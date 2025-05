Trumpova neliberální demokracie ohrožuje naše základní morální principy

22. 5. 2025

Tato administrativa odmítá americké hodnoty, přijímá úplatky od zahraničních diktátorů, pronásleduje novináře, vězní publicisty a vyhrožuje soudcům. Ve své nejhlubší podstatě je vláda morální silou zakotvenou v morálním pohledu na svět. Nemusí být v souladu s morálkou, jak ji vnímá většina z nás; saúdské utlačování žen, ruské násilí proti queer komunitě a brutální potlačování demokratického hnutí v Íránu jsou příklady věcí, které většina Američanů považuje za nemorální, soudí na webu Common Dreams Thom Hartmann.

Každá z nich však vychází z konkrétního morálního světového názoru, který přijaly dané vlády a jejich představitelé.

Ačkoli Amerika zažila v průběhu své historie mnoho temných morálních epizod, vždy jsme dodržovali nebo alespoň vyznávali základní soubor morálních principů:

· Že všichni lidé jsou se zákonem rovni; že moc by měla vycházet od lidí, nikoli od volených vůdců;

· Že svobodný tisk, svoboda projevu a svoboda vyznání jsou nezbytné pro svobodu; a

· že obrana základních práv všech lidí na „život, svobodu a hledání štěstí“ je hlavní funkcí demokratické republiky.

Až dosud.

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů právě vložili do svého nezbytného zákona o „velkých a krásných“ daňových úlevách pro miliardáře v hodnotě několika bilionů dolarů ustanovení, které by prezidentovi umožnilo označit jakoukoli neziskovou organizaci – od Harvardu přes Americkou unii pro občanské svobody až po vaši místní Demokratickou stranu – za „organizaci podporující terorismus“, která by pak ztratila status osvobození od daní, což by ji fakticky vyřadilo z činnosti.

A kdo rozhodne, kdo tuto označení dostane? Prezident. A může to udělat v tajnosti.

Přesně takhle ruský prezident Vladimir Putin a maďarský premiér Viktor Orbán nejprve zničili disent a svobodu slova v Rusku a Maďarsku.

Americký prezident Donald Trump se o to snaží už deset let, od pokusů označit Antifu za „teroristickou organizaci“ přes útoky na naše univerzity až po používání Stalinova výrazu „nepřítel lidu“ k popisu novinářů a publicistů, jako jsem já.

O úroveň výše než tyto základní demokratické principy – svoboda projevu, právo na protest a moc lidu ve svobodných a spravedlivých volbách změnit naše vedení – se nacházejí dvě významné reformy, které vznikly po velkých národních otřesech.

První z nich nastala po občanské válce, kdy národ (alespoň v zásadě) přijal lidství a občanství lidí jiné než bílé barvy pleti prostřednictvím rekonstrukce a 13. až 15. dodatku Ústavy. Druhá nastala během Velké hospodářské krize za vlády republikánů, kdy FDR restartoval naši republiku, aby se stala poslední oporou dělnické třídy, a vytvořil tak první střední třídu, která tvořila více než polovinu obyvatelstva.

Nyní se Trump, Elon Musk a jejich klika pravicových miliardářů snaží prakticky vše rozložit a nahradit „neliberální demokracií“, jakou známe z Ruska a Maďarska, kde se sice stále konají volby (ale jejich výsledek je předem daný), stále existuje právní ochrana tisku a svobody slova (ale pouze pokud toto slovo nenarušuje mocenské zájmy), a pouze bohatí mohou skutečně požívat bezpečí a jistoty.

Poté, co vlády Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kataru darovaly rodině Trumpů obrovské dary v podobě miliardových investic do rozvoje a licenčních smluv na hotely a golfová hřiště, Trump pronesl projev, ve kterém se zřekl naší 250leté tradice prosazování demokracie po celém světě.

Jak již bylo zmíněno, v minulosti jsme v této misi často selhali. Podpora bývalého prezidenta Ronalda Reagana pro smrtící komanda ve Střední Americe pronásleduje naši jižní hranici dodnes; instalace íránského šáha k moci bývalým prezidentem Dwightem D. Eisenhowerem stále otřásá Blízkým východem; a tolerance bývalého prezidenta Richarda Nixona vůči čínské brutalitě nás vedla k tomu, že jsme ve jménu kapitalismu pomohli komunistickým vůdcům této země vytvořit nejmocnější sledovací stát v historii světa.

