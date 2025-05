Centrista Nicuşor Dan v rumunských volbách porazil krajně pravicového soupeře, naznačují průzkumy exit polls

19. 5. 2025

čas čtení 5 minut

Foto: Nicuşor Dan



Bukurešťský starosta má ve dvojici průzkumů téměř 10 bodů náskok před Georgem Simionem



Centristický starosta Bukurešti Nicuşor Dan je na nejlepší cestě vyhrát klíčové rumunské prezidentské volby. Je sečteno 85 % hlasů, a podle oficiálních údajů má tento proevropský nezávislý kandidát o šest procentních bodů více než jeho krajně pravicový soupeř George Simion.



Údaje rumunského ústředního volebního úřadu ukázaly, že Dan, který druhé kolo hlasování označil za souboj mezi „prozápadním a protizápadním Rumunskem“, získal 53,2 %, zatímco George Simion, který se sám označuje za obdivovatele Trumpa, 46,8 %.



Dvojnásobný starosta hlavního města, který se proslavil bojem proti zkorumpovaným developerům, uvedl, že zvítězili voliči, kteří chtějí „hlubokou změnu, fungující státní instituce, méně korupce, prosperující ekonomiku a společnost dialogu, nikoliv nenávisti“.

Centristický starosta Bukurešti Nicuşor Dan je na nejlepší cestě vyhrát klíčové rumunské prezidentské volby. Je sečteno 85 % hlasů, a podle oficiálních údajů má tento proevropský nezávislý kandidát o šest procentních bodů více než jeho krajně pravicový soupeř George Simion.Údaje rumunského ústředního volebního úřadu ukázaly, že Dan, který druhé kolo hlasování označil za souboj mezi „prozápadním a protizápadním Rumunskem“, získal 53,2 %, zatímco George Simion, který se sám označuje za obdivovatele Trumpa, 46,8 %.Dvojnásobný starosta hlavního města, který se proslavil bojem proti zkorumpovaným developerům, uvedl, že zvítězili voliči, kteří chtějí „hlubokou změnu, fungující státní instituce, méně korupce, prosperující ekonomiku a společnost dialogu, nikoliv nenávisti“.





Simion však průzkumy zpochybnil. Řekl: „Jsme jasnými vítězi těchto voleb. Prohlašujeme, že jsme zvítězili ve jménu rumunského lidu.“ Simion slíbil, že paralelní sčítání hlasů „zajistí identifikaci případných podvodů“.



Analytici označili volby za nejdůležitější v postkomunistické historii země, které mají významný dopad na strategickou orientaci země a její ekonomické vyhlídky i na jednotu Evropské unie.



Simion zvítězil 4. května v prvním kole, což vyvolalo pád rumunské vlády levostředových sociálních demokratů (PSD) a středopravých liberálů (PNL). Nový prezident bude jmenovat příštího premiéra a ovlivní sestavení nové koalice.



Bývalý fotbalový ultras a ultranacionalistický agitátor, který svou krajně pravicovou stranu AUR považuje za „přirozeného spojence“ hnutí US Maga, získal téměř dvojnásobek hlasů svého soupeře, ale průzkumy v posledních dnech ukazovaly, že se rozdíl mezi nimi zmenšuje.



Volební účast, která v prvním kole činila 53 %, dosáhla téměř 65 %, přičemž podle oficiálních údajů hlasovali výrazně více mladí lidé a Rumuni žijící v zahraničí. Analytici uvedli, že vysoká volební účast by měla favorizovat Dana.



Rumunské ministerstvo zahraničí již dříve v neděli uvedlo, že zaznamenalo „virální kampaň falešných zpráv na Telegramu a dalších platformách sociálních médií“, jejímž cílem bylo „ovlivnit volební proces“, a dodalo, že to nese „znaky ruského vměšování“.



Příspěvek ministerstva na sociálních sítích následoval po příspěvku zakladatele aplikace pro zasílání zpráv Telegram Pavla Durova, který podle všeho obvinil francouzskou vládu, že požádala společnost, aby „umlčela konzervativní hlasy v Rumunsku ve volbách“. Francie „kategoricky odmítla“ to, co označila za „zcela nepodložená obvinění“.



Durov narozený v Rusku, který je nyní francouzským občanem, je ve Francii vyšetřován kvůli držení snímku zneužívání dětí, obchodování s drogami a podvodným transakcím v aplikaci.



Dan uvedl, že Durovův příspěvek, zaslaný všem uživatelům Telegramu v Rumunsku v době, kdy byly ještě otevřeny volební místnosti, představuje „neoprávněné zasahování platformy sociálních médií do volebního procesu“ a „jasný pokus o ovlivnění výsledku“ hlasování.



Jedná se o opakované hlasování z loňského listopadu, v němž zvítězil Călin Georgescu, krajně pravicový a Moskvě nakloněný ohnivý muž, který po zrušení hlasování v důsledku obvinění z porušování pravidel financování volební kampaně a ruského vměšování nemohl znovu kandidovat.



Simion slíbil, že pokud se stane prezidentem, jmenuje Georgesca, který je formálně vyšetřován mimo jiné kvůli nesprávnému vykazování výdajů na kampaň, nezákonnému používání digitálních technologií a podpoře fašistických skupin, premiérem.



V neděli řekl, že tento slib dodrží, a dodal: „Toto není moje vítězství, ale vítězství rumunského lidu, který byl tolikrát ponížen, okraden a obelhán. Je to vítězství člověka, který měl být prezidentem: Călin Georgescu.“



Rumunští prezidenti mají poloexekutivní funkci se značnými pravomocemi v oblasti zahraniční politiky, národní bezpečnosti, výdajů na obranu a jmenování soudců a mohou také rozpustit parlament, pokud poslanci odmítnou dvě nominace na premiéra.



Analytici uvedli, že vzhledem k tomu, že PSD ani PNL by si nepřály předčasné volby s nástupem Simionovy AUR - druhé největší strany v parlamentu - je menšinová vláda vedená AUR, podporovaná možná PSD, v případě Simionova vítězství jasnou možností.



Simion je proti další pomoci Ukrajině a ostře kritizuje vedení EU. Přestože trvá na tom, že chce, aby Rumunsko zůstalo v EU a NATO, mohl by se spojit s maďarským Viktorem Orbánem a slovenským Robertem Ficem jako další rušivá síla.





Vyhlídka na Simionovo vítězství vyděsila trhy a investory a způsobila propad rumunského leu. Zahraniční podnikatelské komory v Rumunsku, které má nejvyšší rozpočtový deficit v EU, varovaly před „rychlým zhoršením“ podnikatelského prostředí.





Zdroj v angličtině ZDE

0