Západní zpravodajské služby: Pokud válka na Ukrajině skončí, Putin rozmístí stovky tisíc vojáků k hranicím NATO

21. 5. 2025

Po skončení bojů na Ukrajině může Rusko rychle přemístit své ozbrojené síly k hranicím zemí NATO. Informuje o tom Bild s odvoláním na zdroje obeznámené s údaji západních zpravodajských služeb. Po skončení bojů na Ukrajině může Rusko rychle přemístit své ozbrojené síly k hranicím zemí NATO. Informuje o tom Bild s odvoláním na zdroje obeznámené s údaji západních zpravodajských služeb.

Jak upřesnil estonský ministr obrany Hanno Pevkur, počet ruských vojáků by mohl být až 800 tisíc lidí. Speciální služby na Západě věří, že v případě stabilního příměří může Moskva rychle přesunout jednotky z ukrajinské fronty k hranicím Finska, Norska, pobaltských zemí a také do Běloruska - blízko východní hranice Polska. Takové plány již existují, Rusko v posledních měsících aktivně připravuje příslušnou vojenskou infrastrukturu a jediným odstrašujícím prostředkem zůstává pokračující válka na Ukrajině, píše deník.

Jeden z partnerů Bildu poznamenal, že Rusko by mohlo využít rozsáhlé cvičení Zapad-2025 jako zástěrku pro rozmístění vojsk v Bělorusku – analogicky se situací v roce 2021, kdy pod rouškou vojenských manévrů skončily ruské jednotky u hranic Ukrajiny. Tentokrát se cílem mohou stát Litva nebo Polsko, uvedl zdroj. "Samozřejmě, že všichni chceme mír pro Ukrajinu. Je však třeba upřímně přiznat: Pokud bude válka pokračovat, cvičení Zapad-2025 zůstane jen manévry, protože hlavní síly budou zapojeny do jiného regionu. Pokud však konflikt skončí za ruských podmínek, mohou se tyto manévry stát prologem k nové válce proti nám," zdůraznil.

Obavy sdílí i západní představitel, který také hovořil s Bildem. Rusko podle něj interpretuje jakoukoli slabost jako signál k novým agresivním akcím. "Po invazi do Gruzie následovala anexe Krymu, poté Donbasu a totální útok na Ukrajinu. Pokud dáte Putinovi jasně najevo, že si může beztrestně ponechat okupovaná území, začne hledat další, ještě ambicióznější cíl," vysvětlil.

Estonský ministr obrany Hanno Pevkur v rozhovoru pro Bild uvedl, že podle jeho údajů, pokud válka skončí, nebude demobilizováno asi 800 tisíc ruských vojáků. "Nevrátí se domů. Obdrží nové zadání. Pokud boje skončí, hrozba pro nás se zvýší," varoval.

Dříve The New York Times napsaly, že Rusko již posiluje svou vojenskou přítomnost poblíž hranic s Finskem. Podle publikace se v pohraničních oblastech staví stany, hangáry pro stíhačky a sklady. Zástupci NATO potvrdili, že aktivita Moskvy může naznačovat přípravy na rozsáhlé přesuny jednotek, pokud válka na Ukrajině skončí. Finské úřady zase uvedly, že země má asi pět let, než ruská vojenská přítomnost na hranici dosáhne úrovně, která představuje skutečnou hrozbu.

