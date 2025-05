Brazílie se stala ruskou továrnou na špiony

Příběh, pečlivě sestavený deníkem, odhaluje, jak ruské zpravodajské služby proměnily Brazílii v doslova montážní linku pro hluboce utajované agenty, chladnokrevně známé jako „ilegálové“. Nešlo o špionáž proti Brazílii; šlo o to, stát se Brazilcem. Cílem bylo zbavit se ruské minulosti, vstřebat rytmy nové kultury, navázat skutečné kontakty a vybudovat zcela nové životy, vše jako odrazový můstek pro operace ve Spojených státech, Evropě nebo na Blízkém východě. Russia Used Brazil to Create Deep-Cover Spies - The New York Times Vezměme si Artema Šmyreva, známého svým brazilským přátelům a kolegům jako Gerhard Daniel Campos Wittich. Vedl úspěšnou firmu na 3D tisk, sdílel luxusní byt v Riu se svou přítelkyní a chlupatou kočkou mainské mývalí. Přesto pod touto fasádou domácnosti a podnikatelského elánu dřímala znatelná netrpělivost. „Nikdo se nechce cítit jako poražený,“ napsal své ruské manželce, rovněž zpravodajské důstojnici, a odhalil tak vnitřní boj mezi rutinou svého krytí a nenaplněnou ambicí svého skutečného poslání. Toto je hluboká psychologická daň takového života: neustálá neshoda mezi vytvořenou personou a skutečným, byť skrytým, já.Čistá drzost této operace je ohromující. Jeden špion otevřel klenotnictví. Další byla nápadná blonďatá, modrooká modelka. Třetí si zajistila přijetí na americkou univerzitu. Výzkumnice si našla práci v Norsku, zatímco manželský pár se nakonec usadil v Portugalsku. Rozmanitost těchto krytí svědčí o obrovských zdrojích a pečlivém plánování investovaném do této tajné sítě. Nebyli to jen turisté s falešnými doklady; byli to jedinci vytvoření tak, aby se plynule rozpustili v brazilské společnosti.Přesto i ty nejsložitější sítě podvodů se nakonec zachytí na vláknech reality. Poslední tři roky tým brazilských federálních policejních kontrašpionážních agentů tiše a metodicky rozbíjel tuto síť. Jejich úmorná policejní práce začala odhalovat vzorec, který jim umožnil identifikovat špiony jednoho po druhém.První trhlina ve fasádě nastala počátkem dubna 2022, kdy CIA předala Brazílii naléhavou zprávu: tajný ruský zpravodajský důstojník, Sergej Čerkasov, se objevil v Nizozemsku a usiloval o stáž u Mezinárodního trestního soudu, právě když ten začínal vyšetřovat ruské válečné zločiny. Cestoval s brazilským pasem pod jménem Victor Muller Ferreira, jménem, které dokonce použil k získání magisterského titulu na univerzitě Johnse Hopkinse. Nizozemští úředníci mu odepřeli vstup a on byl na cestě zpět do São Paula.Brazilci, s omezenými důkazy a ještě méně času, čelili dilematu. Neměli okamžitou pravomoc ho zatknout za špionáž. A tak ho zatkli za použití podvodných dokumentů. Čerkasov, pozoruhodně sebevědomý při výslechu, trval na tom, že je Brazilec, a měl na to doklady: autentický pas, voličský průkaz, dokonce i osvědčení o povinné vojenské službě. Vše pravé.Zlom nastal s jeho rodným listem. Victor Muller Ferreira, jak agenti zjistili, nikdy neexistoval. Jeho rodný list uváděl, že se narodil v Riu v roce 1989 brazilské matce, která zemřela o několik let později. Ale když policie našla její rodinu, dozvěděli se, že žena nikdy neměla dítě. Jméno otce nevedlo k ničemu. Tento objev vyvolal znepokojivé otázky: Jak získal ruský špion pravé doklady pod falešným jménem? A co je důležitější, pokud to dokázal jeden špion, kolik dalších?To vedlo k honbě za „duchy“: jednotlivci s pravými rodnými listy, bez předchozího záznamu o životě v Brazílii, kteří se náhle objevili jako dospělí a rychle shromažďovali identifikační doklady. To se stalo Operací Východ. Pečlivým prohledáváním milionů záznamů začali Brazilci odhalovat celou ruskou operaci. „Všechno začalo Sergejem,“ poznamenal vysoký úředník.Digitální věk se svými všudypřítomnými online historiemi zkomplikoval úkol tajných agentů. Rusko se však jedinečně spoléhá na hluboce utajované důstojníky, což je tradice sahající až do Sovětského svazu. Jak kdysi sám Vladimir Putin poznamenal, jedná se o „zvláštní lidi zvláštní kvality, zvláštního přesvědčení a zvláštního charakteru“, kteří věnují celý život službě vlasti. Brazílie se ukázala jako ideální místo pro vytváření jejich propracovaných životopisů. Klíčové je, že zvláštní výjimka v brazilském systému vydávání rodných listů umožňuje prohlášení o narození ve venkovských oblastech se dvěma svědky, čímž se obchází ověření nemocnicí. Tato zranitelnost byla otevřenými dveřmi Moskvy.Jedním z prvních „duchů“, kteří se objevili, byl Gerhard Daniel Campos Wittich, neboli Artem Šmyrev. Jeho rodný list tvrdil, že se narodil v Riu v roce 1986, ale zdálo se, že se z ničeho nic objevil v roce 2015. Vybudoval si přesvědčivé krytí, hovořil perfektní portugalštinou s přízvukem, který připisoval dětství strávenému v Rakousku. Jeho společnost 3D Rio se stala úspěšnou a získala dokonce klienty jako TV Globo. Přesto přetrvávaly zvláštnosti: nikdy nepřipojil svůj počítač k internetu, když ho nepoužíval, podnikal náhlé cesty do Evropy a Asie a zdál se být vyděšený z kamer.Jeho soukromé texty, později nalezené, odhalily jeho frustraci: „Žádné skutečné úspěchy v práci“, napsal své manželce. „Už dva roky nejsem tam, kde bych měl být.