Volby v Evropě: v Rumunsku vítězí centrista Dan, v Portugalsku vede středopravicová strana, v Polsku Trzaskowského ohrožuje pravice

19. 5. 2025

čas čtení 6 minut

Foto: Rafał Trzaskowski



Po večerním vyhlášení výsledků voleb v Polsku se centristický starosta Varšavy Rafał Trzaskowski snažil mobilizovat své voliče a varoval, že jeho náskok před radikálně pravicovým soupeřem Karolem Nawrockim je „tenký jako břitva“.



První průzkum veřejného mínění, který po dnešním hlasování provedla agentura Opinia24 pro televizní stanice TVN24 a TVN24+, ukázal, že Trzaskowski vede nad Nawrockim o pouhé 2 procentní body, 46 % ku 44 %, pokud jde o volební úmysl před druhým kolem voleb 1. června.



Na otázku odmítlo odpovědět 6 % respondentů a 4 % uvedla, že se ještě nerozhodla.

První průzkum veřejného mínění, který po dnešním hlasování provedla agentura Opinia24 pro televizní stanice TVN24 a TVN24+, ukázal, že Trzaskowski vede nad Nawrockim o pouhé 2 procentní body, 46 % ku 44 %, pokud jde o volební úmysl před druhým kolem voleb 1. června.Na otázku odmítlo odpovědět 6 % respondentů a 4 % uvedla, že se ještě nerozhodla.





Evropské metropole to Nicușoru Danovi v Rumunsku přejí, nyní dostává první oficiální gratulace od několika evropských lídrů, včetně francouzského Emmanuela Macrona, ukrajinského Volodymyra Zelenského, polského Donalda Tuska a Ursuly von der Leyenové z EU.



Macron uvedl, že s Danem telefonicky hovořil, a na adresu Simiona se obul do něj slovy, že „navzdory četným pokusům o manipulaci si Rumuni zvolili demokracii, právní stát a Evropskou unii“.



Zelenskyj označil Danovo vítězství za „historické“ a řekl, že pro Ukrajinu je důležité, „aby Rumunsko bylo spolehlivým partnerem [a] my jsme přesvědčeni, že jím budeme“.



Tusk jednoduše řekl „ať žije svobodné Rumunsko“, zatímco von der Leyenová nasadila stejný tón jako Macron a řekla, že Rumuni „si vybrali příslib otevřeného, prosperujícího Rumunska v silné Evropě“.



Konečně i prezidentka sousedního Moldavska Maia Sanduová je výsledkem zjevně potěšena.



Řekla:



Gratulujeme, drahý @NicusorDanRO, ke zvolení prezidentem Rumunska!



Moldavsko a Rumunsko stojí při sobě, vzájemně se podporují a bok po boku pracují na mírové, demokratické a evropské budoucnosti pro všechny naše občany.





'Těsný souboj o druhé místo' v Portugalsku



Oficiální stránka s výsledky voleb v Portugalsku ukazuje, jak těsný je závod o druhé místo.



Socialisté právě přeskočili Chegu a posunuli se na druhé místo se ziskem 1 118 947 hlasů a 23,2 % hlasů oproti 1 111 856 hlasům a 22,9 % hlasů krajně pravicové strany.



Středopravicová AD má značný náskok 1 597 936 hlasů a 33 % hlasů.



Trzaskowski se před druhým kolem bude snažit mobilizovat levicové a centristické voliče



V Polsku má převahy pravice, neboť podle exit pollu je na třetím místě kandidát radikální pravice Sławomir Mentzen s 15,4 % a na čtvrtém krajně pravicový Grzegorz Braun s 6,2 %.



Levičák Adrian Zandberg je v exit pollu pátý, hned za Braunem, s 5,2 %.







Mentzen a Zandberg - silné antiestablishmentové hlasy otevřeně napadající to, co označují za duopol dvou hlavních stran, které vládnou Polsku od roku 2005 - by klidně mohli skončit s více než 20% podílem hlasů dohromady (21,6 % podle exit pollu).

Není vyloučeno, že oba mohou být v pokušení nikoho nepodpořit, aby se před parlamentními volbami v roce 2027 udrželi v opozici vůči hlavním dvěma stranám.









Zdroj v angličtině ZDE

0

276

Pokud odhlédneme od Zandberga, exit polls dávají další dvě místa kandidátům vládní koalice, centristickému předsedovi Sejmu Szymonu Hołowniovi (4,8 %, což je opravdu brutální propad, když to srovnáme s jeho 13,9 % v posledních prezidentských volbách v roce 2020) a místopředsedkyni Senátu Magdaleně Biejatové z Nové levice (4,1 %).Hołownia již deklaroval svou podporu Trzaskowskému ve druhém kole, Biejatová však (zatím?) nikoli.Než tak učiní, pokud vůbec, bude pravděpodobně tlačit na varšavského primátora, aby se důrazněji angažoval v sociálních otázkách, včetně potratů a práv LGBTQ+, které hrály velkou roli v její kampani.Teoreticky exit poll ukazuje kombinovanou podporu různých levicových kandidátů na 10 %, což je jejich nejlepší výsledek od roku 2015.Možná se to nezdá moc, ale vzhledem k tomu, jak neuvěřitelně těsný je tento závod, by tito voliči mohli hrát ve druhém kole opravdu důležitou roli.Simion slíbil, že paralelní sčítání hlasů aktivisty jeho strany AUR „zajistí identifikaci případných podvodů“, i když přiznal, že zatím žádné nezaznamenal. Není jasné, jaké kroky by mohl podniknout, aby výsledky zpochybnil.Sergiu Misciou, politolog z Univerzity Babes-Bolyai, agentuře Reuters řekl, že v příštích dnech nelze vyloučit nějaké protesty Simionových příznivců, ale dodal, že pokud se výsledky liší o několik procentních bodů, „těžko věřit, že bychom je mohli napadnout“.Zdá se, že středopravicová Demokratická aliance (AD) vedená portugalským prozatímním premiérem Luísem Montenegrem vyhraje třetí předčasné volby v zemi za poslední tři roky, ale opět nedosáhne na většinu, zatímco krajně pravicová strana Chega by mohla získat rekordních 20 % hlasů.Tři průzkumy, které ve 20:00 hodin místního času zveřejnily tři hlavní televizní stanice - SIC, RTP a TVI - přisuzují AD 29 až 35,1 %, přičemž Socialistická strana (PS) a Chega soupeří o druhé místo s 19,4 až 26 %, resp. 19,5 až 25,5 %.Pokud budou průzkumy přesné, naznačují, že AD dosáhne podobného výsledku jako v předchozích parlamentních volbách v březnu 2024, kdy aliance získala 28,8 % hlasů.