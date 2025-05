Channel 4 News: "Když se podívám do očí mých dětí, nevím, jestli tam vidím hlad, nebo strach"

17. 5. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, sobota 17. května 2025: Izrael zahájil velkou ofenzívu v Gaze. O několik hodin později se Hamás a Izrael vrátily k jednacímu stolu. Dobrý večer. Vyjednavači zahájili nové kolo rozhovorů s cílem ukončit válku v Gaze, ale na místě Izrael zahájil novou velkou ofenzívu navzdory další kritice ze strany OSN a civilistům bylo opět řečeno, aby se odešli. Kam ale mohou jít? Izraelský ministr obrany řekl, že návrat Hamásu k jednacímu stolu je odklonem od jejich předchozího postoje. Tyto rozhovory v Dauhá jsou však daleko od lidí v Gaze, kteří se připravují na další útoky.

Podle představitele Hamásu byly v Dauhá bez předběžných podmínek obnoveny nepřímé rozhovory mezi Hamásem a Izraelem. Nová jednání přicházejí v době, kdy Izrael tvrdí, že se nachází v rané fázi vojenské operace zaměřené na rozšíření své kontroly nad částmi Gazy. Za posledních 24 hodin izraelské letecké údery zabily nejméně 140 lidí, což z této fáze bombardování činí jednu z nejkrvavějších od zhroucení předchozího příměří v březnu. Podle zdravotnických úřadů Hamásu je celkový počet obětí od října 2023 nyní přes 53 000 lidí.

Oblast Gazy, která je blokována izraelskou armádou, byla rozšířena. Kromě rozsáhlé oblasti určené jako izraelská militarizovaná zóna byly od 18. března přidány rozsáhlé příkazy k vysídlení. Podle OSN se tyto příkazy týkají celkem 71 % území Gazy. Upozorňujeme, že reportáž Dannyho Israela obsahuje znepokojivé záběry.











Reportér: V prachu Džabalie už zdá se není co ničit, ale nové útoky vyvolávají další paniku a zoufalé pátrání po přeživších.





Muž: "Moje zpráva světu zní: už toho bylo dost. Přijďte nám na pomoc. Nemůžeme už chodit, jíst ani mluvit. Ztratili jsme své domovy, své děti a mládež. Budoucnost našich dětí je ztracena."





Reportér: Některé životy skončily, než vůbec začaly. Pro dobrovolníky civilní obrany na severu Gazy to byla dlouhá noc. Tohle byl rodinný dům. Tři lidé zemřeli, mnoho dalších je pohřešováno. Pokud se snaha prohrabávat se troskami ve tmě jeví beznadějná, je to proto, že se nakonec ocinou v městě Gaze, v nemocnici Al Shifa. Sanitky nepřivážejí pacienty, ale mrtvé. Neznámé dítě, je napsáno na cedulce na pytli s tělem. Ostatní však mohou být identifikováni a dosttává se jim příliš spěšného rozloučení, než jsou odvezeni k pohřbu.





Podle místních úřadů bylo v Gaze za posledních 24 hodin zabito nejméně 140 Palestinců. Izraelská armáda zintenzivnila útoky a zahájila operaci Gideon's Chariots, novou velkou ofenzivu, která má podle jejích slov dosáhnout cílů této války, tedy propuštění zbývajících rukojmích unesených 7. října a porážku Hamásu. Pro Izrael může eskalace znamenat konec hry. Pro Gazu znamená více obětí, více hrůzy a ztrát. Pro zbytek světa je to známkou toho, jak neúspěšný byl nedávný mezinárodní tlak na řešení tohoto konfliktu.





Trump, 20 ledna 2025: „Mým nejhrdějším odkazem bude to, že jsem byl mírotvůrcem a sjednotitelem. To je to, čím chci být, mírotvůrcem a sjednotitelem.“









Žena: "Měli jsme naději, protože Trump slíbil překvapení. Mysleli jsme, že to bude řešení všeho, ale pokaždé, když řeknou, že je překvapení, počet mrtvých a zraněných stoupá a bombardování se stupňuje."









