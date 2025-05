Zkřivené zrcadlo dějin: Gaza je varšavským ghettem našeho století

Paralely mezi Gazou a Varšavským ghettem jsou děsivé. Obě jsou hustě obydlené enklávy, kde je utlačovanému obyvatelstvu odepřen kontakt s okolním světem - zbaveni svobody pohybu, přístupu k dostatečnému množství jídla, vody a lékařské péče, a vystaveni kolektivnímu trestu pod záminkou bezpečnosti. Ve Varšavě nacistický režim uzavřel židy za zdi, pomalu je vyhladověl a brutálně potlačil každý odpor, zatímco svět jen mlčky přihlížel; v Gaze moderní vojenské obléhání, blokády a neúnavné bombardování plní děsivě podobnou funkci. Jména a uniformy se změnily, ale mechanismy odlidštění - izolace národa, redukování lidí na statistiky a ospravedlňování jejich utrpení - zůstávají tragicky známé.



Netanjahu není Hitler. Ale přijal logiku, která kdysi oživovala Hitlera: víru, že celá etnika lze kolektivně trestat, že děti jsou přijatelnými oběťmi, pokud sdílejí krev s nepřítelem, že únava nebo vina mezinárodního společenství přetrvá utrpení utlačovaných.



A jak mezinárodní společenství reaguje? Prohlášeními o „hlubokém znepokojení“. Sliby „konkrétních opatření“, která se rozplynou. Svět kdysi řekl „už nikdy“, jako by dějiny byly divadelní hra, a ne opakující se tendence. Dnes se Netanjahu stále těší otevřeným náručím Washingtonu, vyhýbavosti Bruselu a tichu tolika arabských metropolí. Mezitím Gaza hoří a její děti umírají tiše, bez práva být pojmenovány.



Paradox, který dnes zažíváme, je téměř příliš krutý na to, aby jej šlo pojmenovat: židovský stát, jehož samotné založení bylo ospravedlněno světem, který spolupáchal genocidu, je dnes obviněn z toho, že používá tytéž nástroje brutality - blokádu, hlad, nevybíravé bombardování - proti jinému národu bez státu. A muž, který tento stát vede, si troufá používat jazyk civilizace proti barbarství. Ne ve studu, ale s vyzývavou sebejistotou, přesvědčen, že dějiny patří vítězům.



Jenže dějiny patří i dětem. Těm 14 000 tvářím, které dnes kolísají mezi životem a smrtí, nečekajíce na vojenské vítězství, ale na mléko. A v jejich očích, pokud se do nich odvážíme podívat, je měřítko našeho selhání - morálního, politického i lidského.



Pokud nás holokaust něco naučil, pak ne jen to, abychom si pamatovali jména jeho obětí. Ale abychom dokázali rozpoznat znamení, vzorce a děsivě známá ospravedlnění. Gaza není Osvětim. Ale cesta k oběma místům byla dlážděna tichem a kráčeli po ní ti, kdo si namlouvali, že přežití samo o sobě omlouvá krutost.





Pokud Netanjahu skutečně touží po přežití pro svůj národ, mohl by začít tím, že si připomene cenu, kterou zaplatili za to, že svět jednou zapomněl, co z nich činí lid.

