Evangelíci konečně proti chudobě

20. 5. 2025 / Richard F. Vlasák

čas čtení 6 minut

Pod dlouhém a usilovném vyjednávání se největší protestantská církev v zemi postavila na stranu lidí zápasících s existenční nejistotou a vidí ji jako problém pro celou společnost.

Prohlášení synodu Českobratrské církve evangelické (ČCE) mají hodnotu jako komentář společenského dění církve takových osobností jako byli T. G. Masaryk, Milada Horáková nebo Jan Palach. Připomeňme, že Prohlášením Synod svému národu se Synod ČCE ještě 21. února 1969 přihlásil k programu Pražského jara nebo v listopadu 89 přispěl k podpoře studentů na Národní třídě. Text letošního květnového shromáždění je výzvou k diskusi na téma chudoba, sociální vyloučení i role evangelické církve v zápase o důstojnější život v ČR, k níž by ani média neměla mlčet. Pro samotnou ČCE to může být výzvou k návratu k dědictví české reformace.

Podíváme-li se na dostupné sociologická data, je zřejmé, že ČCE je především církví středostavovskou, s nejvyšším počtem maturantů i vysokoškolsky vzdělaných ční vysoko nad průměrem vzdělanosti ČR i nad jinými církvemi. Velká část členů tak není bezprostředně konfrontována s důsledky dlouhodobého chudnutí české společnosti, lidé z nižších společenských vrstev nejsou v církvi skoro zastoupeni.





To se projevilo i v těžkém projednávání prohlášení: někteří neviděli důvod k takovému vyjádření církve, jiným se podařilo dostat do jeho znění pasáž, cituji: o některých oblastech, kde dochází k chudnutí. Leč, jak vyplývá z dat statistického úřadu, i společností PaQ, chudnutí se týká celé společnosti, samozřejmě na území republiky nerovnoměrně, ale jde o skutečně o problém celé země a nikoliv pouze vyloučených lokalit.





Navíc, chudoba v ČR cti bohužel, navzdory známému rčení, tratí: mnozí se o svých problémech stydí mluvit, další si odmítají dojít pro dávky, na něž by jinak měli nárok a pro jiné je stud důvodem, proč se jejich děti nemohou zúčastnit táborů a jiných mimoškolních aktivit.





Sociální frustrace je vodou na mlýn politickému extremismu.





Diskuse nad dokumentem v plénu pak ukázala, že se dostavilo prozření u některých z nich – svědectví duchovních o sociální práci nad rámec duchovenského povolání mnohým otevřela oči. Navíc, jako častý argument zní ve všech různých debatách odkaz na poměrně úspěšnou činnost Diakonie, která skutečně v mnoha oblastech pomáhá nejen proti vyloučení, ale i v péči o lidi na okraji společnosti, s lidmi s postižením.





Jenže my se potýkáme s chudnutím středu society, dopad na okraj je o to tvrdší, zejména pro děti a mladistvé, což se projevuje v psychických obtížích i rozšiřování závislostí nejrůznějšího druhu.





Dokument byl schválen – Bohu díky. Jde však o první krok – zástupci sborů (evangelických farností) se jím mohou cítit vázáni, duchovní dostávají podklad pro svou sociální činnost a spolupráci s občanskými iniciativami, odbory a ve veřejné diskusi. Českobratrská církev evangelická je na začátku, snad se přidají i další veřejně působící organizace.





Níže přikládám znění celého Prohlášení Synodu:





Synod Českobratrské církve evangelické přijal na svém zasedání následující prohlášení.





17. května 2025 - Prohlášení 3. zasedání 36. synodu ČCE PRAHA

Českobratrská církev evangelická se znepokojením sleduje, že v některých regionech České republiky narůstá sociální napětí a existenční nejistota. Vybízí proto své sbory k otevřenosti, solidaritě a konkrétním projevům blízkosti vůči lidem zasaženým chudobou, vyloučením či nespravedlivým hodnocením společnosti.

Církev se setkává s příběhy lidí, kteří nesou tíhu ekonomických proměn, ztráty perspektivy a důstojnosti – a to nejen v tzv. vyloučených lokalitách, ale i mezi seniory, rodinami s dětmi, lidmi s postižením či pracujícími v nejistých podmínkách. Taková realita nás vede ke ztišení, k modlitbě i k činům.

Hledání konkrétních podob účinné pomoci se neobejde bez znalosti místních podmínek a spolupráce s těmi, kdo v daném regionu nesou odpovědnost či mají zkušenost. Doporučujeme sborům, aby si vytvořily přehled kontaktů na instituce veřejné správy (např. Úřad práce, sociální odbory obcí) i na neziskové organizace (např. Diakonie ČCE, Charita, Člověk v tísni, ADRA, Armáda spásy, Potravinové banky ad.) a navázaly s nimi kontakt ještě před vznikem akutní potřeby.



Tam, kde to je možné, nechť se sbory zapojí do existujících místních iniciativ nebo vytvoří vlastní, a to s vědomím své role nikoli jako odborníků, ale jako svědků víry a lidské blízkosti.



Vyzýváme zároveň k veřejnému odmítnutí stigmatizace lidí pobírajících sociální podporu a k jasnému odsudku rasismu, anticiganismu a všech forem lidského ponižování. Tam, kde vzniká napětí mezi různými skupinami obyvatelstva, mohou sbory nabídnout prostor pro bezpečný rozhovor – v podobě tzv. kulatých stolů nebo moderovaných setkání – a být tak nástrojem smíření a porozumění.



Prosíme kazatele a kazatelky, aby ve svém veřejném i sborovém působení připomínali sociální rozměr evangelia – důraz na lidskou vzájemnost, povinnost úcty a právo na důstojný život pro každého.



Evangelium nás nevede k odsudku, ale k nesení břemen jeden druhého – a právě v tom je církev nadějí pro dnešní svět.

3. ZASEDÁNÍ 36. SYNODU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ







