Zelenskyj říká, že se Rusko snaží získat čas na pokračování války

20. 5. 2025

čas čtení 5 minut

EU přijala nové sankce proti Rusku, říká Kallas



Evropská unie přijala nové sankce proti Rusku kvůli válce na Ukrajině, které se zaměřují na „stínovou flotilu“ ropných tankerů Moskvy, porušování lidských práv a hybridní hrozby, uvedla šéfka zahraniční politiky EU.



Na dalších sankcích vůči Rusku se pracuje. Čím déle Rusko vede válku, tím tvrdší je naše reakce, řekla Kallas.



Spojené království vyhlašuje nové sankce vůči Rusku



Britská vláda oznámila 100 nových sankcí vůči Rusku, které se týkají ruského vojenského, energetického a finančního sektoru a těch, kteří vedou „Putinovu informační válku proti Ukrajině“.



V tiskovém oznámení vláda uvedla, že Spojené království a jeho partneři „rovněž pracují na zpřísnění stropu pro ceny ropy, čímž dále omezí kritické příjmy z ropy pro Putinovu válečnou mašinérii“.





Prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko, že se „snaží získat čas“, aby „pokračovalo ve válce“.



„Je zřejmé, že se Rusko snaží získat čas, aby mohlo pokračovat ve válce a okupaci,“ uvedl Zelenskyj v úterý v příspěvku na sociálních sítích.

Mezitím Zelenskyj podle agentury Reuters uvedl, že Ukrajina nepochybuje o tom, že válka musí skončit u jednacího stolu, ale na stole musí být jasné a realistické návrhy, a vyzval k většímu mezinárodnímu sankčnímu tlaku na Rusko.



Uvedl, že hovořil s finským prezidentem Alexandrem Stubbem a že později v úterý bude hovořit s dalšími spojenci.

Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallas v úterý vyzvala Spojené státy, aby podnikly „rázné kroky“ proti Rusku, pokud Moskva nebude souhlasit s příměřím na Ukrajině.



„Amerika řekla, že pokud Rusko nebude souhlasit s bezpodmínečným příměřím, pak to bude mít následky. Chceme tedy tyto důsledky vidět, a to i ze strany USA,“ řekl Kallas na zasedání ministrů EU v Bruselu.





Putin „nemá zájem o mír“, říká německý ministr obrany



Německý ministr obrany Boris Pistorius obvinil prezidenta Vladimira Putina, že ve skutečnosti nemá zájem na míru na Ukrajině, a uvedl, že ruský vůdce v rozhovorech se Spojenými státy pouze „hraje o čas“.



Evropa musí zvýšit tlak na Rusko uvalením dalších sankcí, zejména na ruský prodej energie, dodal Pistorius.



„V posledních dnech jsme byli opět svědky masivních (ruských) útoků ... Ty hovoří hlasitěji než slova (o mírovém procesu), která jsme slyšeli tak dlouho,“ řekl Pistorius před zasedáním ministrů obrany a zahraničních věcí EU v Bruselu.



Putin zjevně hraje o čas, bohužel musíme říci, že Putinovi o mír ve skutečnosti nejde.



Pistorius o Putinovi řekl: „Stále není připraven na ústupky, pouze mluví o příměří za svých podmínek.“





Při ruských útocích napříč ukrajinskými regiony byl za poslední den zabit nejméně jeden civilista a 13 osob bylo zraněno, informovaly regionální úřady.



Ukrajinská protivzdušná obrana zachytila 93 ze 108 útočných dronů a návnad, které Rusko v noci vypustilo, uvedlo letectvo.



Třicet pět z nich bylo sestřeleno, zatímco 58 jich bylo zneškodněno systémy elektronického boje, uvedl deník The Kyiv Independent.





Rusko ztratilo na Ukrajině od začátku své plnohodnotné invaze 24. února 2022 975 800 vojáků, informoval 20. května Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil.



Toto číslo zahrnuje 1 030 ruských obětí za poslední den.



Rusko podle zprávy rovněž ztratilo 10 834 tanků, 22 567 bojových obrněných vozidel, 49 093 vozidel a palivových nádrží, 28 067 dělostřeleckých systémů, 1 388 raketových systémů s vícenásobným odpalováním, 1 167 systémů protivzdušné obrany, 372 letadel, 336 vrtulníků, 36 621 dronů, 28 lodí a člunů a jednu ponorku.





Čína tvrdí, že podporuje „přímý dialog“ mezi Ruskem a Ukrajinou poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že po rozhovoru s Vladimirem Putinem „okamžitě“ zahájí mírové rozhovory.



„Čína podporuje veškeré úsilí zaměřené na dosažení míru,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Mao Ning.



Čína v úterý uvedla, že podporuje „přímý dialog a jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a zasazuje se o politické řešení krize“.





„Doufáme, že zúčastněné strany budou pokračovat v dialogu a vyjednávání tak, aby bylo dosaženo spravedlivé, trvalé a závazné mírové dohody přijatelné pro všechny strany,“ uvedla Mao.



Zatímco Trump označil rozhovor za „vynikající“, Kreml navzdory tlaku Washingtonu a evropských spojenců odmítl přistoupit na příměří.



V pondělním rozhovoru s novináři v Soči po dvouhodinovém rozhovoru Putin označil hovor za „velmi smysluplný a upřímný“ a uvedl, že je připraven spolupracovat s Ukrajinou na přípravě memoranda pro budoucí mírové rozhovory.



Ruský vůdce však odmítl podpořit USA navržené 30denní bezpodmínečné příměří, s nímž Ukrajina již souhlasila - a které Washington formuloval jako hlavní cíl hovoru. Putin rovněž naznačil, že maximalistické cíle jeho země ve válce s Ukrajinou se nemění.



Trump uvedl, že po rozhovoru s Putinem hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a několika evropskými představiteli.





V pondělním pozdním prohlášení Zelenskyj trval na tom, že Ukrajina je připravena na úplné příměří a přímá jednání s Moskvou, ale řekl: „Pokud Rusové nejsou připraveni zastavit zabíjení, musí být zavedeny přísnější sankce. Tlak na Rusko ho přiměje ke skutečnému míru.“





Zdroj v angličtině ZDE

0