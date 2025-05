Stav světa ranním pohledem do mobilu

Možná má ale pravdu.

Izraelský ministr financí Smotrich sdělil světu, že izraelská armáda by měla vyhladit to, co zbývá s palestinské Gazy

. Je to nepochybně.. upřímné. Jsem zvědav na to, zda česká diplomacie sdělí světu, že stále pevně stojí za vším, co Izrael dělá. Sázím, že ano. Mezitím se prezident Pavel opatrně odhodlal k „odvážnému“ kroku a sdělil Čechům, že je třeba

„oddělit některé kroky Netanyahua od obecné podpory Izraele“

, za což si vysloužil potlesk všech těch dobrých lidí, kteří se ocitli v morální pasti vlastního přesvědčení. Český prezident nabídl cestu, jak z této morální pasti uniknout a neztratit tvář po těch dlouhých měsících přesvědčování všech ve svém okolí, že Izrael má po útoku Hamásu 7. 10. 2023 právo na cokoliv. Přitom stačilo číst i něco jiného, než provinční česká média.