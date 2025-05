V Evropě se začnou vyrábět rakety pro systémy Patriot a HIMARS

21. 5. 2025

Německý zbrojní koncern Rheinmetall a americká vojensko-průmyslová korporace Lockheed Martin se rozhodly vytvořit společný podnik (joint-venture) pro výrobu raket v Evropě. Zejména plánují vyrábět rakety ATACMS a GMLRS s dosahem 300 km, respektive 150 km, pro salvové raketomety HIMARS a M270 MLRS, střely Hellfire a JAGM pro drony a letadla, stejně jako střely PAC-3 pro systémy protivzdušné obrany Patriot.

Podle generálního ředitele Rheinmetallu Armina Pappergera jeho společnost očekává, že v budoucnu obdrží 60 % ze společného podniku s Lockheed Martin. Za důvod pro vytvoření podniku označil nedostatek výrobních kapacit ve Spojených státech, které by uspokojily poptávku v Evropě. "Někdy musíte čekat deset let, než dostanete rakety z Ameriky, je to příliš dlouho. Proto se oba partneři rozhodli vytvořit evropské 'kompetenční centrum' pro rakety," řekl Papperger. Kapacita podniku bude podle něj 10 tisíc raket a stejný počet motorů pro ně ročně. Výrobní linka bude připravena za 12-13 měsíců, jakmile bude projekt schválen vládou USA, na čemž oba partneři pracují. Předpokládá se plná vertikální integrace a určitý společný vývoj. V takovém případě budou práva duševního vlastnictví patřit evropské straně. Očekává se, že výroba motorů začne v roce 2026 a raket v roce 2027.

Papperger odhadl potenciální zisk na 5 miliard eur. Aktuální poptávka mezi zákazníky je podle něj 600-800 ATACMS, 2 500 GMLR, 5 000 Hellfirů, 5 200 JAGM a 300 PAC-3 ročně. Evropští zákazníci přitom preferují ATACMS s dosahem až 300 km a Německo by rádo obdrželo rakety s doletem 500-600 km.

Lockheed Martin v současné době ukončuje výrobu ATACMS, protože začíná vyrábět novější PrSM. V této souvislosti se diskutuje o možnosti plnění amerických kontraktů v novém závodě, což umožní počáteční obrat ve výši 1-2 miliard eur, uvedl Papperger. Předpovídá, že kapacita nového podniku bude rychle vyčerpána kvůli objednávkám z Ukrajiny, která má velkou potřebu raket pro Patriot.

Přední světové zbrojní koncerny uvažovaly o vytvoření společného podniku během Mnichovské bezpečnostní konference. Za tímto účelem se plánuje uzavřít pětiletou smlouvu s výrobci elektronických součástek s vysokou zálohovou platbou. V současné době se vytvářejí dodavatelské řetězce pro výrobu, dodal Papperger.

Lockheed Martin potvrdil publikaci, že spolupracuje s evropskými spojenci na identifikaci příležitostí pro spolupráci, aby uspokojil globální poptávku po americké munici a přesně naváděných útočných zbraních.

Zdroj v němčině: ZDE

