez zatčení.



EU Staff for Peace požádala o schůzku s kancelářemi všech tří předsedů. Skupina se většinou ve čtvrtek schází před sídlem Evropské rady a Evropské komise, kde pořádá polední shromáždění za mír na Blízkém východě.





Komise na žádost o komentář okamžitě nereagovala, ale již dříve odmítla obvinění z nečinnosti v politice vůči Izraeli a Gaze. Minulý týden předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila humanitární situaci v Gaze za „nepřijatelnou“ a vyzvala k ukončení izraelské blokády Gazy a okamžitému propuštění izraelských rukojmích.





