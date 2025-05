Kreml odmítl stanovit termín pro přípravu memoranda o ukončení války na Ukrajině

21. 5. 2025

čas čtení 2 minuty

Rusko nestanovuje žádné konkrétní termíny pro přípravu memoranda o možné mírové dohodě s Ukrajinou, řekl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. "Neexistují žádné termíny a ani nemohou být. Je jasné, že to všichni chtějí udělat co nejrychleji, ale ďábel se samozřejmě skrývá v detailech," řekl Peskov. Podle něj Moskva a Kyjev vytvoří své vlastní návrhy memoranda a poté budou muset strany "obtížné kontakty, aby vytvořily jednotný text". Zároveň zdůraznil, že pro Rusko je nejdůležitější věcí v jakémkoli dokumentu "odstranění základních příčin tohoto konfliktu". Rusko nestanovuje žádné konkrétní termíny pro přípravu memoranda o možné mírové dohodě s Ukrajinou, řekl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. "Neexistují žádné termíny a ani nemohou být. Je jasné, že to všichni chtějí udělat co nejrychleji, ale ďábel se samozřejmě skrývá v detailech," řekl Peskov. Podle něj Moskva a Kyjev vytvoří své vlastní návrhy memoranda a poté budou muset strany "obtížné kontakty, aby vytvořily jednotný text". Zároveň zdůraznil, že pro Rusko je nejdůležitější věcí v jakémkoli dokumentu "odstranění základních příčin tohoto konfliktu".

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Kyjev je připraven podepsat memorandum s Moskvou, které připraví půdu pro dohodu o ukončení války. Podle něj Kyjev počká na ruskou verzi dokumentu před novým kolem jednání, aby pochopil, jak lze podle názoru Moskvy dosáhnout příměří a jaké mohou být další kroky. Příští setkání zástupců Ukrajiny a Ruska se může konat ve Vatikánu, Istanbulu nebo Švýcarsku za účasti Spojených států, Evropské unie a Spojeného království, dodal Zelenskyj. Peskov zároveň poznamenal, že "konkrétní rozhodnutí o místě, kde budou kontakty mezi Ruskem a Ukrajinou pokračovat, ještě nebyla učiněna".

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl podepsat memorandum o budoucí mírové smlouvě den předtím, 19. května. Učinil tak po telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterému se nepodařilo dosáhnout okamžitého příměří na Ukrajině od ruského prezidenta. Předpokládá se, že v dokumentu budou uvedeny zásady urovnání, časový rámec pro uzavření mírové dohody, jakož i podmínky pro případné ukončení nepřátelských akcí.

První přímé rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou po třech letech války se konaly 16. května v Istanbulu. Po schůzce se Kyjev a Moskva dohodly na výměně zajatců ve formátu "1000 za 1000" v blízké budoucnosti. Ukrajina také požádala o schůzku mezi prezidenty obou zemí a Rusko tuto žádost vzalo na vědomí. Vedoucí ruské delegace, poradce ruského prezidenta Vladimir Medinskij, zároveň podle The Economist požadoval, aby Kyjev vydal celé území čtyř částečně okupovaných regionů – Doněcka, Luhansku, Chersonu a Záporoží. Oznámil také připravenost Moskvy bojovat navždy a připomněl, že na začátku XVIII. století vedlo Rusko válku se Švédskem 21 let. Podle zdrojů agentury Bloomberg blízkých Kremlu Putin věří, že ruské jednotky budou schopny prolomit ukrajinskou obranu a zcela obsadit čtyři specifikované regiony do konce tohoto roku.

Zdroj v ruštině: ZDE

0