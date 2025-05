Izrael stále blokuje pomoc pro Gazu navzdory slibu, že zruší obléhání, varuje OSN

20. 5. 2025

čas čtení 5 minut

Pokračující omezení přicházejí v době, kdy opoziční vůdce říká, že Izrael se stává vyděděncem, který „zabíjí děti jako koníček“.



Dva dny poté, co Benjamin Netanjahu oznámil, že ruší obléhání Gazy, Izrael stále blokuje přísun potravin hladovějícím Palestincům, uvedla OSN, zatímco vůdce středolevé Demokratické strany prohlásil, že se jeho země stává vyvrhelem, který „zabíjí děti jako koníček“.

Dva dny poté, co Benjamin Netanjahu oznámil, že ruší obléhání Gazy, Izrael stále blokuje přísun potravin hladovějícím Palestincům, uvedla OSN, zatímco vůdce středolevé Demokratické strany prohlásil, že se jeho země stává vyvrhelem, který „zabíjí děti jako koníček“.



Do úterního odpoledne dorazilo do Gazy pouze pět kamionů s pomocí a humanitární pracovníci nedostali povolení distribuovat ani tuto symbolickou zásilku, uvedl na tiskovém brífinku v Ženevě Jens Laerke, mluvčí humanitárního úřadu OSN (OCHA).



Izraelské úřady podle něj schválily vjezd „asi 100“ dalších nákladních aut do Gazy, ale zatím je nepustily přes hranice. I tato zásilka by po 11 týdnech téměř úplného obléhání jen málo pomohla snížit všeobecný hlad; je to jen pětina toho, co se do Gazy denně dostávalo před válkou, kdy byli lidé dobře živeni.



Izraelští představitelé odpovědní za distribuci pomoci v Gaze uvedli, že v úterý do Gazy vjelo 93 nákladních aut, ale neodpověděli na otázky, zda potraviny a léky, které vezou, byly povoleny k distribuci.



Hrozící hladomor na tomto území vyvolal mezinárodní pobouření a silný diplomatický tlak na izraelského premiéra, aby umožnil přísun potravin k více než 2 milionům lidí uvězněných v Gaze.



V neděli večer Netanjahu oznámil, že ukončuje obléhání Gazy, protože „hladová krize“ by poškodila postavení země ve světě.



Předseda opozičních demokratů Yair Golan, který před vstupem do politiky působil jako zástupce náčelníka generálního štábu izraelské armády, prohlásil, že po neoprávněně brutální válce již bylo napácháno mnoho škod.



Netanjahuova vláda způsobila, že se země dostala do stejné izolace jako Jihoafrická republika v dobách apartheidu, řekl rozhlasové stanici Reshet Bet. „Rozumná země se nepouští do bojů proti civilistům, nezabíjí děti jako koníček a neklade si za cíl vyhnání obyvatelstva,“ řekl.





Netanjahu napadl Golanovy komentáře jako „opovrženíhodné antisemitské krvavé pomluvy vojáků IDF a státu Izrael“, ale Golan později na tiskové konferenci svůj postoj ještě zdůraznil.





Počet obětí izraelských útoků již přesáhl 53 000, z toho více než polovinu tvoří civilisté. Mezi mrtvými je více než 28 000 žen a dětí, uvedly tento týden ženy OSN.





Zdroj v angličtině ZDE

0

264

Izraelská válka v Gaze podle něj začala jako spravedlivé tažení poté, co Hamás 7. října 2023 při přeshraničních útocích zabil asi 1 200 lidí a 250 unesl, ale stala se z ní zkorumpovaná válka. Levice byla příliš vystrašená, než aby se ozvala, a měla by dění odsoudit hlasitěji, dodal.Po většinu války se opozice vůči Netanjahuovi mezi židovskými Izraelci soustředila spíše na neúspěch při navracení rukojmích nebo na vedení kampaně než na smrt Palestinců v Gaze nebo na tamní hlad a zkázu.Těch několik málo, kteří se zaměřili na utrpení Palestinců, čelilo tvrdé policejní kontrole pod vedením krajně pravicového ministra bezpečnosti Itamara Ben-Gvira.V pondělí policie zatkla protiválečné aktivisty, kteří šli protestovat poblíž hranic s Gazou s obrázky palestinských dětí zabitých při izraelských náletech, a přes noc je zadržela, než je propustila do domácího vězení. Mezi nimi byl i Alon-Lee Green, spoluředitel palestinsko-izraelské kampaně Standing Together.„Zatímco pokojní demonstranti jsou popotahováni před soudy, pravicově extremističtí osadníci mohou zcela beztrestně vstupovat do Gazy, provádět útoky na Palestince na Západním břehu Jordánu a pořádat konference osadníků na hranici s Gazou, což odhaluje nebezpečný dvojí metr při používání síly ze strany státu,“ uvádí se v prohlášení organizace Standing Together.Uvnitř Gazy zintenzivnila izraelská pozemní a letecká kampaň, která přispěla k utrpení způsobenému rozsáhlým hladem.Izraelské údery v úterý zabily nejméně 85 lidí, včetně útoků na rodinný dům a školu používanou jako úkryt v severní Gaze, při nichž zahynulo nejméně 22 lidí, z toho více než polovina žen a dětí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví Gazy.Izrael počátkem týdne vydal příkaz k evakuaci celého centrálního Khan Unisu, druhého největšího města v pásmu, prohlásil jej za „bojovou zónu“ a nařídil jeho vyčerpaným a hladovým obyvatelům, aby se opět vystěhovali.Většina obyvatel pásma se opakovaně stěhovala ve snaze uniknout izraelským leteckým útokům, ačkoli žádná část Gazy nebyla útoků ušetřena.