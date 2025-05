Musk vs. Gates, 2. kolo

21. 5. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty



Elon Musk opět udeřil do Billa Gatese, tentokrát na Ekonomickém fóru v Kataru, kde na něj vytáhl kartu Jeffreyho Epsteina a zasyčel: „Tomu chlapovi bych nesvěřil ani hlídání dětí.“ Publikum zareagovalo rozpačitým potleskem, možná v domnění, že jde o stand-up. Předcházela tomu Gatesova obvinění z minulého týdne, kdy Muska označil za „muže, který zabíjí nejchudší děti na světě“ kvůli jeho škrtům ve vládních rozvojových programech pod hlavičkou nově vzniklé agentury Department of Government Efficiency (DOGE).

Elon Musk opět udeřil do Billa Gatese, tentokrát na Ekonomickém fóru v Kataru, kde na něj vytáhl kartu Jeffreyho Epsteina a zasyčel: „Tomu chlapovi bych nesvěřil ani hlídání dětí.“ Publikum zareagovalo rozpačitým potleskem, možná v domnění, že jde o stand-up. Předcházela tomu Gatesova obvinění z minulého týdne, kdy Muska označil za „muže, který zabíjí nejchudší děti na světě“ kvůli jeho škrtům ve vládních rozvojových programech pod hlavičkou nově vzniklé agentury Department of Government Efficiency (DOGE).



Gates, skromný mecenáš s oblibou ve svetrech a očkování, ostře kritizoval Muskovo seškrtání programů jako USAID a PEPFAR, které zachraňují životy v rozvojových zemích. „Obraz nejbohatšího muže světa, který zabíjí nejchudší děti světa, není nic hezkého,“ řekl pro Financial Times, pravděpodobně při nasazování brýlí s výrazem tichého znechucení. Muskova reakce? „No jo, ale ty ses kamarádil s Epsteinem.“



To by možná fungovalo, kdyby i Musk neměl na kontě jednu návštěvu Epsteinova domu. V roce 2011. Už po jeho odsouzení a zařazení do registru sexuálních delikventů. Mishal Husain z BBC se Muska zeptala, jestli náhodou nemá Gates pravdu, že škrtání v humanitární pomoci povede ke smrti milionů lidí, například kvůli přerušení programu PEPFAR, který bojuje proti AIDS. „Dobře, tak které programy nejsou financované? Já to opravím hned teď!“ vyhrkl Musk, jako by chtěl zachraňovat svět pomocí mobilu a plechovky Red Bullu. Když mu Husainová poradila, ať se podívá na web UNAIDS, tvářil se překvapeně, že taková věc jako informační web existuje.



Tato hádka se pomalu mění v nejšílenější souboj od doby, co Zuckerberg předstíral, že ovládá jiu-jitsu. Gates - pečlivý, daty řízený a čím dál víc připomínající zklamaného učitele biologie - zůstává věcný. Musk naopak řídí státní politiku jako startup: neustále mění směr, vyhazuje lidi a občas někoho obviní z ohrožování dětí.



Dokonce i ty útoky ohledně Epsteina jsou zrcadlově symetrické. Jako kdyby oba jeli podle stejného scénáře:



1. Obviň druhého ze špatných známostí.

2. Ignoruj, že jsi dělal totéž.

3. Nabídni, že to celé vyřešíš tweetem.



Zatímco DOGE - agentura, kterou Musk vytvořil poté, co mu někdo svěřil rozpočtovou pravomoc a pravděpodobně příliš mnoho kombuchy - ztrácí důvěru, kritici tvrdí, že její „efektivní reformy“ vedly k hromadění prošlých léků, propouštění pracovníků a přinejmenším jednomu oficiálnímu dokumentu s názvem *"Potřebujeme vůbec ještě programy proti choleře?" (Odpověď zní: ano.)



Ale Musk se nenechává odradit. Stále opakuje mantru o „podvodech a korupci“, jako kdyby ji převzal z konspiračního subredditu. Údajně chce ušetřené prostředky investovat do „lepších výsledků“ - například do robotických koz (čekáme na potvrzení).

0