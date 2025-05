Channel 4 News: Izraelské vraždění civilistů v Gaze je stále hrůznější. Upálili uprchlíky ve stanech v oblasti, kterou označili za bezpečnou

18. 5. 2025

"Nemůžeme vysílat záběry mrtvých dětí ani vážně zraněných a křičících dětí." "Žádní pacienti s popáleninami se do nemocnice nedostali, protože zřejmě všichni zahynuli na místě."







Moderátorka, Channel 4 News, neděle 18. května 2025: Bomby dopadly na stany v Al Mawasi, zatímco izraelská ofenzíva v Gaze pokračuje a zabila nejméně 130 lidí.

Dobrý večer. Hrůzná scéna hořících stanů v Al Mawasi, oblasti, která byla označena za bezpečnou zónu, odhaluje devastaci, kterou prožívají lidé v Gaze. Údery zasáhly také sever pásma, zatímco izraelská pozemní ofenzíva pokračovala s cílem zničit Hamás. I když se místní nemocnice potýkají s neustále rostoucí poptávkou, počet těch, které jsou stále schopné fungovat, klesá. Dnes večer uslyšíme lékaře, který ošetřuje některé z těch, kteří přežili útoky v Al Mawasi.

V pásmu Gazy byla další noc bombardování. Izrael tvrdí, že jeho nová ofenzíva má zvýšit tlak na Hamás, aby souhlasil s příměřím. Nepřímé rozhovory o příměří možná probíhají, ale v Gaze zahynulo během posledního týdne izraelských vojenských útoků nejméně 460 Palestinců. Podle místních nemocnic a zdravotníků zahynulo včera v noci a dnes ráno při leteckých útocích od severu k jihu 130 lidí. Nejméně 40 lidí zemřelo v jižní oblasti Al Mawasi, kde bomby zasáhly stanové tábory. Na severu zdravotníci uvedli, že izraelská armáda obklíčila poslední fungující veřejnou nemocnici, indonéskou nemocnici, a donutila ji uzavřít. A pak v uprchlickém táboře Jabalia při útoku na dům zahynulo 10 lidí, včetně sedmi dětí. Při dalším útoku poblíž zahynulo 9 členů jedné rodiny. Naše reportáž Harryho Fawcetta obsahuje od začátku otřesné záběry. Bomby dopadly na stany v Al Mawasi, zatímco izraelská ofenzíva v Gaze pokračuje a zabila nejméně 130 lidí.V pásmu Gazy byla další noc bombardování. Izrael tvrdí, že jeho nová ofenzíva má zvýšit tlak na Hamás, aby souhlasil s příměřím. Nepřímé rozhovory o příměří možná probíhají, ale v Gaze zahynulo během posledního týdne izraelských vojenských útoků nejméněPodle místních nemocnic a zdravotníků zahynulo včera v noci a dnes ráno při leteckých útocích od severu k jihu 130 lidí. Nejméně 40 lidí zemřelo v jižní oblasti Al Mawasi, kde bomby zasáhly stanové tábory. Na severu zdravotníci uvedli, že izraelská armáda obklíčila poslední fungující veřejnou nemocnici, indonéskou nemocnici, a donutila ji uzavřít. A pak v uprchlickém táboře Jabalia při útoku na dům zahynulo 10 lidí,. Při dalším útoku poblíž zahynulo 9 členů jedné rodiny.



Reportér: Dokáže si někdo představit, jaké to je probudit se v Gaze? Není třeba. Noční můra se stala nepochopitelně skutečností díky bombám svrženým na stany v al-Mawasi. „Pojďte si odnést zraněné, umírají,“ křičí. Snímky, které nemůžeme vysílat, ukazují mrtvé nebo těžce zraněné děti kířící bolestí.



Během celé války Izrael opakovaně označoval al-Mawasi, nebo alespoň jeho velkou část, za bezpečnou. Zároveň na ni opakovaně útočil s tím, že se zaměřuje na militanty skrývající se mezi civilisty. Dnes ráno přišla poslední šance na intimní rozloučení.





Matka: „Proboha, divali jsme se na internet a já se ho zeptala, kam chceš jít, synu, a on řekl, že domů, aby se najedl a vyspal. Můj miláček, je mrtvý. Ahmed, světlo mých očí, moje opora. Říkala jsem si, že mi to Bůh vynahradí, až můj syn vyroste. Až můj syn vyroste.“





