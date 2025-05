Dva zaměstnanci izraelské ambasády byli zastřeleni poblíž židovského muzea ve Washingtonu

22. 5. 2025

čas čtení 6 minut





Podezřelý je ve vazbě poté, co ve středu večer zastřelil dva zaměstnance izraelské ambasády před židovským muzeem ve Washingtonu

Střelec, který byl policií identifikován jako 30letý Elias Rodriguez z Chicaga, přiblížil se ke skupině čtyř lidí opouštějících akci v Capital Jewish Museum a zahájil palbu, při které zabil Yarona Lischinskyho a Sarah Milgrimovou.



Šéfka metropolitní policie Pamela Smithová uvedla, že střelec před střelbou chodil před muzeem, které se nachází jen pár kroků od pobočky FBI.



Poté, co zabil dvojici, která podle úředníků byla manželským párem, vešel dovnitř, kde ho zadržela ostraha akce. Podle policie podezřelý po zatčení křičel: „Svobodu, svobodu Palestině!“



Podle úředníků nebyl podezřelý na žádném seznamu hledaných osob a před střelbou nebyly hlášeny žádné zvýšené bezpečnostní hrozby. Zbraň byla také nalezena, uvedli úředníci.



Obě oběti byly zaměstnanci izraelské ambasády. Izraelský velvyslanec Yechiel Leiter novinářům řekl, že Lischinsky „tento týden koupil prsten s úmyslem požádat příští týden v Jeruzalémě svou přítelkyni o ruku“.



„Yaron a Sarah byli našimi přáteli a kolegy,“ uvedla ambasáda v příspěvku na sociálních sítích. “Byli v nejlepších letech svého života. Dnes večer je terorista zastřelil, když opouštěli akci v Capital Jewish Museum ve Washingtonu.



„Celý personál ambasády je jejich vraždou zdrcen a zničeno. Žádná slova nemohou vyjádřit hloubku našeho smutku a hrůzy z této devastující ztráty. Naše srdce jsou s jejich rodinami a velvyslanectví bude v této strašné době stát po jejich boku.“



Americký prezident Donald Trump odsoudil vraždy na Truth Social. „Tyto hrozné vraždy ve Washingtonu, které jsou zjevně motivovány antisemitismem, musí skončit, a to IHNED! Nenávist a radikalismus nemají v USA místo. Upřímnou soustrast rodinám obětí. Je tak smutné, že se něco takového může stát! Bůh vám všem žehnej!“



Lischinsky (28) pracoval na politickém oddělení izraelské ambasády ve Washingtonu.



Podle životopisu na jeho blogu Times of Israel měl Lischinsky magisterský titul v oboru vláda, diplomacie a strategie z Reichmanovy univerzity a bakalářský titul v oboru mezinárodní vztahy z Hebrejské univerzity.



Na své stránce na LinkedIn napsal: „Jsem horlivým zastáncem vize, která byla nastíněna v Abrahamových dohodách, a věřím, že rozšiřování kruhu míru s našimi arabskými sousedy a usilování o regionální spolupráci je v nejlepším zájmu státu Izrael a celého Blízkého východu. Za tímto účelem se zasazuji o mezináboženský dialog a mezikulturní porozumění.“



Americká generální prokurátorka Pam Bondi, která byla na místě činu spolu s americkou prokurátorkou Jeanine Pirro, uvedla, že během noci několikrát hovořila s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.



Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar ve čtvrtek na tiskové konferenci obvinil evropské vlády z podněcování proti jeho zemi.



„Existuje přímá souvislost mezi antisemitským a protiizraelským podněcováním a touto vraždou,“ řekl Sa'ar.



„Toto podněcování se dopouštějí také představitelé a úředníci mnoha zemí a mezinárodních organizací, zejména z Evropy.



„Obával jsem se, že se něco takového stane – a stalo se.“



Mezinárodní kritika Izraele kvůli válce v Gaze v posledních týdnech zesílila a v úterý Francie v bezprecedentním společném prohlášení s Kanadou a Spojeným královstvím odsoudila „odporný jazyk“ členů vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, „pobuřující činy“ a „nesnesitelnou úroveň utrpení“ civilistů.



Mluvčí izraelského velvyslanectví ve Washingtonu Tal Naim Cohenová uvedla, že zaměstnanci byli zastřeleni zblízka, když se účastnili židovské akce v Capital Jewish Museum ve Washingtonu DC.



„Máme plnou důvěru v místní i federální orgány činné v trestním řízení, že pachatele zadrží a ochrání zástupce Izraele a židovské komunity v celých Spojených státech,“ uvedla.



Ředitel FBI Kash Patel uvedl, že on a jeho tým byli o střelbě informováni. „Zatímco spolupracujeme s [metropolitní policií] na reakci a získávání dalších informací, prosíme vás, abyste se modlili za oběti a jejich rodiny,“ napsal na Twitteru.



Netanjahu uvedl, že jeho srdce bolí za rodiny obětí, „jejichž životy byly v jediném okamžiku ukončeny odporným antisemitským vrahem.



„Jsme svědky strašlivé ceny antisemitismu a divokého podněcování proti Státu Izrael. Krvavé pomluvy proti Izraeli mají cenu krve a je třeba proti nim bojovat ze všech sil,“ uvedl ve svém prohlášení zveřejněném na Twitteru.



Izraelský prezident Isaac Herzog uvedl, že je zdrcen scénami ve Washingtonu.



„Jedná se o ohavný čin nenávisti a antisemitismu, který si vyžádal životy dvou mladých zaměstnanců izraelské ambasády. Naše srdce jsou s blízkými zavražděných a naše modlitby patří zraněným. Vysílám plnou podporu velvyslanci a všem zaměstnancům ambasády.“



Minulý týden bylo Capital Jewish Museum jednou z místních neziskových organizací ve Washingtonu, které získaly finanční podporu z grantového programu ve výši 500 000 dolarů (373 000 liber) na zvýšení bezpečnosti.



„V nadcházejících dnech a týdnech budeme jako komunita stát při sobě, abychom vyslali jasný signál, že antisemitismus nebudeme tolerovat,“ řekla novinářům starostka Washingtonu Muriel Bowserová.



„V naší komunitě nehrozí žádné aktivní nebezpečí. Vím však, že tento strašný incident vyděsí mnoho lidí v našem městě i v celé zemi. Chci jasně říci, že nebudeme tolerovat žádné násilí ani nenávist.“



Ochránci lidských práv zaznamenali od začátku konfliktu nárůst antisemitismu a nenávisti vůči Arabům v USA, včetně neúspěšného pokusu o útok na židovské centrum v New Yorku, žhářského útoku na rezidenci guvernéra Pensylvánie Joshe Shapira a útoků na podniky na Floridě vnímané jako proizraelské.



Mezi incidenty spojené s proti-palestinskými předsudky patří smrtelné pobodání šestiletého palestinského amerického chlapce v Illinois, pokus o utopení tříleté palestinské americké dívky v Texasu, útok proizraelského davu v New Yorku, který skandoval „Smrt Arabům“, a násilný útok davu na pro-palestinské demonstranty v Kalifornii.

