Autor, kterému bylo zamítnuto vízum do Spojeného království, se nemůže zúčastnit premiéry hry podle svých pamětí

16. 5. 2025

čas čtení 5 minut



Ibrahima Balde nemůže zhlédnout adaptaci oceňované knihy



Autorovi oceňovaných pamětí o jeho životě jako uprchlíka bylo zamítnuto udělení britského víza, aby se mohl zúčastnit premiéry adaptace své hry, kterou pro londýnské jeviště připravil jeden z nejslavnějších britských dramatiků.



Ibrahimovi Baldemu, který žije ve Španělsku, bylo sděleno, že britská vláda si nemyslí, že se po představení hry Little Brother, které začíná příští týden v londýnském divadle na Jermyn Street, vrátí domů.



Baldeho paměti Little Brother: An Odyssey to Europe (Bratříček: Odysea do Evropy), popisuje jeho pátrání na migračních trasách na Sahaře po mladším sourozenci Alhassanovi, který utekl ze školy v Guineji v západní Africe, aby vydělal peníze pro rodinu. Autorovi oceňovaných pamětí o jeho životě jako uprchlíka bylo zamítnuto udělení britského víza, aby se mohl zúčastnit premiéry adaptace své hry, kterou pro londýnské jeviště připravil jeden z nejslavnějších britských dramatiků.Ibrahimovi Baldemu, který žije ve Španělsku, bylo sděleno, že britská vláda si nemyslí, že se po představení hry, které začíná příští týden v londýnském divadle na Jermyn Street, vrátí domů.Baldeho paměti, popisuje jeho pátrání na migračních trasách na Sahaře po mladším sourozenci Alhassanovi, který utekl ze školy v Guineji v západní Africe, aby vydělal peníze pro rodinu.



Díky uznání kritiky se Balde setkal se zesnulým papežem Františkem a kniha byla adaptována pro divadlo Timberlakem Wertenbakerem, držitelem Olivierovy ceny, kterého deník Washington Post označil za „nestora politického divadla 80. a 90. let“.



Baldeho žádost o vízum, aby se mohl zúčastnit premiéry 20. května během čtyřdenní návštěvy Londýna, podpořilo divadlo v Jermyn Street. Během svého pobytu v Londýně měl pobývat u Wertenbakera.



V zamítavém dopise ze dne 13. května adresovaném Baldemu britské ministerstvo vnitra uvedlo, že „není přesvědčeno, že jste prokázal, že vaše situace je taková, jakou jste deklaroval, nebo že máte v úmyslu opustit Spojené království po skončení své návštěvy“.



Divadlo Jermyn Street ve svém prohlášení vyzvalo ministerstvo vnitra, aby toto rozhodnutí přehodnotilo, a naznačilo, že je příznakem přitvrzení přístupu vlády k migraci v reakci na politický hrozbu uktrapravicové strany Nigela Farage Reform UK.



Keir Starmer byl v minulých dnech obviněn, že se hlásí ke krajní pravici poté, co pronesl projev, v němž varoval před rizikem imigrace, že se prý Británie stane „ostrovem cizinců“.



Divadlo konstatovalo: „Jsme nesmírně zklamáni tím, že britské ministerstvo vnitra odmítlo udělit renomovanému spisovateli Ibrahimovi Baldemu vízum k návštěvě Spojeného království, aby se mohl zúčastnit nadcházejících představení v divadle Jermyn Street hry Little Brother, která je adaptací jeho stejnojmenných pamětí oceněných cenou PEN. „Malý bratr“ vypráví Ibrahimův příběh o tom, jak opustil svůj domov v Guineji, aby našel svého mladšího bratra, který se snaží dostat do Evropy. Jeho kniha se stala zdrojem inspirace po celém světě a vedla k autorově setkání s papežem Františkem. Setkala se s příznivým ohlasem kritiky, byla přeložena do 13 jazyků a přečetlo si ji nespočet lidí po celém světě, které oslovilo hluboce osobní vyprávění, jež dává hlas často bezejmenným lidem, kteří se skrývají za titulky novin o migraci.“



Divadlo dodalo: „Odmítnutí víza spisovateli takového formátu upírá britskému publiku důležité kulturní spojení a je to rozhodnutí, které nelze vyjmout ze současných politických rozhovorů o migraci a politické rétorice, která je obklopuje. Divadlo Jermyn Street vyzývá ministerstvo vnitra, aby toto rozhodnutí přehodnotilo a umožnilo mu vstup do země, aby se mohl zúčastnit premiéry hry založené na jeho příběhu.“



Wertenbaker, jehož nejznámější dílo Our Country's Good (Naše země je dobrá) získalo za svou inscenaci v roce 1991 šest nominací na cenu Tony, řekl: „Láme mi srdce, že ministerstvo vnitra nedůvěřuje záměrům tak výjimečného člověka, který toho už tolik prožil. Toto rozhodnutí ilustruje, proč je inscenování této hry důležité.



„Nikdy nesmíme zapomínat, že příběhy migrantů jsou lidské příběhy, a odepřít autorovi možnost podílet se na inscenování jeho vlastního díla znamená riziko, že to ztratíme ze zřetele.“



Balde, který své paměti napsal společně se španělským básníkem Ametsem Arzallusem Antia, řekl: „Jsem zklamán rozhodnutím ministerstva vnitra, které mi znemožní odcestovat do Londýna, abych tam viděl svůj vlastní příběh na jevišti.



„Je to můj příběh, ale také příběh mnoha dalších, kteří podnikli stejnou cestu. V Londýně jsem měl být čtyři dny a pak se vrátit domů do Madridu. Doufám, že se najde způsob, jak bych se mohl hry v Londýně zúčastnit.



„Svět je pro mnoho lidí velmi velký prostor, kde je tolik místa, které chtějí a potřebují prozkoumat. Ale pro některé lidi, jako jsem já, je svět malým místem, jehož zbytek mi není dovoleno vidět.“



Vydavatel knihy ve Spojeném království, Scribe Publications, uvedl, že je „hluboce znepokojen tím, že tak významnému spisovateli bylo odepřeno vízum do Spojeného království ve chvíli, kdy má být jeho příběh - příběh, který sdílí mnoho migrantů přicházejících do Evropy - představen novému publiku“.







Zdroj v angličtině ZDE

0