Na druhém konci pásma v severní Jabalii došlo přes noc k dalším útokům. Izraelská armáda dnes potvrdila, že v severní a jižní části pásma pokračuje rozšířená pozemní ofenzíva s názvem Gideonovy vozy. Podle jejích údajů zasáhla za poslední týden to, co označuje za 670 teroristických cílů Hamásu. Úterní útok na nemocnici byl namířen proti veliteli Hamásu v Gaze Mohammedu Sinwarovi. Izraelský ministr obrany dnes prohlásil, že Sinwar byl podle jeho informací zabit v tunelu pod komplexem. To vše zvyšuje tlak na Hamás, protože Izrael současně hrozí další okupací pásma a pokračuje v jednáních v Kataru, kde dnes prohlásil, že je otevřený příměří nebo ukončení války. Podmínky Izraele však zůstávají nezměněné a Hamás je dlouhodobě odmítá: Gaza musí být demilitarizována a bojovníci Hamásu vyhnáni do exilu. Severní část Gazy se nadále vyprazdňuje všemi prostředky, které lidé mají k dispozici nebo dokážou improvizovat. Abu Mohammed ještě nemůže odejít. Sbírá dřevo na prodej, aby si mohl pronajmout oslí povoz.





„Když Izraelci chtějí příměří, Hamás ho odmítá. A když Hamás chce příměří, Izraelci ho odmítají. Obě strany se shodují na vyhlazení palestinského lidu.“





Mrtví z Džabalíje jsou také odváženi na jih do města Gaza. Blíže ležící indonéská nemocnice je nyní obklíčena a nefunguje.





Všechny tyto individuální okamžiky smutku provází otázka, kolik takových okamžiků ještě bude, než to všechno skončí?





Moderátorka: To byl reportér Harry Fawcett, reportér. Včera jsem mluvila s dr. Iainem Lennonem, konzultantem v oblasti urgentní medicíny z angliockého města Derby. V současné době pracuje jako dobrovolník v Gaze s charitativní organizací UK Med a nachází se v nemocnici Al Mawasi v jižní Gaze. V té době včera se připravovali na příliv lidí ze severu, ale přes noc došlo v blízkosti k devastujícímu leteckému útoku. Dnes jsme spolu mluvili znovu a zeptala jsem se ho, co se stalo.





Dr. Iain Lennon: Včera kolem půlnoci dopadl kus munice do jednoho ze stanových táborů asi půl kilometru od nás, a v důsledku toho jsme my i řada dalších nemocničních organizací v regionu čelili hromadné katastrofě, při které jsme přijali velmi vysoký počet těžce zraněných pacientů. Moji kolegové mi říkají, že to byla nejhorší událost, kterou zažili od otevření polní nemocnice.









Dr. Iain Lennon: Ošetřili jsme 27 pacientů, dalších 16 bylo mrtvých při příjezdu do nemocnice. Viděli jsme vážná zranění, amputace, poranění břicha a střepinová zranění, širokou škálu opravdu velmi vážných zranění. Několik těžce zraněných bylo převezeno do Násirovy nemocnice. To však znamená, že náš personál na operačních sálech pracuje od rána bez přestávky, aby se pokusil ošetřit všechny zraněné, odstranit střepiny a ošetřit zlomeniny a podobně.









Dr. Iain Lennon: Nezaznamernali jsme žádný významný počet popálených. Bohužel se domníváme, že tito lidé se z tábora, kde se nacházeli, nedostali ven.









Dr. Iain Lennon: Víme, že jedna z nemocnic na severu, indonéská nemocnice, je v podstatě obklíčena, i když jsme slyšeli, že se chystají pokusy o evakuaci pacientů, ale kromě toho jsme o ostatních severních nemocnicích moc neslyšeli. Domníváme se, že všechny jsou prakticky nefunkční.



Moderátorka: Pane doktore Lennone, co ještě dnes očekáváte?





Dr. Iain Lennon: Odlehčujeme Násirovu nemocnici, která je naším hlavním referenčním pracovištěm, a posíláme tam některé z nejvážněji zraněných pacientů. Včera nám na oplátku poslali některé ze svých stabilizovaných pacientů, kteří potřebují delší pobyt. Dnes jsme jich již přijali šest nebo sedm na naše oddělení. Naše oddělení je v současné době téměř plné, ale jak jsem již řekl, tvrdě pracujeme na operacích a identifikaci pacientů, které můžeme co nejdříve propustit.





Moderátorka: Jak obtížné je pracovat v těchto podmínkách, kdy se situace tak rychle mění, a jaké to je pro váš personál?





Dr. Iain Lennon: Musíme pozastavit některé činnosti, abychom ochránili samotný personál, například autobusovou dopravu do nemocnice, což samozřejmě znamená, že riskujeme, že nebudeme mít k dispozici dostatek národního personálu, který by nám pomohl, až budeme muset nemocnici znovu otevřít.





Když mluvíte o velkém počtu obětí, o kolika lidech se jedná a jaká jsou jejich zranění? Máme zde zprávy o lidech, kteří uhořeli ve svých stanech. Viděl jste něco podobného? Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že tři nemocnice na severu Gazy byly uzavřeny. Můžete nám přiblížit, co se asi děje a které nemocnice jsou v současné době otevřené? Zajímalo by mě, jak se s tím, co vidí a čím procházejí, vyrovnávají místní zaměstnanci.