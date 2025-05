Ukrajina vyzývá k setkání Zelenského a Putina jako „dalšímu kroku“

16. 5. 2025

Vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij uvedl, že jeho strana je s pátečním setkáním „celkově spokojena“.



Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov uvedl, že třetím cílem jeho země je uspořádat „diskuse na vysoké úrovni“.



Myslím, že dalším krokem by mělo být uspořádání setkání na nejvyšší úrovni. To by byl náš další krok.



Zopakoval, že „Ukrajina chce mír“.



Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhii Tykhyi uvedl, že ruská delegace během jednání v Istanbulu „vyjádřila řadu věcí, které považujeme za nepřijatelné“.





Uvedl, že ukrajinští představitelé situaci zvládli „klidně“ a nastínili své postoje. „Zachovali jsme klid,“ řekl novinářům.





Francouzský prezident Emmanuel Macron označil za „nepřijatelné“, že Rusko opět ignorovalo výzvu Evropy a USA k příměří na opět ignorovalo výzvu Evropy a USA k příměří na Ukrajině





„Je nepřijatelné, že Rusko a prezident Putin podruhé nereagovali na požadavky Američanů, které podpořila Ukrajina a Evropané,“ řekl Macron.





Vyjádřil se tak po telefonátu s Donaldem Trumpem společně s lídry Velké Británie, Německa a Polska v albánském hlavním městě Tiraně.





V příspěvku na X Macron obvinil Rusko, že nechce mír a ‚pouze se snaží získat čas pokračováním války‘.

Starmer, který hovořil společně s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, německým kancléřem Friedrichem Merzem a polským premiérem Donaldem Tuskem na summitu Evropské politické komunity v Tiraně, uvedl, že lídři se ve své reakci „sbližují“.





Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov hovořil s novináři po jednáních s Ruskem v Istanbulu.První prioritou ukrajinské delegace v jednáních byli „lidé", uvedl Umerov, a obě strany se dohodly na výměně 1 000 válečných zajatců.Označil to za „důležitý úspěch", který „ukazuje, že jsme odhodláni tuto válku ukončit".Druhým cílem Ukrajiny bylo podle Umerova projednat příměří a obě strany „vyměnily některé podmínky" a týmy nyní pracují na „vyměnění podrobností".Navzdory značnému rozruchu trvala jednání mezi ruskou a ukrajinskou delegací méně než dvě hodiny.Ukrajinský zdroj hovořící s agenturou Reuters popsal ruské požadavky jako „nesplnitelné", zatímco jiný zdroj hovořící s agenturou Associated Press obvinil Kreml z předložení „nepřijatelných požadavků", aby Kyjev stáhl své síly z rozsáhlých území.Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan, který dnes předsedal jednání mezi ukrajinskými a ruskými představiteli v Istanbulu, označil páteční setkání za „důležitý den pro světový mír".V prohlášení zveřejněném na Twitteru Fidan uvedl, že obě strany se dohodly na výměně 1 000 válečných zajatců jako „opatření na budování důvěry".Ruští a ukrajinští představitelé se také dohodli, že „sdělí druhé straně písemně podmínky, které by umožnily dosažení příměří", napsal a dodal:Strany se také v zásadě dohodly na dalším setkání.Dodal, že Turecko bude i nadále „vyvíjet veškeré úsilí, aby bylo možné dosáhnout trvalého míru mezi Ruskem a Ukrajinou".Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že v pátek hovořil s Donaldem Trumpem, Emmanuelem Macronem, Friedrichem Merzem, Keirem Starmerem a Donaldem Tuskem.V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích ukrajinský prezident napsal:Ukrajina je připravena podniknout co nejrychlejší kroky k dosažení skutečného míru a je důležité, aby svět zaujal pevný postoj.Naše stanovisko je takové, že pokud Rusko odmítne úplné a bezpodmínečné příměří a ukončení zabíjení, musí následovat tvrdé sankce. Tlak na Rusko musí být udržován, dokud nebude Rusko připraveno ukončit válku.Děkuji všem na světě, kteří pomáhají.Britský premiér Keir Starmer v pátek uvedl, že se spolu s lídry Francie, Německa a Polska a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským shodli, že postoj Ruska v mírových jednáních je ‚nepřijatelný', a že tuto záležitost projednali s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.