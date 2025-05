Maďarskem se přehnaly protesty kvůli zákonu o "zahraničních agentech" okopírovanému z Ruska

21. 5. 2025

V Maďarsku začaly masové protesty proti přijetí zákona o "zahraničních agentech" podobného ruskému zákonu. V neděli 18. května se asi 10 tisíc lidí vydalo na shromáždění do Budapešti. Zaplnili náměstí Lajose Kossutha před parlamentem a skandovali "Už toho máme dost!" Demonstranti mávali maďarskými vlajkami a vlajkami EU a na jednom z plakátů stálo: "Chci žít ve svobodném Maďarsku, ne v diktatuře". V Maďarsku začaly masové protesty proti přijetí zákona o "zahraničních agentech" podobného ruskému zákonu. V neděli 18. května se asi 10 tisíc lidí vydalo na shromáždění do Budapešti. Zaplnili náměstí Lajose Kossutha před parlamentem a skandovali "Už toho máme dost!" Demonstranti mávali maďarskými vlajkami a vlajkami EU a na jednom z plakátů stálo: "Chci žít ve svobodném Maďarsku, ne v diktatuře".

Návrh zákona "O transparentnosti ve veřejném životě", který umožňuje vládě omezovat práci médií a nevládních organizací pod záminkou ochrany suverenity země, předložil parlamentu zástupce strany Fidesz premiéra Viktora Orbána. Iniciativa předpokládá, že vláda bude schopna dát na černou listinu organizace, které dostávají zahraniční finanční prostředky "k ovlivňování veřejného života", zavést nad nimi přísnou kontrolu a požadovat jejich uzavření. Kromě toho budou mít tyto organizace zakázáno přijímat dary ve formě 1 % z daně z příjmu, které mohou maďarští občané směřovat na veřejné projekty, které jsou pro ně důležité. Tento zdroj financování je pro neziskové organizace v zemi nesmírně důležitý.

Politici z Orbánovy strany, stejně jako z Úřadu pro ochranu suverenity – vládního orgánu pověřeného identifikací údajných hrozeb pro maďarskou suverenitu – již dříve přímo poukázali na řadu médií a protikorupčních organizací, které údajně slouží zahraničním zájmům. "Stejně jako v Rusku můžete být obviněni z vystupování proti státu a označeni za zahraničního agenta," řekl AFP jeden z účastníků shromáždění v Budapešti.

Maďarská opozice označila iniciativu za jedno z nejrepresivnějších opatření, která Orbán použil vůči kritikům za posledních 15 let své vlády. Známé organizace pro lidská práva, včetně Amnesty International, ve svém prohlášení popsaly přijetí zákona jako "autoritářský pokus udržet si moc". "Jeho cílem je umlčet všechny kritické hlasy a zničit to, co zbylo z maďarské demokracie," uvádí se v dokumentu, který podepsalo více než 300 organizací.

Orbán na oplátku řekl, že jeho cílem je "chránit Maďarsko". Nazval ty, kteří jsou proti tomuto zákonu, "zrádci", kteří se snaží "kolonizovat" zemi ve prospěch globalistických struktur. Jak poznamenává Bloomberg, Orbán bude schopen zákon prosadit s hlasy své strany, která zaujímá dvě třetiny křesel v parlamentu. Tím se však prohloubí propast mezi Maďarskem a EU, která již vedla ke zmrazení miliard eur finanční pomoci této zemi.

