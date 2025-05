Gaza: Strastiplná cesta českého hrdiny z morální pasti

Nicméně cesta z morální pasti není jednoduchá, zvlášť po těch měsících neustálého opakování, že neexistuje jiná správná pozice než stát bezpodmínečně na straně Izraele, i kdyby docházelo k

zabíjení dětí

,

záchranářů

a

novinářů

. Dokonce i ta úlevná změny kurzu českého prezidenta se snaží nezpůsobit morální „šok“ všem těm postiženým, kteří se teď budou muset vyrovnávat se svou pochuchanou sebedůvěrou a poněkud pošramocenou tváří, což je samozřejmě „bolestivé“. Petr Pavel přišel s figurou, která má být úlevná, když se snaží oddělit stín od těla a předpokládá, že je nutné podporu Izraele oddělit od „některých konkrétních kroků“ Netanyahua. Bude to velmi náročné reálně provést, protože izraelský premiér Netanyahu a jeho populistická vláda jsou po celou dobu reprezentanty Izraele a pokud někdo způsobil nezvratné škody na oprávněnosti hájit izraelské zájmy, jsou to právě tito lidé. Míru předchozí ochoty schvalovat jakékoliv činy a kroky Izraele nelze prostě jednoduše odůvodnit tím, že je to bylo vyjádření podpory Izraeli, nikoliv jeho vládě. Jak vidíte, když celou figuru postavíte takto, vypadá skutečně absurdně.