Trump „doporučuje“ 50% clo na EU a hrozí firmě Apple 25% clem

23. 5. 2025

čas čtení 6 minut



Americký prezident Donald Trump znovu roznítil obchodní válku hrozbou uvalení vysokých cel na evropské zboží a iPhony Apple vyráběné v zahraničí



Donald Trump právě oznámil, že od začátku příštího měsíce doporučuje uvalit 50% clo na zboží z Evropské unie.



Trump v příspěvku na sociální síti Truth Social prohlásil, že jednání s EU je „velmi obtížné“ a že současný deficit obchodu se zbožím USA je „zcela nepřijatelný“.



Trump také tvrdí, že EU byla založena za účelem obchodního zneužívání USA.



Říká:



Evropská unie, která byla založena s primárním cílem zneužívat Spojené státy v obchodě, je velmi obtížným partnerem.



Jejich silné obchodní bariéry, daně z přidané hodnoty, směšné pokuty pro podniky, nepeněžní obchodní bariéry, měnové manipulace, nespravedlivé a neopodstatněné žaloby proti americkým společnostem a další faktory vedly k obchodnímu deficitu s USA ve výši více než 250 000 000 dolarů ročně, což je číslo, které je naprosto nepřijatelné. Naše jednání s nimi nikam nevedou!



Proto doporučuji zavést od 1. června 2025 přímé clo ve výši 50 % na dovoz zboží z Evropské unie. Clo se nebude vztahovat na výrobky vyrobené ve Spojených státech. Děkuji za pozornost věnovanou této záležitosti!

XTB: Trump opět zvyšuje hrozby zavedením cel



Kathleen Brooks, výzkumná ředitelka společnosti XTB uvádí:



Prezident Trump navrhl od 1. června 50% clo na všechny dovozy z EU, což EU a USA ponechává jen něco málo přes týden na dosažení dohody, která by zabránila zavedení tohoto devastujícího cla na EU.



Využívá prezident cla jako další vyjednávací taktiku, aby donutil EU ustoupit jeho požadavkům? Nebo je to známka toho, že jednání od poloviny dubna selhala a dnes můžeme očekávat odvetné hrozby ze strany EU? Očekáváme, že se jedná o kombinaci obou faktorů. EU je jedním z nejméně oblíbených regionů Trumpa a zdá se, že nemá dobré vztahy s jejími lídry, což zvyšuje pravděpodobnost prodloužení obchodní války mezi oběma stranami.



Okamžitou reakcí trhu byl propad akcií. Eurostoxx 50 klesl o 2,3 %, Dax o téměř 2 % a Cac o 2,2 %. Tento pokles posunul evropské indexy do ztrátové série pro tento týden a evropské indexy v současné době zaostávají za americkými akciemi.



FTSE 100 je zatím v pátek nejvýkonnějším indexem, poklesl o 1 %, protože obchodní dohoda mezi Velkou Británií a USA působí jako ochrana před obchodní agresí USA.



Evropská komise odmítla komentovat doporučení amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalit od 1. června 50% clo na zboží z Evropské unie, informuje agentura Reuters.



Komise uvedla, že počká na telefonát mezi šéfem obchodu EU Marosem Sefcovicem a jeho americkým protějškem Jamiesonem Greerem, který se uskuteční v 15:00 GMT.



Brusel může být dnešním krokem Donalda Trumpa překvapen, protože jsme teprve v polovině tříměsíční pauzy ve všech „vzájemných“ clech, kterou americký prezident oznámil na začátku dubna (poté, co jeho oznámení o clech v den „Dne osvobození“ způsobilo propad trhů).



Tato pauza znamená, že na zboží z EU se v současné době vztahuje pouze nové „základní“ clo USA.





Cena ropy klesla na nejnižší úroveň za poslední dva týdny poté, co Donald Trump pohrozil zavedením nových vysokých cel na dovoz z Evropské unie.



Cena ropy Brent, mezinárodní referenční cena, klesla o 1,5 % na 63,32 USD za barel. Obchodníci budou počítat s tím, že obchodní válka mezi USA a EU poškodí globální ekonomiku a povede k nižší poptávce po energii.





Trumpovy hrozby zavedením cel vyvolaly na evropských akciových trzích vlnu propadu:





Dvojí útok Donalda Trumpa na Evropskou unii a společnost Apple rychle zničil naděje na uklidnění obchodní války.



V posledních několika týdnech panovalo klidné období poté, co USA a Čína dohodly 90denní moratorium a zrušení většiny cel, které si navzájem uložily v dubnu.



Hrozba 25% cel na iPhony vyrobené v zahraničí a 50% cel na dovoz z EU do Ameriky ukončila mír.



Fawad Razaqzada, analytik trhu ve společnosti City Index a FOREX.com, říká, že „veškerý optimismus ohledně obchodních dohod byl smeten během několika minut, dokonce sekund“, a vysvětluje:



Americké indexové futures a akcie společnosti Apple se před otevřením trhu propadly, když Trump varoval společnost, že pokud výroba iPhonů nebude přesunuta do Spojených států, budou na ně uvalena 25% cla.



Poté vyvolal ještě větší paniku, když doporučil 50% cla na EU od 1. června. Německý DAX klesl o více než 500 bodů a podobný vývoj byl zaznamenán i u amerických indexových futures.







Trump hrozí Apple 25% cly, pokud iPhony nebudou vyráběny v USA



Donald Trump vystřelil další salvu v obchodní válce proti Apple a varoval, že technologický gigant musí zaplatit 25% clo, pokud nebude vyrábět své iPhony v USA.



Na svém webu Truth Social Trump píše:



„Již dávno jsem informoval Tima Cooka z Apple, že očekávám, že iPhony prodávané ve Spojených státech amerických budou vyráběny a sestavovány ve Spojených státech, nikoli v Indii nebo kdekoli jinde.



“Pokud tomu tak nebude, Apple bude muset zaplatit clo ve výši minimálně 25 % ve prospěch USA. Děkuji za pozornost věnovanou této záležitosti!"





Jedná se o nejnovější pokus amerického prezidenta donutit Apple přesunout výrobu do USA. Minulý týden Trump uvedl, že má „malý problém“ s Timem Cookem z Apple, poté co se objevily zprávy, že společnost plánuje přesunout montáž telefonů pro americký trh z Číny do Indie.





Zdroj v angličtině ZDE