Moderátorka: Iain Lennon je konzultant v oboru urgentní medicíny, který v současné době působí jako dobrovolník v Gaze s charitativní organizací UK Med. Když jsem s ním mluvila, zeptal jsem se ho, jaká je situace v posledních dnech.





Dr. Iain Lennon: V okolí nemocnice je rozhodně rušno, slyšíme výbuchy a střelbu z ručních zbraní v poměrně velké vzdálenosti od nás. Abych byl upřímný, ve čtvrtek jsem navštívil Násirovu nemocnici a každý den tam přijímali pět až šest těžce zraněných pacientů.









Dr. Iain Lennon: Po příměří máme přiměřené zásoby, měli jsme možnost dovézt poměrně velké množství zásob, ale nyní se nacházíme v situaci, kdy nám docházejí základní věci, jako jsou obvazy a obvazový materiál. A některé léky, které používáme častěji, jako jsou léky proti bolesti, začínají být také opravdu nedostatkové. V současné době se chystá větší operace.





Moderátorka: Obáváte se, že na jih, kde se nacházíte, přijde více lidí ze severu? Jaký by to mělo dopad?









Moderátorka: Jak jste na tom vy s kapacitou? Jaká je situace s lůžky? Jak to lidé zvládají?





Dr. Iain Lennon: Je důležité si uvědomit, že většina personálu, který máme v nemocnici, jsou palestinští občané. Pracují pro nás velmi tvrdě a také velmi tvrdě pracují pro své krajany, ale zároveň musí chodit domů a žít v vybombardovaných domech a stanech, což na všechny zde klade určitou psychickou zátěž. Všichni nám říkají, že mají hlad. Vidíme spoustu lidí, kteří jsou prostě unavení a letargičtí, protože nemají dost jídla.









Dr. Iain Lennon: Jelikož jsem lékař na pohotovosti, vídám spíše těžce zraněné pacienty, kteří mi nemohou vyprávět své příběhy. Když jsem navštívil Násirovu nemocnici, přišla k nám čtyřčlenná rodina z vybombardovaného domu, všichni byli zavaleni troskami, ale nebyli přímo zraněni raketou. Spíš je zabilo padající zdivo. Jeden z nich zemřel krátce poté, co jsme ho ošetřili na pohotovosti. Převeezli jsme ho na další vyšetření a zemřeli všichni během toho.





* * *







Moderátorka: Mluvila jsem také s Jamesem Alderem, globálním mluvčím UNICEF, který byl v Gaze mnohokrát. Momentálně je v Ženevě. Zeptala jsem se ho nejprve na nejnovější informace od jeho týmu v terénu.





James Alder: Hrůzostrašné. Takovou míru zoufalství a beznaděje jsem ještě nezažil. Bombardování je stejně zuřivé jako vše, co jsme za poslední měsíce zažili. Nyní se jedná téměř o masakr každý den. Bombardování je intenzivní. Těžká technika je v akci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a samozřejmě více než dva měsíce není k dispozici nic – žádné jídlo, žádné léky, žádná obchodní činnost, žádná pomoc, do pásma Gazy nevstupuje nic kromě bomb.





Moderátorka: Jamesi, malujete velmi ponurý obraz, ale když se podíváme na detaily, co slyšíte od jednotlivých lidí, kteří tímto každodenně procházejí?





James Alder: Dobře, takže žena, se kterou jsem včera mluvil a se kterou jsem v kontaktu, má amputovanou končetinu a zoufale potřebuje lékařskou evakuaci. Ta mi řekla, že se dívá do očí svých dětí a už si není jistá, jestli tam vidí hlad nebo strach.





Moderátorka: Když už o tom mluvíme, celý týden jsme viděli strašné obrázky podvyživených dětí.. Hladoví spousta lidí, řekl Donald Trump. Kolik dětí je podle vás postiženo? Jaký podíl populace je nyní ohrožen podvýživou?





