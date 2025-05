Při izraelských útocích v Gaze bylo od pondělního rána zabito více než 20 Palestinců

19. 5. 2025

Palestinská tisková agentura Wafa informovala, že při izraelských náletech na Gazu bylo dnes od rána zabito nejméně 23 Palestinců



Záchranáři uvedli, že při vlně izraelských úderů v noci ze soboty na neděli a v průběhu neděle na čtvrti na severu, ve středu a na jihu území zahynulo až 130 lidí, včetně mnoha žen a dětí.



Neustálé bombardování přišlo poté, co Izrael v pátek pozdě večer oznámil zintenzivnění útoku na Gazu, který se podle jeho tvrzení snaží přimět palestinskou militantní skupinu Hamás k propuštění rukojmích (v Gaze zůstává odhadem 58 rukojmích; předpokládá se, že až 23 z nich je naživu).



Takzvaná operace Gedeonův vůz by mohla vést k zabrání rozsáhlých oblastí Gazy a vysídlení velké části obyvatelstva na jihu, což by se fakticky rovnalo etnickým čistkám.



Izraelská armáda včera uvedla, že v pásmu Gazy operuje pět divizí, jejichž cílem je „úplná kontrola“ v „místech, kde operujeme“. Civilní obyvatelstvo bude přesunuto z konfliktních oblastí, uvedla armáda.



Izrael bombarduje Násirovu nemocnici v jižní části Gazy



Al-Džazíra informuje, že izraelské síly bombardovaly farmaceutickou laboratoř zdravotnického komplexu Násir v jižní části Gazy v Chán Júnisu poté, co zahájily letecké útoky na město, při kterých zahynulo nejméně šest lidí.



K útoku došlo v době, kdy byli do nemocnice přiváženi Palestinci, kteří byli zraněni nebo zabiti při jiných izraelských náletech.



Izraelské síly se v průběhu války mnohokrát zaměřily na Násirovu nemocnici a její okolí.



Nemocnice v Gaze uvádějí, že v uplynulém dni bylo izraelskými útoky zabito více než 100 Palestinců, přičemž mezi cíli byla i indonéská nemocnice v severní Gaze a uprchlický tábor Džabalíja.



Ministerstvo zdravotnictví tohoto území včera obvinilo Izrael ze „zintenzivnění systematické kampaně zaměřené na nemocnice“ poté, co izraelské síly obléhaly indonéskou nemocnici, která byla vyřazena z provozu.



Ta byla hlavním zdravotnickým zařízením na severu země poté, co izraelské nálety loni donutily nemocnice Kamal Adwan a Bejt Hanún přestat poskytovat služby.

Netanjahu vyhrožuje, že Izrael „převezme kontrolu nad celou“ Gazou, ale tvrdí, že je třeba zabránit hladomoru



Izraelský premiér tvrdí, že jeho síly se nevzdají ve snaze převzít kontrolu nad Gazou, ale varuje, že Izrael nesmí dopustit, aby se tamní obyvatelstvo dostalo do bodu hladomoru.



OSN varuje, že „všichni v Gaze mají hlad“, a naléhá na Izrael, aby na území vpustil potravinovou pomoc



Charitativní organizace varují před hrozícím hladomorem v Gaze, který je způsoben izraelskou potravinovou blokádou, kvůli níž se na území nedostaly žádné zásilky humanitární pomoci, včetně potravin a zdravotnického materiálu.



Zpráva podporovaná OSN nedávno odhadla, že každý pátý člověk na tomto území čelí hladomoru.



OSN v pondělí ráno ve svém příspěvku na webu X napsala:



Všichni v Gaze mají hlad. Bez okamžité akce by se téměř čtvrtina obyvatel mohla ocitnout v hladomoru. Potravinová pomoc musí být do Gazy povolena okamžitě, aby se zabránilo katastrofě.





Izrael převezme kontrolu nad celou Gazou, říká Netanjahu



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zveřejnil na Telegramu videozprávu. Zde je část toho, co řekl:



Izraelské síly „převezmou kontrolu nad celým“ pásmem Gazy. „Boje jsou intenzivní a my dosahujeme pokroku. Převezmeme kontrolu nad celým územím pásma,“ řekl. „Nevzdáme se. Abychom však uspěli, musíme jednat způsobem, který nelze zastavit.“



Izrael nesmí dopustit, aby se obyvatelstvo (Gazy) propadlo do hladomoru, a to z „praktických i diplomatických důvodů“.



„Abychom dokončili naše vítězství, porazili Hamás a osvobodili rukojmí, nemůžeme se dostat do bodu hladomoru,“ řekl Netanjahu a dodal, že obrazy hladomoru v Gaze by bránily jeho cílům.





Po včerejším prohlášení Izraele o pomoci nebylo bezprostředně jasné, kolik pomoci bude povoleno, kdy a jakým způsobem



Pracovníci humanitárních organizací se potýkají s kroky Izraele a USA, které chtějí zavést nový kontroverzní systém pomoci, který by omezil její distribuci na několik málo míst a svěřil ji do rukou ozbrojených soukromých dodavatelů - aby se zabránilo krádežím ze strany Hamásu, tvrdí Izrael.



Humanitární pracovníci však tvrdí, že to neuspokojí potřeby Gazy a porušuje to humanitární zásady. OSN popírá, že by docházelo k významnému odklonu pomoci.



Plán byl také humanitárními organizacemi označen za neproveditelný, nebezpečný a potenciálně nezákonný, protože by mohl vést k nucenému masovému přesunu obyvatelstva.





Izrael prohlásil, že po 11 týdnech blokády umožní přísun „základního“ množství potravin do Gazy.





Zdroj v angličtině ZDE

