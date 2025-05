Tento článek vás nepřesvědčí. Zde je důvod

20. 5. 2025

čas čtení 9 minut



Důkazy ukazují, že argumenty málokdy přesvědčí ostatní. Tuto moc mají sociální vztahy a činy, argumentuje Sarah Stein Lubrano



Může se zdát paradoxní psát to v článku vyjadřujícím názor. Ale je třeba to říci: argumenty samy o sobě nemají žádný významný vliv na přesvědčení lidí. A implicitní společenská akceptace toho, že mají, brání jiným, účinnějším formám politického myšlení a jednání.



Jsem výzkumnice, kter8 se zabývá průnikem psychologie a politiky, a moje práce mě stále více vede k přesvědčení, že naše kultura chápe fungování politického přesvědčování špatně. V době Donalda Trumpa, Elona Muska a vzestupu krajní pravice komentátoři neustále diskutují o problémech falešných zpráv, polarizace a dalších tématech. Většinou však hledají na špatných místech a příliš se soustřeďují na slova.

Vezměme si například politické „debaty“. Jsou ústřední součástí většiny volebních kampaní po celém světě a jsou považovány za tak vlivné, že se často řídí přísnými pravidly týkajícími se mediálního pokrytí a vyváženosti. Důkazy však naznačují, že sledování debat nemá na názory vůbec žádný vliv. V roce 2019 vědci analyzovali 56 televizních debat ve 22 volbách v USA, Kanadě, na Novém Zélandu a v Evropě v letech 1952 až 2016. Studie sledovala téměř 100 000 respondentů, aby zjistila, zda debaty pomohly nerozhodnutým nebo rozhodnutým voličům utvořit si názor nebo změnit názor. Nenašla žádné důkazy, že by tomu tak bylo. V roce 2012 provedl reportér další analýzu toho, zda debaty ovlivňují výsledky voleb. Jak uvedl: „Vliv debat na konečné hlasování je pravděpodobně mírný a ve většině případů prakticky nulový.“





Existuje mnoho důvodů, proč debaty (a obecně poskytování informací a argumentace) mají tendenci být neúčinné při změně politických názorů lidí. Jedním z nich je kognitivní disonance, jev, který jsem studovala v rámci svého doktorského výzkumu. Jedná se o často nevědomý psychologický diskomfort, který pociťujeme, když se setkáváme s rozpory v našich vlastních přesvědčeních nebo činech, a který je dobře zdokumentován.





Kognitivní disonanci a její účinky můžeme pozorovat, když lidé rychle „uvažují“ způsobem, který je ve skutečnosti pokusem zmírnit jejich nepohodlí vyvolané novými informacemi o svých silně zakořeněných přesvědčeních. Například předtím, než byl Trump v roce 2024 odsouzen za různé trestné činy, pouze 17 % republikánských voličů zastávalo názor, že zločinci by měli mít možnost stát se prezidentem; bezprostředně po jeho odsouzení se tento počet zvýšil na 58 %.





Aby smířili dvě protichůdná přesvědčení (že prezidenti by určité věci neměli dělat a že Trump by měl být prezidentem), obrovské množství republikánských voličů jednoduše změnilo názor na to první. Republikánští voliči ve skutečnosti změnili názor na víceméně všechny věci, za něž byl Trump odsouzen: méně z nich považovalo za nemorální mít sex s pornohvězdou, platit někomu za mlčenlivost o milostném poměru nebo falšovat obchodní záznamy.





Tento efekt se neomezuje pouze na voliče Donalda Trumpa: výzkumy naznačují, že všichni takto racionalizujeme, abychom se drželi přesvědčení, která nám umožňují fungovat tak, jak jsme zvyklí. Nebo, ironicky, abychom změnili některá ze svých přesvědčení v reakci na nové informace, ale často jen proto, abychom nemuseli obětovat jiné silně zakořeněné přesvědčení.

Množství důkazů ukazuje, že naši přátelé mají moc změnit naše přesvědčení a chování – ne tím, že s námi diskutují, ale jednoduše tím, že jsou nám nablízku nebo nám ukazují nové způsoby života. Studie o teorii sociálních kontaktů ukazují, že když jsou lidé vystaveni podmínkám, které vedou k navázání přátelství a spolupráci, mají méně předsudků vůči identitním skupinám, ke kterým patří jejich noví přátelé.





Tento jev pravděpodobně vysvětluje mnoho pokroků v oblasti práv homosexuálů v posledních několika desetiletích: jak se lidé přiznávali ke své orientaci, jejich přátelé měnili svůj názor na homosexualitu, což vedlo k jedné z nejrychlejších změn veřejného mínění v historii.





