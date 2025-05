Channel 4 News: Izrael blokuje přistup lékařů a zdravotníků do Gazy

"Je to nejhorší situace, jaká kdy byla. Ztrácíme děti na všech stranách kvůli úmrtím, kterým se dalo zabránit. Před dvěma dny jsem ztratila čtyřleté dítě, které zemřelo na závažnou sepsi, která by se ve Velké Británii nestala. Tam bych měla k dispozici zařízení pro základní vyšetření, ale tady nic takového nemám."

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 19. května 2025, 19 hodin: Do Gazy dorazily první sanitky poté, co Izrael částečně zrušil jedenáctitýdenní blokádu dodávek potravin, ale Izrael se setkal s ostrou kritikou řady zemí, včetně Velké Británie, Francie a Kanady. Všechny tvrdí, že dodávky nebudou doručeny dostatečně rychle a bezpečně. Reportáž připravila naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsumová.







Reportérka: Operace Gideonovy vozy v hledáčku izraelských pušek z tanků. Vojáci vidí krajinu plnou trosek, kterou vytvořil Izrael, v níž jsou ti, které považuje za teroristy, kteří musí být zlikvidováni. Operace Gideonovy vozy v táboře stanů o kterém Izraelci řekli tisícům lidí, že bude bezpečný. Ale v Gaze není bezpečno nikde, zvláště teď, když začala nová pozemní ofenzíva.







Reportérka: Operace Gideonovy vozy v hledáčku izraelských pušek z tanků. Vojáci vidí krajinu plnou trosek, kterou vytvořil Izrael, v níž jsou ti, kter=považuje za teroristy, kteří musí být zlikvidováni. Operace Gideonovy vozy v táboře stanů o kterém Izraelci řekli tisícům lidí, že bude bezpečný. Ale v Gaze není bezpečno nikde, zvláště teď, když začala nová pozemní ofenzíva.





Izraelská vláda dnes vyzvala obyvatele Khan Yunis, aby znovu evakuovali město. Tak známý, strašný pohled. Nákladní vozy a vozíky, rodiny s málem majetku a ještě menším množstvím naděje. Ale ne všechno je vždy tak, jak se dnes zdá. Očití svědci uvedli, že izraelské speciální jednotky se převlékly za vysídlenou palestinskou rodinu, aby provedly atentát. K přepravě výbušnin a dalšího vybavení použily typické gazanské tašky, které pak na místě zanechaly.





„Ráno jeden z mužů ze sousedství přišel a zeptal se jich, co tam dělají. Vstoupili do domu, zabili muže a odvedli ženu a dívku.“





Cílem byl Ahmed Sarhan, velitel milice spojeéá s Hamásem.





Izrael tvrdí, že cílem nové ofenzívy je donutit Hamás, aby vydal zbývajících 58 rukojmí, z nichž je podle odhadů naživu pouze dvacet, a převzít úplnou kontrolu nad Gazou. Izraelský premiér se dnes ráno zúčastnil dalšího jednání soudu v Tel Avivu, kde čelí obvinění z korupce.





Reportérka: Tedy ne proto, že je proti mezinárodnímu právu nechat civilisty hladovět, ne proto, že je to nelidské, ale proto, že Izrael potřebuje podporu USA a Trumpova administrativa údajně prohlásila, že nechat obyvatele Gazy a děti umřít hlady je nepřijatelné. První vozy s humanitární pomocí byly na cestě. Izrael plánuje zabránit OSN a dalším mezinárodním humanitárním organizacím v distribuci pomoci. Místo toho vytváří novou americko-izraelskou organizaci, která zajistí, že potraviny a léky nebudou jen prostředkem k záchraně životů, ale také nástrojem kontroly.





* * *





Moderátor: Před chvílí se ke mně připojila doktorka Victoria Rose, britská plastická chiruržka, která v současné době pracuje v Násirově nemocnici v Gaze. Nejprve mi řekla, že dnešní dodávka potravinové pomoci devíti nákladních vozů zdaleka nestačí.