“ Její odpověď byla strohá: „Pokud jsi chtěl normální rodinný život, pak jsi udělal zásadně špatnou volbu.“ Tyto výměny, součást souboru sdíleného se zahraničními zpravodajskými službami, vykreslují živý obraz životů pohlcených klamným posláním.Plnohodnotná invaze na Ukrajinu v únoru 2022 podnítila zpravodajské služby po celém světě. Najednou se narušení kremelské špionáže stalo prioritou, a to i v zemích, jako je Brazílie, které si historicky udržovaly přátelské vztahy s Moskvou. Zatčení Čerkasova a dalších, jako je Michail Mikušin v Norsku, spolu se dvěma ruskými hluboce utajovanými agenty ve Slovinsku, naznačovalo koordinované mezinárodní úsilí.Koncem roku 2022 brazilští vyšetřovatelé Šmyreva obklíčili. Odhalili jeho smyšlenou identitu a zjistili, že jeho „matka“ je mrtvá a nikdy neměla dítě s jeho pseudonymem. Jen pár dní před zásahem policie Šmyrev unikl ze země a zanechal za sebou 12 000 dolarů v hotovosti a elektronická zařízení, která odhalila klíčové osobní údaje, včetně jeho textů s jeho špionážní manželkou. Plánoval se vrátit, ale nikdy se tak nestalo.Šmyrev nebyl jediný, kdo unikl. Manželský pár, žijící jako Manuel Francisco Steinbruck Pereira a Adriana Carolina Costa Silva Pereira, se v roce 2018 přestěhoval do Portugalska. Další, jako Maria Luisa Dominguez Cardozo a další manželský pár, Federico Luiz Gonzalez Rodriguez a Maria Isabel Moresco Garcia (blond špionka, která se vydávala za modelku), se objevili v Uruguayi. Klenotník Eric Lopes, chválený v brazilské televizní show jako „expert na drahé kameny“, se ukázal být ruským špionem Alexandrem Utěchynem. Jeho podnik byl pouhou zástěrkou.Není jasné, co přesně tyto agenty vyděsilo, ale zintenzivněné globální zaměření na Rusko po invazi na Ukrajinu pravděpodobně podnítilo jejich stažení. Brazilští agenti, byť frustrovaní těsnými úniky, sdíleli svá zjištění s mezinárodními zpravodajskými agenturami. Toto křížové porovnávání umožnilo přiřadit skutečná jména k falešným identitám: Pereiraovi například byli odhaleni jako Vladimir Aleksandrovič Danilov a Jekatěrina Leonidovna Danilova.Brazílie, historicky neutrální, považovala ruské využívání jejího území za hlubokou zradu. Úřady chtěly vyslat zprávu. „Co je horšího než být zatčen jako špion?“ zamyslel se jeden vysoký brazilský vyšetřovatel. „Být odhalen jako špion.“Aby toho dosáhli, vymysleli odvážný plán: použít Interpol, největší policejní organizaci na světě, k „odhalení“ Putinových špionů. V ironickém zvratu byl samotný systém, který Putin po léta manipuloval k obtěžování disidentů, obrácen proti jeho „zvláštním lidem“. Loni na podzim Brazílie vydala sérii modrých upozornění Interpolu - upozornění požadující informace - s odvoláním na Rusy za použití podvodných dokumentů. Tato upozornění rozesílala jména, fotografie a otisky prstů špionů, včetně Šmyreva a Čerkasova, do všech 196 členských zemí. Uruguay následovala pro ty, kteří se objevili na jejím území.S jejich identitami zaznamenanými v policejních databázích a jejich pravými jmény označenými zpravodajskými službami jsou tito vysoce vyškolení agenti účinně neutralizováni. S největší pravděpodobností už nikdy nebudou pracovat jako zahraniční špioni.Pouze Sergej Čerkasov zůstává ve vězení v Brazílii, odsouzen za padělání dokumentů na pět let. Ruská vláda se v drzém pokusu dostat ho domů snažila o jeho vydání s tvrzením, že je hledaným drogovým dealerem. Brazílie rychle reagovala s argumentem, že pokud by byl drogovým dealerem, musel by zůstat ve vězení kvůli dalšímu vyšetřování. Pokus se nezdařil.Navzdory zradě ho někteří z jeho brazilských přátel postrádají. K manufakturní personě se váže zvláštní lidská připoutanost. Jeden přítel fantazíruje o setkání se Šmyrevem v baru v Petrohradě, o tichém kývnutí mezi nimi.Tato sága z Brazílie je víc než napínavý špionážní příběh. Je to pádná připomínka sofistikovaných nástrojů klamu, které používají moderní státy, a tiché, vytrvalé práce těch, kteří se snaží bránit suverenitu a pravdu ve stále složitějším světě.