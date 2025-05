Rosstat po kolapsu porodnosti na minimum za 200 let utajil statistiky

21. 5. 2025

Rosstat na pozadí pokračujícího poklesu porodnosti, která v rozporu s výzvami úředníků v roce 2025 zaznamenala minimum v moderní historii země, přestal zveřejňovat podrobné údaje o demografii. Rosstat na pozadí pokračujícího poklesu porodnosti, která v rozporu s výzvami úředníků v roce 2025 zaznamenala minimum v moderní historii země, přestal zveřejňovat podrobné údaje o demografii.

Z měsíční zprávy o "přirozeném pohybu obyvatelstva", kterou Rosstat zveřejnil v pátek, zcela zmizely údaje za poslední vykazovaný měsíc o počtu narozených a úmrtí, měsíční údaje o počtu sňatků a rozvodů a všechny statistiky podle regionů (dříve byly údaje zveřejňovány pro každý subjekt zvlášť), poznamenal demograf Alexej Rakša.

Z pěti tabulek zveřejněných Rosstatem zůstala v nové zprávě pouze jedna. Údaje o počtu narozených, zemřelých, sňatků a rozvodů jsou uvedeny pouze kumulativně od začátku roku.

"Ve skutečnosti od března 2025 nejsou v Rusku téměř žádné veřejné demografické statistiky," stěžuje si Rakša. Připomíná, že v březnu 2022, krátce po začátku války, Rosstat již utajoval statistiky úmrtnosti podle věku a regionu a v roce 2024 - všechny údaje o příčinách úmrtí, což umožňovalo nepřímo posoudit ztráty armády na frontě.

"Neadekvátní reakce" úřadů, píše Rakša, naznačuje, že "stupeň demografické hysterie na ministerstvech dosáhl epických rozměrů".

Úředníci jsou nervózní, protože porodnost v Rusku nadále klesá, a to navzdory omezením potratů, propagandě "tradičních hodnot" a výzvám Vladimira Putina, aby Rusové měli osm dětí.

V lednu až březnu se podle Rosstatu počet narozených snížil o dalších 11,5 tisíce, na 288,8 tisíce. Zároveň každý měsíc míra porodnosti překonala antirekordy od přelomu XVII. a XIX. století, zdůrazňuje Rakša. Počet narozených dětí na konci čtvrtletí byl také rekordně nízký za více než 200 let, poznamenává.

V loňském roce se podle Rosstatu v Rusku narodilo 1,222 milionu dětí, což je nejméně od roku 1999. Oproti roku 2023 se porodnost snížila o 3,4 % a oproti roku 2014 o více než třetinu. Přirozený pokles počtu obyvatel na konci roku zrychlil o 20 % a činil 596,2 tisíc lidí - v průměru téměř 50 tisíc lidí za měsíc, tedy 1,6 tisíce za den.

V roce 2018 Putin v rámci národního projektu "Demografie", který začal krátce po anexi Krymu, požadoval zastavit zánik Ruska do 6 let. Výsledek se ukázal být opakem toho, co bylo požadováno: Přirozený pokles se nezpomalil, ale několikrát zrychlil a kumulativní součet za roky 2018-23 přesáhl porodnost o 3,4 milionu lidí.

V loňském roce Putin opět stanovil cíl zpomalit přirozený úbytek na nulu do roku 2030.

Zdroj v ruštině: ZDE

