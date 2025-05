Channel 4 News: (Jako v Česku) izraelské televize nevysílají záběry brutálního vraždění civilistů v Gaze

24. 5. 2025

čas čtení 7 minut

Izrael upálil devět malých dětí





Reportérka: Myslím, že další věc, kterou je opravdu důležité pochopit, je to, že Izraelci, tam, kde já jsem (v Jeruzalémě), ty záběry nevidí. Jejich televizní stanice nevysílají to, co my vysíláme každý večer. Hlad, devastaci, rodiny, které byly zdecimovány. A tak je zcela možné, že Izraelci se rozhodují nevědět, co se děje jejich jménem. Nevědět o utrpení, bolesti a hladu v Gaze, a mnoho Izraelců se rozhodlo, že to raději nechtějí vědět.





Moderátorka, Channel 4 News, sobota 24. května 2025: Palestinská lékařka, která se stará o děti v Gaze, přišla o devět ze svých deseti synů a dcer poté, co jejich dům zasáhl izraelský letecký útok. Dobrý večer. Jejím životním posláním je péče o nemocné a zraněné děti v Gaze. Ale těsně poté, co lékařka Alla Al Najjar odešla do práce jako pediatrička v Násirově nemocnici v Khan Unis, bylo zabito devět z jejích deseti dětí. Kolegové uvedli, že dům byl zasažen právě v okamžiku, kdy se její manžel vracel z práce. On i jejich jediný přeživší syn podstoupili operaci. Jedna rodina, jedna strašná tragédie mezi mnoha jinými. Dnešní reakce z nemocnice na devastující dopad, který to mělo na všechny.



„Jsem vedoucí budovy, jsem ředitel budovy. Stále si ty děti pamatuji a pokaždé, když na ně vzpomínám, pláču.“

Izraelská armáda sděluje, že za poslední den zasáhla více než 100 cílů v Gaze. Mezi nimi byl i dům doktorky Ala Al Najjar v Khan Yunis. Pracovala v Násirově lékařském komplexu, když izraelský letecký útok zabil devět z jejích deseti dětí a vážně zranil jejího 11letého syna a manžela, který je také lékař. Mezitím pokračuje zoufalé hledání jídla poté, co Izrael povolil jen nepatrnou pomoc. Pojďme živě k naší mezinárodní redaktorce Lindsey Hilsum, která je v Jeruzalémě. Lindsey.