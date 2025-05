Při izraelských úderech za posledních 24 hodin zemřelo v Gaze 136 lidí

19. 5. 2025

čas čtení 7 minut





Podle ministerstva bylo do nemocnic v Gaze za posledních 24 hodin přivezeno 136 mrtvol

Podle denní zprávy ministerstva nemocnice přijaly také 364 zraněných.



Celkový počet palestinských obětí války mezi Izraelem a Hamásem nyní činí 53 486, uvedlo ministerstvo.





IDF vyzvala Palestince, aby před „bezprecedentním útokem“ vyklidili Khan Júnis

Lidé v oblasti byli informováni, že je „považována za nebezpečnou bojovou zónu“

Arabský mluvčí IDF Avichay Adraee ve svém příspěvku na Twitteru vyzval obyvatele žijící v jižní části Gazy v Khan Junisu, Bani Suhejle a Abasanu, aby se „okamžitě evakuovali“ před „bezprecedentním útokem“, který je podle něj zaměřen na infrastrukturu Hamásu.



„IDF zahájí bezprecedentní útok s cílem zničit kapacity teroristických organizací v této oblasti,“ napsal v příspěvku na sociální síti.



„Musíte se okamžitě evakuovat na západ do oblasti Mawasi. Od tohoto okamžiku bude gubernie Khan Junis považována za nebezpečnou bojovou zónu. Teroristické organizace vám přinesly katastrofu. V zájmu vaší bezpečnosti se okamžitě evakuujte.“



Nejnovější varování před evakuací přichází poté, co izraelská armáda včera vydala samostatný příkaz k evakuaci pro oblasti v centrální části Gazy, zatímco pokračuje v rozšířené ofenzivě napříč Gazou, kterou doprovází zesílená smrtící bombardovací kampaň.



Arabský mluvčí IDF Avichay Adraee ve svém příspěvku na Twitteru vyzval obyvatele žijící v jižní části Gazy v Khan Junisu, Bani Suhejle a Abasanu, aby se „okamžitě evakuovali“ před „bezprecedentním útokem“, který je podle něj zaměřen na infrastrukturu Hamásu.„IDF zahájí bezprecedentní útok s cílem zničit kapacity teroristických organizací v této oblasti,“ napsal v příspěvku na sociální síti.







Pomoc, která bude do Gazy vpuštěna, bude „minimální“, uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu, aniž by přesně specifikoval, kdy bude obnovena.



Uvedl, že bude sloužit jako most ke spuštění nového systému pomoci v Gaze, v němž bude organizace podporovaná USA distribuovat pomoc v uzlech, které budou zabezpečeny izraelskou armádou.



Podle Izraele má tento plán zabránit Hamásu v přístupu k pomoci, kterou podle Izraele využívá k posílení své vlády v Gaze.



Agentury OSN a humanitární skupiny plán odmítly s tím, že se nedostane k dostatečnému počtu lidí a že by v rozporu s humanitárními zásadami došlo k ozbrojení pomoci. Odmítly se na něm podílet.



Jeden z představitelů OSN uvedl, že v pondělí by měla do Gazy vstoupit zásilka 20 nákladních aut s pomocí, která převážně převáží potraviny. Tento úředník nebyl oprávněn informovat média a hovořil pod podmínkou zachování anonymity.





Švédsko kritizovalo prohlášení Benjamina Netanjahua, že Izrael hodlá převzít kontrolu nad celým územím Gazy.



Podle agentury AFP to uvedla švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergardová:



Pokud to znamená anexi, je to v rozporu s mezinárodním právem. Švédsko je pevně přesvědčeno, že území Gazy nesmí být změněno nebo zmenšeno.



Při našich jednáních jsme opakovaně naléhali na izraelskou vládu, aby umožnila neomezený přístup a distribuci humanitární pomoci v souladu s humanitárními zásadami.



Je třeba uzavřít příměří a ukončit nepřátelské akce a propustit rukojmí - nikoli další prohlášení nebo plány izraelské vlády, které zhoršují situaci civilistů v Gaze.



Švédsko uznalo palestinský stát v roce 2014.





Britský premiér Keir Starmer prohlásil, že situace v Gaze je „neúnosná“.



