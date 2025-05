Channel 4 News: Lidé se preventivně navzájem loučí, mají strach z toho, co přijde

16. 5. 2025

čas čtení 6 minut

Moderátor, Channel 4 News, pátek 16. května 2026, 19 hodin: Téměř 100 mrtvých při intenzivním bombardování Gazy, zatímco izraelské jednotky postupují na zemi. Je to začátek slibované izraelské ofenzívy? Dobrý večer. Už jsme to zažili, ale proč znovu? Izrael zřejmě zahájil dobře medializovanou ofenzívu ze vzduchu, moře i země v severní Gaze. Vypadá to jako opakování událostí z konce října 2023, bezprostředně po 7. říjnu. Gaza je však již pole trosek a masový hrob.

Je tedy plánem izraelské vlády jednou provždy rozdrtit Hamás a obsadit celý pásmo Gazy? Dojde tak k propuštění zbývajících rukojmí, nebo to bude znamenat jejich rozsudek smrti?

Stalo se to na konci týdne, kdy se prezident Trump koupal v obdivu saúdských a perských pčrinců podepsal s nimi obrovské smlouvy o prodeji zbraní a obchodu, hovořil přímo s Hamásem, Íránem, Sýrií a Húsíi a Izrael téměř ignoroval. Trump také řekl, že chce z Gazy udělat zónu svobody. Co tím myslel?

Izrael dnes večer obnovil bombardování Housiů v Jemenu, jen několik dní poté, co prezident Trump prohlásil, že USA dosáhly dohody a příměří s nimi. Izrael také pokračoval ve slíbené vojenské eskalaci v pásmu Gazy, kde přes noc zasáhl více než 150 cílů a zabil nejméně 93 lidí. Útoky byly hlášeny v Deir el Ballah a ve městě Khan Unis, ale nejvíce postiženy byly oblasti směrem k severní hranici s Izraelem, kde obyvatelé údajně prchali pěšky z uprchlického tábora Jabalia a města Bet Lahia.

Izrael tvrdí, že toto poslední bombardování je součástí jeho snahy o úplné zničení Hamásu, který 7. října 2023 zaútočil na izraelské obce, zabil asi 1200 lidí a zajal asi 250 rukojmích. Od té doby izraelská vojenská kampaň zpustošila Gazu a podle odhadů si vyžádala více než 53 000 životů. Podle zdravotnických úřadů řízených Hamásem bylo při leteckých útocích zabito více než 250 obyvatel Gazy a varování: reportáž Harryho Fawcetta obsahuje znepokojivé záběry. Téměř 100 mrtvých při intenzivním bombardování Gazy, zatímco izraelské jednotky postupují na zemi. Je to začátek slibované izraelské ofenzívy? Dobrý večer. Už jsme to zažili, ale proč znovu? Izrael zřejmě zahájil dobře medializovanou ofenzívu ze vzduchu, moře i země v severní Gaze. Vypadá to jako opakování událostí z konce října 2023, bezprostředně po 7. říjnu. Gaza je však již pole trosek a masový hrob.

Reportér: I z dálky bylo přes noc jasné, že severní Gaza byla zasažena obzvláště tvrdě. Na sociálních sítích se objevovaly příspěvky hovořící o větších bombách a jejich častějším výskytu, jako by válka začala v samém srdci Gazy, spolu se zvukovými vlnami. A toto bylo dnes Ground Zero. Izrael uvedl, že zasáhl 150 cílů k lokalizaci a likvidaci teroristické infrastruktury, ale oni ručními nástroji odstraňují obrovskou hromadu trosek. Ještě před několika hodinami toto byl rodinný dům. Člen záchranné služby civilní obrany byl zabit spolu se svou ženou a třemi dětmi. Cílem je pohřbít je důstojně. Abu Omar je bratranec tohoto muže. Říká, že jeho vlastní syn je také pohřešován někde pod touto hromadou trosek.







Muž: "Co se děje? Sledujeme zprávy z Kataru a říkají, že to vypadá dobře. Říkají, že dosáhli dohody, že je blízko příměří, ale opak je pravdou. Bombardování se zhoršuje."





Muž: "Muslimskému a arabskému světu říkám, že už toho bylo dost. Jsme masakrováni. Kdyby takhle zabíjeli kuřata, bylo by těžké se na to dívat. Jsme lidé."





Je to bezesporu těžké sledovat. Trvá to už měsíce, ale pokračuje to dál. Před indonéskou nemocnicí je vidět dobře nacvičená efektivita práce s mrtvolami, co je koneckonců každodenní úkol. Pro některé je to však den jako žádný jiný, den, který ztmaví dny následující.





Izrael prohlásil, že konec návštěvy Donalda Trumpa v regionu je pro Hamás konečným termínem, do kterého musí přijmout dočasné příměří, jinak bude čelit rozsáhlé operaci s cílem znovu obsadit celý pásmo. Hamás prohlásil, že chce závazek k trvalému ukončení války. Trump sám hovoří více o pomoci a méně o příměří.









Na cestě domů řekl novinářům v letadle Air Force One, že neví, zda Benjamin Netanjahu dokáže zajistit propuštění izraelských rukojmích z Gazy.





Izraelec: „Doufáme, že Trump opravdu vyvine veškerý tlak na Netanjahua a donutí ho k příměří. Ještě jsme neztratili naději. Dejme tomu ještě 24 hodin. Doufáme, že se válka nezhorší. Mohlo by to znamenat rozsudek smrti pro mého syna v Gaze.“





Možná to ještě není začátek velké operace, ale v posledních 24 hodinách došlo k výraznému zintenzivnění bojů na severu. Izraelská armáda zveřejnila záběry svých vojáků z dnešních bojů.





Fadi říká, že už týden žije o čočkové polévce a vodě a nemůže si dovolit pronajmout si oslí povoz na věci své rodiny.





"Přísahám Bohu, že od začátku války jsem nezažil tak brutální noc jako tuto. V 3:30 ráno jsme pod palbou vyběhli na ulici. Kam máme jít? To je otázka pro arabský svět, který se s Trumpem normalizuje a nechává obyvatele Gazy na holičkách. Dost bylo každodenních jednání. Buď Netanjahu, nebo Hamas vždy řeknou, že nesouhlasí. Už dost jednání, prostě to skončete."





0

251

„Díváme se na Gazu a musíme to vyřešit. Mnoho lidí hladoví, opravdu mnoho lidí. Děje se tam spousta špatných věcí.“Pro ty, kteří dnes zůstali ve svých domovech v Jabalii, je to ukázka rizika, zjevný útok v blízkosti během modliteb, který přiměl členy rodin, aby se navzájem hledali. Není divu, že se tolik lidí rozhodlo sbalit se a znovu vyrazit na jih, ale ještě hladovější a chudší než předtím.Myšlenky se nyní upírají k tomu, co může přinést dnešní noc, na sociálních sítích se objevují preventivní rozloučení se vším, co bylo, protože zde panuje skutečný strach z toho, co ještě přijde.