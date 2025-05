OSN varuje, že bez pomoci může v Gaze během příštích 48 hodin zemřít 14 000 kojenců

20. 5. 2025

čas čtení 7 minut



Šéf humanitární pomoci OSN konstatuje, že kamiony s pomocí, které obsahují dětskou výživu a potraviny, jsou technicky v Gaze, ale nedostaly se k civilistům



OSN varuje, že v Gaze může během příštích 48 hodin bez pomoci zemřít 14 000 kojenců



Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher hovořil v úterním pořadu BBC Radio 4 o žalostném množství pomoci, kterou Izrael pouští do Gazy.



Mezinárodní tlak kvůli hrozícímu hladomoru přiměl Benjamina Netanjahua, aby v neděli večer oznámil, že zmírní ničivou jedenáctitýdenní blokádu pomoci, aby zabránil „hladové krizi“ v Gaze - ale pouze na minimální úroveň.



Fletcher uvedl, že včera do Gazy odjelo pět kamionů s pomocí, ale označil to za „kapku v moři“ a naprosto nedostatečné pro potřeby obyvatelstva.



Uvedl, že kamiony s pomocí, které obsahují dětskou výživu a potraviny, jsou technicky vzato v Gaze, ale k civilistům se nedostaly, protože jsou až na druhé straně hranice.



Fletcher uvedl, že pokud se k nim pomoc nedostane včas, může do 48 hodin zemřít 14 000 dětí.



„Chci zachránit co nejvíce z těchto 14 000 dětí v příštích 48 hodinách,“ řekl BBC.



Na otázku, jak OSN dospěla k tomuto číslu, odpověděl: „Máme na místě silné týmy - a samozřejmě mnoho z nich bylo zabito... stále máme na místě spoustu lidí - jsou ve zdravotnických centrech, ve školách... snaží se vyhodnotit potřeby.“



Tom Fletcher dále řekl BBC, že doufá, že dnes do Gazy dobře vjede 100 nákladních aut.



„Bude to těžké,“ řekl šéf humanitární pomoci OSN a vysvětlil, jak budou na cestě čelit překážkám.



„Ale naložíme je dětskou výživou a naši lidé budou tato rizika podstupovat,“ dodal.





Izraelské nálety dnes zatím zabily 44 Palestinců, sdělují záchranáři z Gazy



Agentura civilní obrany Gazy ve své nejnovější zprávě uvedla, že izraelské nálety dnes v Gaze zabily nejméně 44 Palestinců.



„Týmy civilní obrany převezly (do nemocnic) nejméně 44 mrtvých, většinou dětí a žen, a desítky zraněných“ po celé Gaze od 1:00 ráno, řekl agentuře AFP mluvčí agentury Mahmud Bassal.



Bassal uvedl, že osm Palestinců bylo zabito při izraelském náletu na školu ukrývající vysídlené osoby ve městě Gaza a dalších 12 lidí při náletu na dům v Deir el-Balah v centrální části Gazy.





Podle izraelského obranného orgánu Cogat, který má na starosti koordinaci pomoci Gaze, vstoupilo na území více než dvou milionů Palestinců přes přechod Kerem Šalom pět nákladních aut s dětskou výživou a další zoufale potřebnou pomocí.



Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher to označil za „vítaný vývoj“, ale kamiony označil za „kapku v moři toho, co je naléhavě potřeba“.



Odborníci na potravinovou bezpečnost minulý týden varovali před hladomorem v Gaze. Během posledního příměří, které Izrael v březnu rozbil vlnou smrtících náletů, vjíždělo do Gazy každý den asi 600 kamionů s humanitární pomocí.



Fletcher uvedl, že další čtyři kamiony OSN dostaly povolení ke vstupu do Gazy. Tyto kamiony mohou vstoupit v úterý, uvedl Cogat. Fletcher dodal, že vzhledem k chaotické situaci na místě OSN očekává, že by pomoc mohla být vyrabována nebo ukradena, což je rostoucí problém, protože zdroje jsou stále vzácnější.



Benjamin Netanjahu uvedl, že jeho rozhodnutí obnovit „minimální“ pomoc Gaze přišlo poté, co spojenci prohlásili, že nemohou podpořit rozšíření izraelského útoku, pokud z palestinského území přicházejí „obrazy hladu“.



Vedoucí politikové Británie, Francie a Kanady v pondělí odsoudili „závažné činy“ Izraele v Gaze a varovali před společnými kroky, pokud Izrael nezastaví svou vojenskou ofenzivu.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu reagoval zuřivě na britského premiéra Keira Starmera, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a kanadského premiéra Marka Carneyho a uvedl, že jejich společné prohlášení je „obrovskou výhrou“ pro Hamás ve válce.



Starmer, Macron a Carney kritizovali blokování pomoci Izraelem a výroky ministrů Netanjahuovy vlády, kteří pohrozili masovým vysídlením Palestinců.



„Nebudeme nečinně přihlížet, zatímco Netanjahuova vláda pokračuje v těchto hanebných činech,“ uvedli lídři. “Pokud Izrael nezastaví obnovenou vojenskou ofenzivu a nezruší omezení humanitární pomoci, přijmeme další konkrétní opatření.“



Netanjahu reagoval ve svém prohlášení vydaném jeho úřadem zuřivě.



„Tím, že žádají Izrael, aby ukončil obrannou válku o naše přežití, než budou teroristé Hamásu na našich hranicích zničení, a tím, že požadují palestinský stát, nabízejí lídři v Londýně, Ottawě a Paříži obrovskou odměnu za genocidní útok na Izrael ze 7. října a vybízejí k dalším podobným zvěrstvům,“ řekl s odkazem na útoky Hamásu v roce 2023, které válku vyvolaly.

Netanjahu uvedl, že „všichni evropští lídři“ by měli následovat příkladu amerického prezidenta Donalda Trumpa a podpořit Izrael.



„Válka může skončit zítra, pokud budou propuštěni zbývající rukojmí, Hamás složí zbraně, jeho vražední vůdci budou vyhoštěni a Gaza bude demilitarizována. Nelze očekávat, že by jakýkoli národ přijal něco méně, a Izrael to rozhodně neudělá,“ prohlásil Netanjahu.





„Toto je válka civilizace proti barbarství. Izrael se bude i nadále bránit spravedlivými prostředky, dokud nedosáhne úplného vítězství.“





Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher to označil za „vítaný vývoj“, ale popsal nákladní vozy jako „kapku v moři toho, co je naléhavě potřeba“.







Benjamin Netanjahu uvedl, že jeho rozhodnutí obnovit „minimální“ pomoc Gaze přišlo poté, co spojenci prohlásili, že nemohou podpořit rozšíření izraelského útoku, pokud se z palestinského území budou šířit „obrazy hladu“.



Zdroj v angličtině ZDE

