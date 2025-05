Merz říká, že už neplatí žádné limity dostřelu pro zbraně dodávané Kyjevu

28. 5. 2025

čas čtení 3 minuty

Spolu s dalšími klíčovými západními podporovateli Ukrajiny Německo zrušilo omezení dostřelu zbraní, které posílá Kyjevu do boje proti Rusku. Kreml to označil za nebezpečný krok, píše Dmytro Hubenko. Spolu s dalšími klíčovými západními podporovateli Ukrajiny Německo zrušilo omezení dostřelu zbraní, které posílá Kyjevu do boje proti Rusku. Kreml to označil za nebezpečný krok,

Německý kancléř Friedrich Merz v televizi oznámil, že Německo spolu s Francií, Spojeným královstvím a USA zrušilo omezení doletu zbraní, které posílají na Ukrajinu na pomoc v boji proti Rusku.

"Pro zbraně dodané na Ukrajinu již neexistují žádná omezení doletu – ani od Britů, ani od Francouzů, ani od nás, ani od Američanů," řekl na WDR Europaforum 2025 na digitální konferenci re:publica v Berlíně.

"To znamená, že Ukrajina se nyní může bránit například útoky na vojenské pozice v Rusku... Až na několik málo výjimek to až donedávna nedělala. Nyní to dokáže," vysvětlil Merz.

Svůj postoj také zopakoval v příspěvku na X a dodal: "Uděláme vše, co je v našich silách, abychom i nadále podporovali Ukrajinu."

Merz neupřesnil, která země, včetně jeho vlastní, se rozhodla pro jakékoli změny v jaké fázi.

Rusko označuje krok za "nebezpečný"

Kreml reagoval na Merzovo prohlášení, že zrušení limitů doletu zbraní dodávaných na Ukrajinu Západem by bylo "nebezpečné".

"Pokud byla tato rozhodnutí skutečně učiněna, jsou zcela v rozporu s našimi aspiracemi na politické (mírové) urovnání... Jsou to docela nebezpečná rozhodnutí, pokud byla učiněna," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ruskému novináři Alexandru Junaševovi.

Rusko dlouhodobě kritizuje západní země za to, že Ukrajině dodávají zbraně dlouhého doletu. Kreml také varoval Německo před poskytnutím systému Taurus Kyjevu.

Západní zbraně dlouhého doletu na Ukrajině

Na začátku totální ruské invaze v roce 2022 Západ nedodal Ukrajině žádné další zbraně, aby, jak tvrdil, zabránil eskalaci konfliktu.

Později však Velká Británie a Francie dodaly Kyjevu střely s plochou dráhou letu Storm Shadow/Scalp.

V listopadu 2024 bývalý americký prezident Joe Biden povolil Ukrajině použít armádní taktický raketový systém (ATACMS) proti cílům v Rusku.

Podle zpráv britských médií také Ukrajina v listopadu poprvé vypálila střely Storm Shadow dodané Spojeným královstvím na Rusko poté, co obdržela souhlas z Londýna. V té době Francie také zopakovala, že údery na vojenské cíle v Rusku jsou možné.

Merz se o Taurusu nezmínil

Předchozí německá vláda, vedená středolevicovým kancléřem Olafem Scholzem, silně podporovala Kyjev, ale zdržela se vyslání střel Taurus s doletem 500 kilometrů ze strachu z eskalace napětí s jadernou mocností.

Merz již dříve vyjádřil podporu dodávce systému Taurus. V pondělí však neobjasnil, zda tak Německo učiní, nebo zda má na mysli jiné zbraňové systémy.

Nová vláda zdůraznila, že již nebude zveřejňovat, jaké zbraně na Ukrajinu posílá, a místo toho zaujala postoj strategické nejednoznačnosti.

Rusko varovalo, že potenciální ukrajinské údery na dopravní infrastrukturu střelami Taurus německé výroby bude považovat za "přímou účast" Berlína v konfliktu.

Zdroj v angličtině: ZDE