Během společné tiskové konference s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou Starmer uvedl:



Je to opravdu vážná, nepřijatelná a neúnosná situace. Proto intenzivně pracujeme na koordinaci s ostatními vedoucími představiteli, jak na ni reagovat. V tomto směru budeme i nadále pracovat.



Von der Leyenová se k tomu rovněž vyjádřila a řekla:



Již dva měsíce se do Gazy nedostaly žádné humanitární dodávky. Pomoc se musí okamžitě dostat k potřebným civilistům a blokáda musí být okamžitě zrušena. Humanitární pomoc nesmí být nikdy politizována.



Vyzvala k příměří a propuštění rukojmích, které Hamás v Gaze zadržuje.





Tvrdý izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir prohlásil, že Benjamin Netanjahu „dělá velkou chybu“, když dovoluje, aby se do Gazy, kterou Izrael blokuje, dostala jakákoli humanitární pomoc.



Ben-Gvir řekl: „Premiér se tímto krokem dopouští vážné chyby. Jakákoli humanitární pomoc, která se dostane do pásma ... bude pohánět Hamás a dodávat mu kyslík, zatímco naši rukojmí budou živořit v tunelech.“



Začátkem tohoto roku Ben-Gvir odešel z vlády na protest proti tomu, že Izrael dosáhl dohody o propuštění rukojmích a příměří, ale vrátil se, když Izrael obnovil vojenský útok na území.





Ahmed Sarhan, velitel Výborů lidového odporu, militantní skupiny spřízněné s Hamásem, byl podle zdravotníků zabit při ranním náletu tajných izraelských sil, které vstoupily do jižního města Chán Júnis v přestrojení za vysídlené osoby.



Obyvatelé podle agentury Reuters uvedli, že Sarhan se před svou smrtí s jednotkami bránil a že Izraelci zadrželi jeho ženu a děti, než se pod krytím palby z letadel stáhli v autobuse k východní hranici s Gazou.



„Jak vidíte, vnikli dovnitř, udělali díru ve zdi, vnikli do domu, popravili otce, vzali jedenáctileté dítě a jeho matku a odešli,“ řekl očitý svědek Mohammed Sarhan s odkazem na velitele.



Smrtící americký letecký útok na jemenské středisko pro migranty může představovat porušení mezinárodního práva - Amnesty



Amnesty International vyzvala USA, aby vyšetřily možné porušení mezinárodního práva v souvislosti se smrtícím leteckým úderem na záchytné zařízení pro migranty v Jemenu, při kterém minulý měsíc zahynulo 68 afrických migrantů.



Íránem podporovaní povstalci Húsíové, kteří vládnou severozápadnímu Jemenu, tehdy uvedli, že středisko pro migranty ve městě Saada bylo pod dohledem Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Červeného kříže a jeho napadení představuje „plnohodnotný válečný zločin“.



Agnes Callamardová, generální tajemnice Amnesty, uvedla, že „USA zaútočily na dobře známé detenční zařízení, kde Húsíové zadržují migranty“.



Podle Callamardové „velké ztráty na životech civilistů při tomto útoku vyvolávají vážné obavy, zda USA dodržely své závazky podle mezinárodního humanitárního práva“,



„USA musí provést rychlé, nezávislé a transparentní vyšetřování tohoto leteckého útoku,“ dodala.



USA prováděly pravidelné údery proti Húsiům a tvrdily, že se snaží ukončit hrozbu, kterou tato skupina představuje pro plavidla v Rudém moři a Adenském zálivu.



Počátkem května bylo dosaženo příměří, v němž Húsiové souhlasili, že přestanou útočit na komerční lodní dopravu v Rudém moři, ale prohlásili, že útoky proti Izraeli budou pokračovat.



Šéf WHO uvádí, že v Gaze „hladoví dva miliony lidí“, zatímco potraviny jsou blokovány na hranicích



Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že v pásmu Gazy hladoví dva miliony lidí, zatímco na hranicích jsou blokovány tuny potravin.



„Dva miliony lidí hladoví“, zatímco ‚tuny potravin jsou blokovány na hranicích, jen několik minut cesty,‘ řekl Ghebreyesus při zahájení Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě.



Dodal, že:





S úmyslným zadržováním humanitární pomoci se zvyšuje riziko hladomoru v Gaze.





Zdroj v angličtině ZDE

0