Jste již plně kvalifikováni, abyste se mohli postavit proti genocidě v Gaze

22. 5. 2025

Abyste se mohli postavit proti genocidě v Gaze, nemusíte rozumět každému detailu o Izraeli a Palestině. V tomto případě se můžete bez obav řídit svým instinktem. Samozřejmě můžete a měli byste se o této problematice sami informovat, ale vše, co se dozvíte, jen zhorší obraz Izraele. Říkám to proto, že vidím příliš mnoho lidí, kteří se bojí mluvit o Gaze kvůli mylné, ale rozšířené představě, že je to téma, které je lepší nechat odborníkům. Tuto představu šíří Izrael a jeho obhájci v celém západním světě, kteří se snaží tuto otázku vykreslit jako superkomplexní problém, jehož pochopení s potřebnou nuancí a přesností vyžaduje roky výzkumu, míní na X australská publicistka Caitlin Johnston. Překlad: Jiří Zemánek

A to je naprostá blbost. Genocida v Gaze je přesně to, jak to vypadá na první pohled. Říkám to jako někdo, kdo se touto otázkou intenzivně zabývá.

Nemusíte vědět všechno o historii moderního Izraele, abyste věděli, že je špatné úmyslně vyhladovět civilní obyvatelstvo. Nemusíte být schopni bránit svůj postoj před agresivními proizraelskými trolly na internetu, abyste věděli, že je špatné vraždit novináře, bombardovat nemocnice a shazovat výbušniny na oblasti plné dětí.

Nepotřebujete žádnou kvalifikaci, abyste viděli hrůzné záběry z Gazy a odsoudili svou vládu za to, že tato zvěrstva umožňuje.

Izrael a jeho příznivci rozumějí síle kontroly před narativem možná lépe než jakákoli jiná skupina lidí. Mají dokonce slovo „hasbara“ pro praxi obhajování veřejného obrazu Izraele a pro ospravedlňování jeho zločinů před západní veřejností. Pokud se na jakémkoli veřejném fóru vyjádříte ke Gaze, pravděpodobně narazíte na hasbaristu, který se vás pokusí zastrašit tím, že o této problematice ví o něco víc než víte vy a bude vám předkládat několik argumentů, na které zatím nemáte dostatek znalostí, abyste mohli reagovat.

A já vám říkám, že byste tyto lidi měli rozhodně ignorovat a překonat svůj počáteční impuls nechat se zastrašit a mlčet. Důvod, proč se „To všechno číst nebudu, svobodu Palestině“ stalo v pro-palestinských kruzích memem, je ten, že izraelští apologeti se snaží pomocí hory slov vyvrátit veřejnou reakci na surové videozáznamy, které dokumentují jasné zneužití izraelské moci v Gaze. Je třeba spousta slov, aby se pokusili vykreslit záběry zmrzačených dětí jako vinu Hamásu nebo fotografie vojáků IDF, kteří se posměšně oblékají do šatů mrtvých a vysídlených palestinských žen, jako něco normálního.

Konfrontují lidi se stěnami textu plnými omluv a argumentů, aby se pokusili potlačit jejich zdravý rozum a jejich empatii, když se dívají na surové důkazy izraelské zvrácenosti.

Je to opravdu do očí bijící příklad toho, jak se obhájci Izraele snaží lidi zastrašit a umlčet, jak jsme viděli v nedávné debatě v pořadu Joe Rogana mezi obhájcem Izraele Douglasem Murrayem a kritikem Izraele Davem Smithem. Murray po celou dobu mluvil samolibým povýšeným tónem a snažil se naznačit, že jelikož Smith nikdy fyzicky nebyl v Gaze, nemá právo se o tom veřejně vyjadřovat.

To je samozřejmě nesmysl. Je zřejmé, že nemusíte jet do Gazy, abyste věděli, že fakta a záběry, které se z enklávy dostávají ven, jsou strašné. Bez ohledu na to, kolikrát pojedete do Izraele a na palestinská území, bude stále špatné bombardovat nemocnice, úmyslně mučit civilisty hladem a vytvořit největší populaci amputovaných dětí na této planetě. Ale izraelští obhájci neustále používají nějakou verzi této taktiky, aby kritiky Izraele umlčeli tím, že naznačují, že nemají dostatek osobních znalostí o této otázce, aby mohli s aktivní genocidou vyjádřit nesouhlas

Nenechte se tím oklamat. Vyjádřete se proti holokaustu v Gaze, i když nejste odborníci a zatím nerozumíte každému detailu. Rozhodně pokračujte ve výzkumu a učení, ale nenechte se zastrašit myšlenkou, že musíte být nějakým doktorem v této oblasti, abyste se mohli veřejně postavit proti první živě vysílané genocidě v historii.

Příznivci Izraele chtějí, abyste tomu věřili, abyste mlčeli dost dlouho na to, aby mohli z Gazy vyhladit veškerý palestinský život. Vaše váhání jim dává čas to udělat. Ignorujte jejich zastrašovací taktiky. Odmítněte je, zablokujte je, držte se od nich dál a pokračujte v odporu proti genocidě.

Celý text v angličtině ZDE