Podobně výzkumy ukazují, že lidé se nejčastěji zapojují do klimaticky šetrných aktivit (například instalace tepelného čerpadla), pokud to dělají jejich přátelé – mnohem častěji než v případě, že za to dostanou finanční odměnu nebo jiné pobídky.





Naši přátelé rozšiřují okruh našich zájmů, zapojují nás do dění ve světě a budují důvěru, kterou lidé zřejmě potřebují, aby se otevřeli novým myšlenkám. Jejich nepřímý vliv je větší než argumenty, zejména od cizích lidí. Jinými slovy: pokud jde o přesvědčování, nejde o rozhovor, ale o vztah.

Naše činy a zkušenosti mají také hluboký vliv, i když často protichůdný. Například výzkumy ukazují, že za jinak podobných podmínek se ženy, které se rozhodly nepodstoupit potrat, stávají poněkud méně nakloněnými právu na potrat, zatímco ženy, kterým byl potrat povolen, se stávají poněkud více nakloněnými.





Mohli bychom očekávat, že ženy, kterým byl potrat odepřen, budou více usilovat o jeho dostupnost, ale zdá se, že tomu tak není – pravděpodobně částečně kvůli kognitivní disonanci, kdy lidé mají tendenci přizpůsobovat své přesvědčení svým činům, i když jsou tyto činy vynucené. Vliv činů a zkušeností na systémy přesvědčení je patrný i v případě klimatické krize: ti, kdo zažili intenzivní klimatické jevy, spíše věří v klimatickou změnu a v nutnost ji řešit.

Ve srovnání s těmito vlivy mají argumenty samy o sobě relativně malou sílu. Přesto jsou naše instituce stále utvářeny tak, jako by slova stačila. Jsme infrastrukturálně a kolektivně uvězněni v liberálním přesvědčení, že politika je hlavně o mluvení a sporadickém hlasování.





Kdokoli, kdo chce prosazovat progresivní myšlenky, nepotřebuje argumenty, ale infrastrukturu, která podporuje nové vztahy a zkušenosti. Může to být cokoli, od čekárny pro rodiče před školou, přes odborovou organizaci na pracovišti, až po veřejný park. Tyto formy infrastruktury umožňují lidem navazovat nové vztahy a jednat novými způsoby, budovat přátelství a důvěru a podporovat akce, které nakonec vedou ke změně politických názorů.

To vše naznačuje, že musíme také jinak uvažovat o tom, co to znamená být dobrým politickým myslitelem. Dobře uvažovat o politice neznamená „nezávislé“ myšlení ve smyslu samostatného uvažování. Dobře uvažovat znamená spíše moudře si vybírat přátele, a to jak z hlediska rozmanitosti, tak i ohleduplnosti, abychom se od nich mohli učit a společně s nimi.





Dobře uvažovat o politice také znamená být aktivní ve světě – zkoušet nové způsoby života, sbírat rozmanité zkušenosti. Bohužel, z velké části kvůli nerovnosti příjmů, je to dnes těžší než dříve.





Sociologický výzkum ukazuje, že lidé v zemích jako USA a Velká Británie jsou izolovanější a méně mobilní než kdykoli předtím. Sociální struktura, na kterou se nutně spoléháme, abychom odhalili své předsudky, se rozpadá. To je jeden z důvodů, proč vyhrává krajní pravice: umí v tomto chřadnoucím světě dobře mobilizovat vztahy a činy lidí a zároveň těžit z jejich zhoršujících se materiálních podmínek. Abychom to napravili, musí pokrokoví lidé získat zpět bohatství a moc, aby všichni měli podporu při rozšiřování svých životů.

Sarah Stein Lubrano je autorkou knihy Don't Talk About Politics: How to Change 21st-Century Minds (Nemluvte o politice: Jak změnit myšlení 21. století).





Zdroj v angličtině ZDE

Ale nejsou to jen psychologické jevy, jako je kognitivní disonance, které činí debaty a argumenty relativně neúčinnými. Jak uvádím ve své knize, pravděpodobně nejdůležitějším důvodem, proč slova nemění názory, jsou dva další faktory, které mají mnohem větší vliv: naše sociální vztahy a naše vlastní činy a zkušenosti.Samozřejmě vás tímhle pouhým tvrzením nepřesvědčím. Místo toho vás vyzývám, abyste to objevili smysluplnějším způsobem: navažte kontakt s někým odlišným, třeba s někým, koho se nějaká politická otázka hluboce dotýká. Nebo zkuste nový způsob života, třeba nejdřív něco malého. Uvidíte, jestli to alespoň trochu nezmění vaše politické názory. Nebo možná změní vaše chápání politiky jako takové.