Ale tyto výjimky potvrzují pravidlo: když se vzdáme svých vlastních zásad v zahraničních vztazích, těch, které byly poprvé stanoveny v naší Deklaraci nezávislosti a Ústavě, jsou výsledky téměř vždy špatné pro nás, pro ně i pro demokracii po celém světě. A je to ještě destruktivnější, když tato administrativa odmítá americké hodnoty, přijímá úplatky od zahraničních diktátorů, pronásleduje novináře, vězní publicisty a vyhrožuje soudcům.

Otázka morálky ve vládě je již po staletí jádrem naší politické debaty. Tehdejší prezident Harry Truman se k tomu vyjádřil jasně již v roce 1952:

Nyní bych vám chtěl říci něco velmi důležitého o otázce morálky ve vládě.

Stojím za poctivou vládou... Morálka ve vládě pro mě znamená víc než pouhou absenci protiprávního jednání. Znamená to vládu, která je spravedlivá ke všem. Myslím si, že je stejně nemorální, když Kongres schvaluje zvláštní daňové úlevy, jako když daňový úředník přivírá oči nad podvodným daňovým přiznáním. Je stejně nemorální využívat zákonodárnou moc vlády k obohacování hrstky lidí na úkor většiny, jako krást peníze z veřejné pokladny. To je krádež peněz z veřejné pokladny..

Legislativa, která zvýhodňovala chamtivost monopolů a podvody Wall Streetu, byla formou korupce, která zemi uškodila čtyřikrát více než aféra Teapot Dome. Soukromé sobecké zájmy se vždy snaží tímto způsobem korumpovat vládu. Mocné finanční skupiny se vždy snaží získat výhody pro sebe.

Tragicky pro Ameriku i demokracii po celém světě, Donald Trump nebyl vychován tímto způsobem a neodpovídá to současnému světovému názoru Republikánské strany. Fred Trump vybudoval realitní impérium pomocí rasismu, podvodů a lsti. Vychoval Donalda tak, aby každou transakci vnímal jako nutně výherní nebo prohranou, každé pravidlo nebo nařízení jako něco, co je třeba obejít, a každého vládního úředníka jako někoho, koho lze ovlivnit hrozbami nebo penězi.

Republikáni přijali podobný pohled na svět s Reaganovou revolucí, jak poznamenává bývalý ministr práce Robert Reich ve svém newsletteru na Substacku:

Ale počínaje Reaganem se Amerika vydala špatnou cestou. Deregulace, privatizace, volný obchod, divoké spekulace na Wall Street, potlačování odborů, rekordní nerovnost, téměř stagnující mzdy pro většinu, ohromné bohatství pro pár vyvolených, ovládnutí politiky velkými penězi.

Zpětný odkup akcií a blahobyt investorů se staly důležitějšími než dobré pracovní místa s dobrými mzdami. Zisky korporací jsou důležitější než společné dobro.

Chamtivost je druh morálního postoje. Není to postoj, který by otevřené, pluralitní a demokratické společnosti přijímaly nad rámec své tolerance regulovaného kapitalismu, ale je to postoj, který vyjadřuje určitý druh morálky, nejznáměji vyjádřený Davidem Kochem a Ayn Randovou.

Je to v rozporu s historií samotného lidstva, jak podrobně dokumentuji v knize The Hidden History of American Democracy: Rediscovering Humanity's Ancient Way of Living (Skrytá historie americké demokracie: Objevování starodávného způsobu života lidstva). Od Margaret Meadové, která poukázala na to, jak zhojené kosti nohou ve stotisíc let starých ostatcích dokazují, že starověké společnosti se staraly o své zraněné, až po způsoby, jakými indiánské kmeny zacházely s lidmi, kteří kradli nebo hromadili majetek, a to i bez použití policie nebo vězení, byl triumf chamtivosti v historii spíše výjimkou než pravidlem.

Když Donald Trump řekl: „Celý život jsem byl chamtivý“, bylo to jedno z mála upřímných sebehodnocení, které kdy pronesl. A mělo to být varováním pro nás všechny.

Chamtivost a touha po moci jsou v konečném důsledku v rozporu s našimi tradičními americkými hodnotami.

Je nejvyšší čas, abychom to začali říkat a učili své děti rozdílu mezi morálním národem, který chrání své nejslabší občany a zároveň prosazuje demokracii po celém světě, a „neliberální demokracií“ Ruska, Maďarska a dnešní Republikánské strany.

V minulosti jsme byli lepší a je nejvyšší čas, abychom se vrátili k morálním hodnotám, které Ameriku skutečně učinily velkou.

Celý článek v angličtině ZDE

