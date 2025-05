Vědci varují, že zvyšování hladiny moří způsobí katastrofální migraci do vnitrozemí

20. 5. 2025

čas čtení 6 minut

Stoupající hladina oceánů donutí miliony lidí opustit pobřeží, i když globální nárůst teploty zůstane pod 1,5 °C, uvádí analýza





Vědci, kteří se podíleli na nové studii, varovali, že zvýšení hladiny moří bude nezvládnutelné již při globálním oteplení o 1,5 °C a povede ke „katastrofální migraci do vnitrozemí“. Tento scénář může nastat i v případě, že průměrná úroveň oteplení za poslední desetiletí ve výši 1,2 °C bude pokračovat i v budoucnu.



Úbytek ledu z obřích grónských a antarktických ledovců se od 90. let 20. století v důsledku klimatické krize zčtyřnásobil a nyní je hlavním faktorem zvyšování hladiny moří.

Vědci, kteří se podíleli na nové studii, varovali, že zvýšení hladiny moří bude nezvládnutelné již při globálním oteplení o 1,5 °C a povede ke „katastrofální migraci do vnitrozemí“. Tento scénář může nastat i v případě, že průměrná úroveň oteplení za poslední desetiletí ve výši 1,2 °C bude pokračovat i v budoucnu.Úbytek ledu z obřích grónských a antarktických ledovců se od 90. let 20. století v důsledku klimatické krize zčtyřnásobil a nyní je hlavním faktorem zvyšování hladiny moří.





Mezinárodní cíl udržet růst globální teploty pod 1,5C je již téměř nedosažitelný. Nová analýza však zjistila, že i kdyby se v zájmu jeho splnění rychle snížily emise fosilních paliv, hladina moří by do konce století stoupala o 1 cm ročně, tedy rychleji, než by státy mohly vybudovat pobřežní obranu.



Svět je na cestě ke globálnímu oteplení o 2,5-2,9 °C, což by téměř jistě znamenalo překročení bodu zvratu a zhroucení grónského a západoantarktického ledovce. Tání těchto ledových příkrovů by vedlo k „opravdu hrozivému“ zvýšení hladiny moří o 12 metrů.



V současné době žije přibližně 230 milionů lidí 1 metr nad současnou hladinou moře a 1 miliarda lidí žije 10 metrů nad hladinou moře. I pouhých 20 cm zvýšení hladiny moře do roku 2050 by vedlo ke globálním povodňovým škodám ve výši nejméně 1 bilionu dolarů ročně pro 136 největších pobřežních měst na světě a k obrovským dopadům na životy a živobytí lidí.



Vědci však zdůraznili, že každý zlomek stupně globálního oteplení, kterému se díky opatřením v oblasti klimatu zabrání, má stále význam, protože zpomaluje vzestup mořské hladiny a dává více času na přípravu, čímž se snižuje utrpení lidí.



Vzestup mořské hladiny je největším dlouhodobým dopadem klimatické krize a výzkum v posledních letech ukázal, že k němu dochází mnohem rychleji, než se dříve odhadovalo. Hranice 1,5 °C byla považována za způsob, jak se vyhnout nejhorším důsledkům globálního oteplování, ale nový výzkum ukazuje, že v případě zvyšování hladiny moří tomu tak není.



Vědci uvedli, že „bezpečnou hranici“ teploty pro ledovce je těžké odhadnout, ale je pravděpodobné, že bude o 1 C nebo nižší. Vědci uvedli, že vzestup mořské hladiny o nejméně 1-2 metry je nyní nevyhnutelný. Ve Spojeném království by pouhý 1 metr zvýšení mořské hladiny znamenal, že velké části Fens a Humberside by se ocitly pod hladinou moře.



„Bezpečnou hranicí rozumíme takovou hranici, která umožňuje určitou míru adaptace, nikoliv katastrofickou migraci do vnitrozemí a nucenou migraci, a bezpečnou hranicí je zhruba 1 cm ročního vzestupu mořské hladiny,“ uvedl profesor Jonathan Bamber z Bristolské univerzity ve Velké Británii. „Pokud se dostaneme na tuto hranici, pak se stane jakákoli adaptace extrémně náročnou a dojde k masivní migraci na pevninu v měřítku, jakého jsme v moderní civilizaci nikdy nebyli svědky.“ Rozvojové země, jako je Bangladéš, na tom budou mnohem hůře než bohaté země, které mají zkušenosti se zadržováním vln, jako je Nizozemsko, řekl.



Profesor Chris Stokes z Durhamské univerzity, hlavní autor studie, uvedl: „Začínáme vidět, jak se některé z nejhorších scénářů odehrávají téměř před námi. Při současném oteplování o 1,2 °C se zvyšování hladiny moří zrychluje takovým tempem, že pokud bude pokračovat, stane se téměř nezvládnutelným ještě před koncem tohoto století, [což je] během života našich mladých lidí.“



Průměrná globální teplota dosáhla 1,5C poprvé v roce 2024. Mezinárodní cíl se však měří jako průměr za 20 let, takže se zatím nepovažuje za překonaný.



Nová studie, publikovaná v časopise Communications Earth and Environment, zkombinovala údaje ze studií teplých období až před 3 miliony let, pozorování tání ledu a zvyšování hladiny moří v posledních desetiletích a klimatické modely. Došla k závěru, že: „Pokračující úbytek hmoty z ledových příkrovů představuje existenční hrozbu pro světové pobřežní obyvatelstvo.“



Profesorka Andrea Duttonová z Wisconsinské univerzity v Madisonu, která byla součástí studijního týmu, uvedla: „Důkazy získané z minulých teplých období naznačují, že při dosažení průměrné globální teploty 1,5 °C nebo vyšší lze očekávat zvýšení hladiny moří o několik metrů - nebo i více.“



Na konci poslední doby ledové, přibližně před 15 000 lety, stoupala hladina moří desetkrát rychleji než dnes, což bylo způsobeno samoposilujícími zpětnými vazbami, které mohly být vyvolány jen malým zvýšením teploty. Když byla naposledy hladina CO2 v atmosféře stejně vysoká jako dnes, tedy asi před 3 miliony let, byl vzestup mořské hladiny o 10-20 metrů vyšší.



I kdyby se lidstvu podařilo odstraněním CO2 z atmosféry vrátit teplotu planety na úroveň před průmyslovou revolucí, bude trvat stovky až tisíce let, než se ledovce obnoví, uvedli vědci. To znamená, že půda ztracená v důsledku vzestupu mořské hladiny zůstane ztracená po dlouhou dobu, možná až do doby, kdy Země vstoupí do další doby ledové.





Belize přesunulo své hlavní město do vnitrozemí v roce 1970 po ničivém hurikánu, ale jeho největší město je stále na pobřeží a bude zaplaveno při zvýšení hladiny moře o pouhý 1 metr, řekl Carlos Fuller, dlouholetý vyjednavač Belize o klimatu: „Takováto zjištění jen zostřují potřebu udržet se v rámci limitu 1,5 °C stanoveného Pařížskou dohodou, nebo se mu co nejvíce přiblížit, abychom se mohli vrátit k nižším teplotám a ochránit naše pobřežní města.“





Zdroj v angličtině ZDE

0