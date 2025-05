Jak Rakousko v roce 1704 zachránila anglicko-nizozemská vojska

21. 5. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 6 minut

Věděli jste, že na samém začátku 18. století byla habsburská říše na pokraji svého konce? Na jedné straně rebelové v Uhrách, na druhé straně vleklá válka s Francií a jejími spojenci. Francouzsko-bavorská vojska stálá v létě 1704 před branami rakouských zemí a přežití monarchie se odhadovalo na týdny. Kdo ji zachránil? Anglie.

Už tehdy, ba mnohem dříve, hluboko do středověku, situace ve střední Evropě byla dána velmocenskými poměry v Evropě. Všimněte si, že Anglie v koalici s Nizozemím byly protestantské mocnosti. Jejich spojenectví s katolickými Habsburky, kteří ve třicetileté válce byly hlavní katolickou stranou proti protestantům, bylo dáno nepřátelstvím k Francii.

Zatímco kardinál Richelieu protestanty podporoval ve strachu z Habsburků, Ludvík XIV. (ten zase proti Habsburkům podporoval Turky) je vyhnal z Francie a postavil si tak proti sobě protestantské mocnosti. Tzv. Slavnou revolucí, která znamenala uchopení anglického trůnu protestantem Vilémem Oranžským, ztratil Ludvík svého klienta za kanálem La Manche. I tak pokračoval ve válkách o vliv v říši a o španělské dědictví. Tím ohrožoval mimo jiné zájmy právě protestantů ve Spojeném Nizozemí.





Ale vraťme se k propasti, nad kterou stálo Rakousko v létě 1704. Anglicko-nizozemská vojska pod vedením anglického vévody Marlborougha chtivého velkých činů byla obratnou rakouskou diplomacií (Jan Václav z Mitrovic a Evžen Savojský byli ti mistři, kteří stáli za tímto tahem) přivedena do střední Evropy, čímž se podařilo překvapit protivníka a rozdrtit jej v bitvě u Höchstädtu (13. srpna 1704). Tak bylo Rakousko zachráněno.





Později se ale mocenská rovnováha v Evropě změnila dramaticky znovu, když v Anglii převládl názor dosud opozičních toryů, kteří chtěli válku omezit na moře. Vyčerpaní Nizozemci už toho taky měli dost. Anglie a Nizozemí za zády Rakouska uzavřeli s Francií vlastní dohodu. A nový anglický premiér začal za zády spojenců vyjednávat dokonce s Ludvíkem XIV. separátní mír. Chcete-li pochopit dějiny Evropy, zejména té střední, změny hranic, osudy lidí, musíte se zabývat těmito mocenskými posuny.





„Na přelomu let 1703 a 1704 se i střízlivým diplomatickým pozorovatelům zdálo, že zkáza středoevropské habsburské říše je otázkou nejvýše týdnů. Vojska francouzsko-bavorské aliance stála na pomezí Horních Rakous, zatímco uherští rebelové děsili Vídeň od východu. (…) Monarchii mohla zachránit jen rázná a diplomaticky dobře zajištěná vojenská akce. Plány se rodily uprostřed nejhlubší krize, v atmosféře vídeňského „mladého dvora“ (BC: kolem Josefa I., jeho otec Leopold tehdy ještě ovšem vládl, umírá až 1705), který nabyl podoby neoficiálního vládního kabinetu. Naději představovalo silné vojsko námořních mocností (BC: Anglie + Nizozemí), operující v Nizozemí pod vedením Johna Churchilla, prvního vévody z Marlborough. Právě on měl být hlavní postavou smělého projektu, který připravil v Londýně hrabě Vratislav z Mitrovic. Hrabě věděl, že vojevůdce, znechucený tahanicemi s holandskými generály a vleklou poziční válkou v Nizozemí, touží po velkém činu. Protibourbonská koalice se během prvních válečných let nezmohla na jediné výrazné vítězství, čehož využívali opoziční toryové, kteří ovládali Dolní sněmovnu. Volali po ukončení pozemních operací a přesunutí konfliktu (BC: s Francií) výhradně na moře. (…) S pestrým vojskem, tvořeným nejen Brity, ale též Nizozemci, Dány, Hannoveřany a poddanými různých říšských knížat, se anglický vojevůdce vydal na pochod podél Rýnu, Neckaru a Dunaje. (…) K bitvě došlo 13. srpna 1704 (BC: u Höchstädtu). Armáda protibourbonské koalice čítala as třiapadesát tisíc mužů, francouzští maršálové… měli zhruba o čtyři tisíce vojáků více a výraznou převahu co do počtu děl. Po několikahodinovém nerozhodném boji se podařilo Marlboroughovi s Evženovou (BC: Evžen Savojský) podporou soustředit ve středu fronty silnou útočnou sestavu, která prolomila francouzské linie a hlavní protivníkovy síly doslova nahnala do Dunaje.“ Str. 55-56





„Za cenu ohromného vyčerpání a nedozírných lidských i materiálních ztrát si otevřela koalice cestu do nitra Francie, nicméně sám Marlborough přestával věřit, že Ludvíka XIV. lze vojensky zničit. Masakr u Maplaqueta (BC: bitva z roku 1709, která vedla k obrovským ztrátám na straně protifrancouzské koalice) totiž povzbudil ducha Francouzů a prohloubil pocit vyčerpání v zemích Velké aliance, na prvním místě ve Spojených provinciích (BC: Nizozemí). Zástupcům nizozemských Generálních stavů se začínala cena za habsburská nástupnická práva jevit jako neúnosná; jejich životní zájem se soustředil k Jižnímu Nizozemí… Angličtí diplomaté měli pro tento postoj pochopení a ještě na sklonku října 1709 podepsali za zády habsburských spojenců s Holanďany v Haagu proslulou smlouvu o bariéře. Císařští diplomaté se o tajné dohodě rychle dověděli a neskrývali své roztrpčení. Nemohli však popřít, že jejich postavení není příliš pevné, neboť císař byl za dané konstelace tím, kdo mohl nabídnout nejméně, a přitom požadoval nejvíce. Poměr sil na evropské scéně nakonec zásadním způsobem proměnil politický zvrat v Anglii, kde roku 1710 zvolna končila epocha whigistické války a nadcházela éra toryovského míru. Z popudu toryovské opozice začala královna Anna od jara 1710 omezovat vliv whigů a jejich sympatizantů u dvora. Projevy nemilosti zasáhly také Johna Churchilla a celý marlboroughovský rodinný klan. Nový premiér Robert Harley záhy navázal tajné kontakty s francouzskými ministry a začal za zády spojenců, vlastních ministrů i dvora jednat o separátním míru.“ Str. 74.







Pavel Bělina a kolektiv: Velké dějiny zemí Koruny české IX., 1683-1740, Paseka 2011.

0