James Alder: Celá dětská populace je ohrožena podvýživou, o tom není pochyb, a my to nijak nepřeháníme, vše, co říkáme, je založeno na datech, a vy zde narážíte na největší světovou organizaci zabývající se výživou, která zkoumala míru rizika hladomoru v Gaze. A ano, lidé nyní hladoví. Hladovění není přírodní katastrofa. Je to něco, co je způsobeno bezmocným lidem, a hladovění je velmi strašná věc. Lidé jedí v luxusních restauracích 30 nebo 40 km daleko. To je nyní za hranicí přijatelnosti.









James Alder: V současné době, během příměří, pracují OSN a její partneři na zhruba 400 distribučních místech, aby se dostali k 2,1 milionu lidí. Tato organizace mluví o hrstce lidí na jihu, takže využívá pomoc jako návnadu, aby donutila lidi jít na jih, do hrstky distribučních míst. Takže máte ujít několik kilometrů a vyzvednout si 25 kilogramů. Mluvil jsem před deseti dny s ženou, která má dvě děti, jejíhož manžela zabili a ona sama má amputovanou nohu. S dvěma malými dětmi musí ujít několik kilometrů a čekat v dlouhé frontě. Pokud se dostane na jih, aby si vyzvedla svých 25 kilogramů, je to neproveditelné a jediný způsob, jak zachránit tuto populaci, je vpustit sem legální subjekty. A dodržovat mezinárodní humanitární právo. Nechte OSN dělat to, co dělá.





Moderátorka Dnes jsme viděli zprávy, že se lidé vrátili k jednacímu stolu. Víte, mnoho lidí hovořilo o utrpení, které viděli v Gaze. Není však krutou realitou, že izraelská taktika přivedla Hamás zpět k jednacímu stolu a humanitární pomoc nebyla podmínkou pro tato jednání?





Energie slibů Donalda Trumpa z inaugurace se zdá být vyčerpána realitou. Po návratu z Blízkého východu, kde uzavřel investiční dohody a obnovil vztahy se Sýrií, působil unaveně. Nemohl se však pochlubit žádným velkým úspěchem v podobě průlomu v Gaze. Dokonce i jeho gesto pěstí bylo přinejlepším polovičaté. Sotva opustil region, Izrael oznámil novou ofenzivu. Pak, během několika hodin po eskalaci, se Hamás a Izrael dohodly na novém kolu jednání o příměří v Dauhá. V Gaze se tato jednání nezdají nijak zvlášť hlasitá a zdaleka ne dost naléhavá.Nancy spala se svými dětmi, když byl bombardován tábor u nemocnice. Děti nemají žádné hračky, ale to je teď to nejmenší, co je trápí. Nemají přístřeší, jídlo a netuší, co bude dál.Slyšíme mnoho zpráv o potížích s přístupem k pomoci a jídlu. To je to, co slyšíme přímo na místě. Co vidíte vy?Určitě počítáme s tím, že v příštích několika dnech přijde do naší nemocnice vlna lidí. Téměř jistě začneme zaznamenávat nárůst počtu pacientů, lidí, kteří byli vysídleni ze severu a z jiných oblastí v našem okolí, a také proto, že nemocnice přicházejí o své kapacity, musíme převážet pacienty z těchto zařízení, což už se děje každý den.Máte nějaké osobní příběhy lidí, kteří sem přicházejí? Co vám říkají?Chtěla bych se vás zeptat na konkrétní zprávu, kterou jsme viděli. Jedná se o Gaza Humanitarian Foundation, organizaci registrovanou ve Švýcarsku, kterou vede bývalý americký mariňák. Tvrdí, že nebudou schopni nakrmit některé z nejzranitelnějších civilistů z militarizovaných táborů, které plánují zřídit. Co si zatím myslíte o jejich plánech a máte naději, že budou schopni pomoci?Protože nejsem zasvěcen do jednání a myslím si, že se vedlo mnoho diskusí o tom, kde leží dobrá vůle v rámci jednání, faktem je, že mezinárodní právo, jehož je Izrael signatářem, a Izrael je okupační mocností, má právní odpovědnost umožnit dodávky potravin, aby obyvatelstvo nehladovělo. To je naprosto jasné. Ať už se tedy vedou jakékoli diskuse, do kterých nejsem zasvěcen, hladovění nelze použít jako vyjednávací prostředek.