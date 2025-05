Slabost, fráze, ignorování reality na straně demokratů jsou vodou na mlýn Putinovi

18. 5. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Otázkách V. Moravce jsem mohl ze svého pohledu člověka, který se cítí ohrožen Putinem a jeho českými poskoky, nadít toho, že budu chráněn zejména proti paní europoslankyni Konečné (komunistka za Stačilo!) duem eminentních političek Němcová (senátorka za ODS) & Kovářová (poslankyně za STAN). Bohužel to byla pro mě byla ale strašná podívaná.

Ve studiu byla i předsedkyně tzv. socdem Maláčová, která fakticky stála na straně Konečné, i když na začátku prohlásila, že dohoda o koalici s komunisty skončila zejména na tom, že socdem nemůže souhlasit s referendy o vystoupení z NATO a EU. Bohužel Maláčová a Konečná si pak ale spíše už jen užívaly situaci, ve které se ocitly zastánkyně koalice svou vlastní vinou.





Velmi nepříjemně mě překvapila paní Kovářová, která několikrát vybuchla jako nějaká pavlačová nána. Dokonce smetla zmínku o práci Sabiny Slonkové v souvislosti s kauzou dozimetr tím, že jde o něco jako Čtyřlístek. Já bych přitom jako budoucí volič STANU velmi ocenil klidnou, věcnou, přesvědčivou odpověď. Bohužel platí fakt, že pokud jsou demokraté slabí a neschopní, velmi to prospívá Putinově páté koloně.





Výmluvné bylo, když si Němcová a Konečná navzájem vyčítaly podporu miliardáře, tj. Babiše. Němcová navíc k tomu šíleně moralizovala na téma vnitřní politiky i Ukrajiny. Konečná z toho měla, bohužel právem, legraci. Proti strašení návratem k padesátým letům vytáhla data ministerstva vnitra o tom, že většina voličů se bojí, že volby budou zfalšované touto vládou (nikdo to nerozporoval, moderátor se spíše snažil najít odpověď, proč tomu tak je). To je opravdu mnohem zásadnější téma než moralizování o tom, že nesmíme vrátit do padesátých let. Pokud se tam totiž vrátíme, pak právě kvůli tomu, že se něco děje se společností.





Němcová taky moralizovala nad tím, že dokud Trump nepochopí všechny ďábelské vlastnosti Putina, nebude mír. Ukrajina se prý nevzdá žádného území, pokud tento svět za něco stojí. Tak nevím. Maláčová i Konečná si užívaly otázku: jak toho chcete dosáhnout? Ta prázdnota a bezmoc demokracie z vystoupení paní Němcové vyloženě prosvítala. Pro demokrata opravdu strašný pohled.





Konečná si chválila jednání v Turecku, prý jde o začátek, prý si konečně sedly ty dvě země přímo za jednací stůl. To je samozřejmě proruský propagandistický nesmysl. Na druhou stranu když se vysmívala tomu, že procenta na zbrojení neříkají nic a mohou být utracena zcela nesmyslně, říkala vlastně v jádru něco velmi podobného, co řekl v souvislosti posedlosti procenty i prezident Pavel. To jsou ty paradoxy.

0