Sebastião Salgado, fotograf, který zachytil lidskost v černobílém světě, zemřel

Sebastião Ribeiro Salgado se narodil 8. února 1944 v Aimorés, malém městě v brazilském státě Minas Gerais, bohatém na nerosty. Dospíval uprostřed zalesněných kopců a pastvin - krajiny, která se mu vracela v jeho díle až do konce života. Nejprve vystudoval ekonomii, získal tituly v Brazílii a později ve Francii, ale k fotografii ho přivedl fotoaparát zapůjčený jeho ženou, Lélií Wanick Salgado, která se později stala jeho nejbližší spolupracovnicí.V 70. letech, když pracoval pro Mezinárodní organizaci pro kávu v Africe, začal fotografovat lidi, které potkával - migranty, zemědělce, děti u studní. Tyto rané snímky odhalily zárodky jeho osobitého stylu: nekompromisní, často monumentální portrét života na okraji společnosti, zalitý stíny a stříbřitým světlem.V 80. letech se Salgado připojil k agentuře Magnum Photos a rychle se stal etalonem společensky angažované fotografie. Jeho projekty - často realizované po několik let - byly vizuálními eposy. Salgado byl jediným fotografem, který fotografoval atentát na Ronalda Reagana v roce 1981.„Workers“ (1993) zachytil svět manuální práce na ústupu, od ropných polí v Kuvajtu po plantáže cukrové třtiny v Brazílii. V „Migrations“ (2000) dokumentoval globální vlnu lidského vysídlování s hlubokým soucitem, který se vyhýbal jak lítosti, tak voyerismu. Nebyly to jen snímky „subjektů“, ale lidí - bolestně živých v každé vrásce, každé mozolnaté ruce.Jeho fotografie zlatého dolu Serra Pelada v Brazílii - kde tisíce mužů lezly po bahnitých stěnách v honbě za pokladem - se staly ikonickými, jako výjevy z dystopické pohádky. Ale byly skutečné. V tom spočívala jejich děsivá krása.„Dává důstojnost těm, kteří ji ve světě nemají,“ řekl režisér Wim Wenders, spoluautor dokumentu The Salt of the Earth (2014), který zachycuje Salgadův život a dílo. „Proměňuje bolest ve svědectví.“Po desetiletích dokumentace toho, co sám nazýval „pekly světa“, byl Salgado na pokraji rezignace. Utrpení bylo příliš. Ale jeho žena Lélia mu poradila, aby svůj pohled obrátil od lidí k přírodě. Výsledkem byla „Genesis“ (2013), milostný dopis posledním neporušeným koutům planety - od ledových plání Antarktidy po kmenová území Papuy Nové Guineje. Tento projekt znamenal duchovní obrat v jeho tvorbě - z truchlení k oslavě.Současně s tím začali manželé s tím, co nazývali „nejdůležitějším projektem svého života“: obnovou zničené půdy Salgadova dětství. V roce 1998 založili Instituto Terra a proměnili 600 hektarů spálené půdy v bující ekosystém atlantického lesa. Zasadili miliony stromů, obnovili desítky pramenů. Co nemohl opravit ve světě, znovu vybudoval doma.Salgado získal prakticky všechna významná fotografická ocenění: grant W. Eugene Smitha, cenu Hasselblad, francouzský Řád čestné legie. Byl také velvyslancem dobré vůle UNICEF a členem francouzské Akademie výtvarných umění. Přesto často tvrdil, že ocenění jsou vedlejší - důležitější je práce samotná. „Doufám, že každá moje fotografie je aktem solidarity,“ řekl jednou. „Ne umění. Ne žurnalistika. Solidarita.“Salgado nebyl jen tichým pozorovatelem světa skrze hledáček - byl i hlasitým obhájcem lidských práv a demokracie. V posledních letech ostře kritizoval brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, jeho destruktivní politiku vůči Amazonii a populistický autoritářský styl vládnutí. Ve veřejných projevech a rozhovorech varoval před vzestupem krajní pravice, kterou považoval za hrozbu nejen pro brazilskou společnost, ale i pro celosvětovou solidaritu a ekologickou rovnováhu. „Nejde jen o stromy,“ řekl jednou. „Jde o to, jaký svět po sobě zanecháme, jestli bude spravedlivý, nebo brutální.“Zanechal po sobě manželku Lélii a dva syny, Juliana a Rodriga. Mladší z nich, Juliano, byl spoluautorem dokumentu The Salt of the Earth, který nabídl vzácný, intimní pohled na muže, kterého mnozí obdivovali, ale málokdo opravdu znal. Salgado nezanechal jen tisíce snímků, ale i pohled na svět: takový, kde se krása a tragédie navždy prolínají a kde i ten nejubožejší lidský život má podobu sochy.Jak sám řekl: „Fotografujete celou svou ideologií. Váš jazyk vychází z celého vašeho života – z vaší výchovy, přesvědčení, strachů, radostí, smutků. To všechno je ve snímku.“A jaké to byly snímky: okna nejen do utrpení, ale do samotné duše. Sebastião Salgado - Artworks for Sale & More | Artsy