Dr. Victoria Rose: Lidé zde opravdu potřebují jídlo. Nikdy jsem je neviděla v tak špatném stavu. Děti jsou vyhladovělé, všechny jsou menší, než by měly být v jejich věku. Mají podváhu. Vykazují příznaky podvýživy. Zuby mají v hrozném stavu, což je prvním příznakem nedostatku živin a vitamínů, a jejich strašlivé rány se vůbec nehojí. K tomu se přidávají problémy s náchylností k infekcím, které jsou zde velmi časté, protože máme velmi málo antibiotik.





Moderátor: Možná to bude znít jako naivní otázka, ale mohla byste to trochu vysvětlit? Jaký vliv má nedostatečná výživa a podvýživa na schopnost pacienta, zejména mladého pacienta, uzdravit se a odolat infekcím?





Dr. Victoria Rose: Bez vyvážené stravy se nejenže nehojí rány, ale také nejsou žádné rezervy pro růst. To jsme si všimli hned po příjezdu loni, že děti jsoutu mnohem menší než jejich vrstevníci na Západě, co se týče výšky i váhy. Je to opravdu velmi zřejmé, děti, kterým byste tipovali sedm let, jsou ve skutečnosti dvanácti, jedenáctileté. Nikdy v životě jsem nic takového neviděla. Momentálně procházíme velmi těžkou situací. Nejenže jsme 75 nebo 76 dní neměli jídlo, ale neměli jsme ani lékařskou péči a tady v Khan Unis jsme jedna ze dvou nemocnic, jsme největší z nich a brzy nás čeká evakuace.









Dr. Victoria Rose: To ještě nevíme. Jsme přímo na hranici aktivní bojové zóny. Izrael rozeslal letáky a aktualizuje své webové stránky, aby ukázal, kde se aktivní bojová zóna nachází. V tuto chvíli se domníváme, že jsme asi 1,5 kilometru od červené zóny. Pokud se tato vzdálenost zkrátí, dostaneme rozkaz k evakuaci.





Moderátor: Víme, že Izrael již delší dobu blokuje dodávky potravinové pomoci, ale podle vašich zkušeností nyní aktivně brání zdravotnickému personálu, jako jste vy a vaši kolegové, v příjezdu do Gazy a návratu zpět.





Dr. Victoria Rose: Od příměří se snížil počet zdravotnického personálu, který má povolen vstup. Když bylo oznámeno první příměří, WHO a OSN oznámily, že zdvojnásobí počet humanitárních pracovníků, kteří budou moci vstoupit. Jsou to dva konvoje týdně, jeden v úterý a jeden ve čtvrtek. Od té doby Izrael odepřel vstup 50 % všech humanitárních pracovníků.





Moderátor: Oni tvrdí, že útočí na nemocnice, protože jsou nějakým způsobem využívány Hamásem. Viděl jste někdy nějaké důkazy, které by to potvrzovaly?





Dr. Victoria Rose: V nemocnicích nejsou žádné známky organizovaného odporu, takže pokud nejsou tajní a my nemáme tušení, kdo jsou, neviděli jsme je.





Moderátor: Jako traumatolog a rekonstrukční chirurg, co dnes večer nejvíce potřebujete?





Dr. Victoria Rose: Potřebuji pomoc. Potřebuji lékařskou pomoc a potřebujeme do Gazy jídlo. Je to nejhorší situace, jaká kdy byla. Ztrácíme děti na všech stranách kvůli úmrtím, kterým se dalo zabránit. Před dvěma dny jsem ztratila čtyřleté dítě, které zemřelo na závažnou sepsi, která by se ve Velké Británii nestala. Tam bych měla k dispozici zařízení pro základní vyšetření, ale tady nic takového nemám. Naše krevní banka je zcela zničená. To vše jsou věci, které by se daly léčit. Potřebujeme pomoc. Je to humanitární problém a my těmto lidem musíme pomoci. Potřebují jídlo a lékařskou péči.

