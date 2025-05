Odmítáme prezentaci izraelských osad v Poslanecké sněmovně

Tyto skutečnosti jsou dostatečně alarmující, abychom žádali zrušení konference.

Osadnická Arielská univerzita, na kterou nemají Palestinci z okupovaného Západního břehu Jordánu přístup, natož aby tam mohli studovat, reprezentuje režim izraelského apartheidu. Tento systém byl popsán ve zprávách OSN, renomovanými lidskoprávními organizacemi světa (Amnesty International, Human Right Watch), ale i lidskoprávními organizacemi izraelskými (B´Tselem).

Osadnickou Arielskou univerzitu bojkotuje i nezanedbatelná část izraelských akademiků; a to jako něco, co má legitimizovat izraelskou osadnickou politiku a co je tedy válečným zločinem. V tomto smyslu poslala izraelská organizace Academia for Equality dopis úvodním řečníkům pražské konference.

Narůstající počet vědeckých institucí světa bojkotuje osadnickou Arielskou univerzitu i za její rozsáhlý výzkum a vývoj pro izraelský bezpečnostní a armádní sektor, který je v první řadě namířen na udržování represí a apartheidu vůči palestinskému obyvatelstvu.

Připomínáme, že Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v červenci 2024 potvrdil nelegálnost izraelské okupace palestinských území, vyzval Izrael, aby se z okupovaného území stáhl i s osadami, a apeloval na státy OSN, aby žádným způsobem nenapomáhaly k legitimizaci izraelské okupace a k její normalizaci skrze podporu a spolupráci s osadami a jejich institucemi.

Oceňujeme rozhodnutí rektorky Univerzity Karlovy Mileny Králičkové, která svou ohlášenou účast na konferenci v reakci na upozornění akademiků zrušila. Vyzýváme tímto další participanty konference, aby normalizací vztahů s osadnickými institucemi nepodporovali nelegální izraelskou okupaci palestinských území, neporušovali české závazky k mezinárodnímu právu a svou účast na konferenci odřekli.

Více informací o konferenci zde: https://www.politikaspolecnost.cz/aktualne/czech-israeli-university-conference/

Více informací o bojkotu Arielské univerzity zde: noarielties.org

V Praze 19. května 2025

Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě